Respaldo internacional a la posición de Argentina sobre Malvinas

En el marco del inicio del Debate General de la Comisión de Política Especial y Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Cuarta Comisión), la Representante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, Embajadora María del Carmen Squeff, reafirmó ante los miembros de la ONU la posición nacional sobre la cuestión de las Islas Malvinas.



En la primera jornada del debate, en el que participan los 193 Estados Miembros de la Organización, la Argentina recibió el respaldo de los países del Mercosur y Estados Asociados, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Sistema de la Integración Centroamericano (SICA), así como de México y Ecuador, en capacidad nacional.



La Embajadora Squeff desarrolló los argumentos que sustentan la posición nacional y reiteró la disposición de la Argentina a contribuir a la descolonización del territorio conforme lo dispuesto por la Asamblea General en la resolución 2065 (XX), que instó a las dos partes a mantener negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva de la controversia.



Advirtió que el Reino Unido continúa desarrollando actividades unilaterales contrarias a la resolución 31/49 de la Asamblea General, que incluyen la exploración y explotación ilegal de recursos renovables y no renovables en el área en disputa y una presencia militar desproporcionada en el Atlántico Sur, las cuales han sido denunciadas reiteradamente por la Argentina.



La Representante argentina indicó asimismo que el Gobierno argentino había reiterado al Secretario General de las Naciones Unidas su interés en los esfuerzos que pueda desarrollar para asistir a las partes en la disputa para reanudar las negociaciones a través de la misión de buenos oficios.



Por otra parte, el Embajador de México, interviniendo en nombre de la CELAC, recordó el interés permanente de los países de la región en que los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a dicha disputa, de conformidad con la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otras resoluciones pertinentes de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Informó asimismo que los Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad habían solicitado a la Presidencia Pro Tempore que solicite al Secretario General de las Naciones Unidas que renueve los esfuerzos en el cumplimiento de la misión de buenos oficios sobre el tema.



El representante de Brasil, en nombre del MERCOSUR y Estados Asociados, señaló que las Islas Malvinas son territorio argentino y que debía observarse el principio de integridad territorial de los Estados, en conformidad con los principios esenciales de derecho internacional. Añadió que "...desde la resolución 2065 (XX) del año 1965, hasta el presente, la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización han reconocido que la cuestión de las Islas Malvinas es una disputa de soberanía que involucra a la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y que la manera de poner fin a la especial y particular situación colonial de este caso es la solución pacífica y negociada de la controversia entre las dos partes".



Destacó también que "...la adopción de medidas unilaterales no es compatible con lo acordado en las Naciones Unidas. Reconocemos el derecho que le asiste a la República Argentina de emprender acciones legales, con pleno respeto del Derecho Internacional, contra las actividades no autorizadas en dicha área y reiteramos que el Atlántico Sur es una zona de paz y cooperación, con una vocación de respeto a la solución pacífica de conflictos".



Guatemala, en nombre de los países del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), reiteró el más firme respaldo de los países del grupo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.



El debate general de la Cuarta Comisión continuará durante los próximos días, y se esperan más intervenciones en respaldo a los derechos soberanos de la República Argentina sobre los espacios en disputa y en apoyo a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido.



El Gobierno argentino agradece una vez más a todos los miembros de la comunidad internacional que se han pronunciado y se pronunciarán a lo largo del debate en respaldo a los derechos soberanos de la República Argentina y en favor de la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido como único modo de poner fin a la anacrónica situación colonial de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.



El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Embajador Guillermo Carmona, destacó el apoyo recibido por la Argentina en el tratamiento de la Cuestión Malvinas en la Cuarta Comisión y agradeció el trabajo de la delegación argentina destacada en Nueva York, a cargo de la Embajadora María del Carmen Squeff.



La República Argentina continúa recibiendo amplios respaldos a su posición sobre la controversia con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.