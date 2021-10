Entre las PASO y las generales, autoridades de mesa cobrarán en total $10.000

La prosecretaria Electoral Nacional, Narubi Godoy, indicó aque no hay cronograma para el pago a quienes fueron autoridades de mesa durante las PASO. “Esta información depende exclusivamente del gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior”, expresó, al tiempo que llevó “tranquilidad a quienes realizaron esta tarea porque en todos los comicios anteriores se ha cumplido con el plazo de 60 días que establece el Código Nacional Electoral”.Ratificó que una vez que se establezcan los días, se pagará “en las oficinas del Correo Argentino de acuerdo a la finalización del DNI de cada uno”.Por otra parte, la funcionaria informó que sigue abierto el “registro de postulantes a autoridades de mesa por lo que, quien quiera realizar esta labor el 14 de noviembre puede inscribirse en el sitio de la Cámara Nacional Electoral”.Acotó que “este lunes se publicó en el Boletín Oficial el aumento de 1.000 pesos del viático y se estableció una compensación adicional de otros 1.000 pesos para quien se haya desempeñado en las primarias y también lo haga en las generales”.Precisó al respecto que “quien haya hecho la capacitación respectiva, cobrará por las Primarias 4.000 pesos. Quien se desempeñe en las Generales percibirá 3.500 pesos más los 1.500 pesos si acredita haberse capacitado, por lo que percibirá 5.000 pesos. Si esa autoridad también se desempeñó en las PASO cobrará 6.000 pesos, por lo que el total, entre las dos elecciones serán 10.000 pesos”.Mientras tanto, Godoy señaló que “ayer se oficializaron los modelos de boletas que presentaron las siete fuerzas que competerían en Entre Ríos para los cargos por diputados nacionales. El padrón y las escuelas son las mismas que en la PASO. Habrá 661 escuelas funcionando en la provincia el 14 de noviembre”.No obstante, recomendó volver a consultar en padron.gob.ar para ir a los establecimientos con los datos precisos de la mesa.Finalmente, dio cuenta de que quienes no votaron en las PASO tienen tiempo hasta el 11 de noviembre para justificar al no voto ingresando al sitio infractores.padron.gob.ar a donde deberán subir la constancia que justifique la no asistencia a sufragar.