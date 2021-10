Blanca Osuna: “la salida de la pandemia es cuidando la producción y el trabajo”

Economía Gobierno reafirma sanciones a empresas que incumplan el congelamiento de precios

La Diputada nacional del Frente de Todos, Blanca Osuna, destacó la Resolución 1050/2021 del Gobierno nacional que dispuso precios máximos de venta, hasta el 7 de enero próximo, para 1432 productos de consumo masivo. “Es una medida de justicia social, que apuesta al consumo popular, con un Estado presente que prioriza la mesa argentina”, afirmó.“Son definiciones que se enmarcan en un modelo de país que acciona por la recuperación de la economía y la producción, tan deterioradas durante el macrismo y la pandemia mundial, junto a otras políticas y acciones como el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que ya llegará en febrero a una suba del 52,8%; el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que permitió que 1,3 millones de trabajadoras y trabajadores dejen de pagarlo; el programa Pre-Viaje, que incentiva el turismo interno y devuelve el 50% de los montos para gastos; el lanzamiento y la puesta en funcionamiento de la plataforma Pymes Argentinas; las acciones para que los precios internacionales de las carnes no se transfieran a los precios internos, resguardando su consumo popular; la duplicación de las asignaciones familiares; la decisión de jubilaciones anticipadas para personas con años de aportes, sin la edad requerida, que se encuentran desocupadas; los cambios en la Tarjeta Alimentar, que se depositará junto a la Asignación Universal por Hijo; el Plan Registradas, que promueve la formalidad del sector de empleadas de casas particulares; entre otras medidas que ponen el foco en el bienestar de nuestros compatriotas, en el mercado interno, en el consumo popular, en la equidad y en garantizar derechos”, postuló.“Capítulo aparte para las voces, ya conocidas, que amenazan con el desabastecimiento y solo persiguen la usura de la rentabilidad”, puntualizó Osuna. “Esta medida del Gobierno nacional no perjudica a ningún sector, por el contrario apuesta a dar soluciones que devuelvan a la Argentina en el ciclo virtuoso de una economía con desarrollo e inclusión, profundizó la Diputada entrerriana. “Que todo lo vivido, las tristezas y las pérdidas de una pandemia que puso el mundo patas para arriba, nos sirva para reconstruir un modelo con la gente adentro, con solidaridad, empatía y vocación de ser mejores”, finalizó.