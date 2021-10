Paritaria: ATE y UPCN valoraron pases a planta pero insisten en la suba salarial

Representantes del Gobierno provincial se reunieron este jueves con integrantes de ATE y UPCN en la Secretaría de Trabajo, en el marco de la continuidad de la paritaria estatal; se recordará que el Ejecutivo había ofrecido una suba del 10% que se aplicará sobre los haberes de febrero, la cual ya había sido aceptada por los gremios estatales.que “el gobierno incorporó propuestas para el área de Salud, muchas de las que habían sido propuestas por UPCN, como la modificación de los códigos 018 para los enfermeros, el 234 que alcanza a los hospitales según su complejidad”. Destacó también “la mejora de la situación para las categorías superiores, para que el escalafón no pierda su relación entre las categorías más bajas y las más altas, dado que siempre que se impulsa un monto determinado al piso salarial, el resto de las categorías queda rezagado, con lo cual, de esta manera se logra esa diferenciación que hacía mucho tiempo no rige”.En la oportunidad, informó que “no hubo avances en cuanto al porcentaje general de la propuesta salarial”. Pero para Domínguez, “si el 10% de aumento de octubre es a cuenta, el porcentaje o la alternativa salarial tiene que ser mucho mayor”.Asimismo, Domínguez indicó que en el encuentro paritario se firmó el instructivo del pase a planta permanente. “Además de la cobertura de cargos vacantes, que alcanzará a menos compañeros, se completará con el reconocimiento de estabilidad que sí será beneficioso para cientos de trabajadores de las áreas críticas de Comedores, Salud, Copnaf, Registro Civil y demás instituciones pertenecientes a la Administración Pública”, ponderó.En la reunión, UPCN pidió, además, que se cumpla con la ley de Convenciones Colectivas de Trabajo y que se otorgue al gremio mayoritario, que es UPCN, la representatividad con tres paritarios para que las discusiones se den en la legalidad que correspondeEl secretario general de ATE, Oscar Muntes, por su parte, apuntó que “en términos generales no hubo avances, no hubo una propuesta como para tener previsibilidad hasta fin de año o enero, que es un mes difícil”.“El instructivo sobre pases a planta permanente es un avance muy significativo, pero lamentablemente no pudimos imponer nuestra propuesta para que los denominados trabajadores covid queden con estabilidad laboral, e insistimos con respecto a que deben ser contemplados”, remarcó. Acusó, también, que “no alcanza la propuesta de 38.000 para los contratados de obra” y en ese sentido reclamó al gobierno provincial “una propuesta integral”.Y alertó que “hubo respuestas parciales al planteo sobre un adicional para los trabajadores de Salud y del Copnaf”. Para Muntes, “el adicional debe tratarse en la paritaria general” y según insistió, “queda pendiente, para el próximo encuentro, una propuesta salarial que dé previsibilidad para este año”.Asimismo, el gremialista sentenció: “Si no tenemos respuestas concretas, los trabajadores tienen que manifestarse. El 29, si no hay propuesta salarial para descomprimir la situación, vamos al paro”.En la oportunidad, también dio a entender que los funcionarios provinciales manifestaron su rechazo a la protesta que encabezaron trabajadores nucleados en ATE frente a la Secretaría de Trabajo, mientras se realizaba la reunión paritaria.