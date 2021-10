Avanza la vacunación contra el covid en niños y acercan vacunatorios a escuelas

La vacunación contra el coronavirus para niños y adolescentes se incrementó a "muy buen" ritmo, con miles de menores de edad inoculados y anotados para recibir su dosis, dijeron autoridades de Salud provinciales y destacaron que en varios distritos se instalaron vacunatorios en las escuelas, incluso las rurales, para facilitar el acceso a la campaña nacional de inmunización.Según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, hasta este miércoles se habían vacunados 821.612 adolescentes con factores de riesgo, 1.238.941 sanos, y en el caso de los niños fueron 85.678 de entre tres y 11 años en condiciones priorizadas y 666.340 sin comorbilidades.El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, dijo que el grupo de "chicos de entre tres y 11 años, es una población que estimamos en 2,6 millones en la provincia, de los cuales 1.050.000 se encuentran inscriptos"."Hay casi 300 mil vacunados de esa franja y seguimos enviando turnos para vacunar diariamente decenas de miles de ellos", contó el funcionario y detalló que, además, se invitó desde el área a que las escuelas "empiecen con la inscripción para poder vacunar allí".Kreplak apuntó que hay "más de dos mil escuelas que se están inscribiendo para poder ser sede de la vacunación de sus propios estudiantes" y destacó que "la velocidad de la vacunación viene muy bien y con una muy baja tasa de ausentismo".En la provincia se anotaron 1.048.399 niños y 1.208.152 adolescentes para recibir sus vacunas Sinopharm, en el caso de los más chicos, y Pfizer y Moderna para los mayores de 12 años.Gastón Vargas, jefe de la Región Sanitaria VIII que abarca desde Necochea a General Lavalle, Tandil y Ayacucho, explicó por su parte que hoy (miércoles) "se comenzó a vacunar en escuelas primarias de Mar del Plata" para abarcar a "unos 600 alumnos de una matrícula de cerca de 1.000, en tanto que la próxima se sumarán otros establecimientos educativos del distrito".El jefe sanitario señaló que esta era "una estrategia más que implementamos en el plan de vacunación además de las postas itinerantes y el puerta-puerta" porque, resaltó, "buscamos facilitar y acercar el vacunatorio a las escuelas que es donde los niños y niñas suelen estar diariamente y evitar que los padres después tengan que llevarlo a un posta"."También tenemos pensado ir a las escuelas rurales y de esta manera seguir avanzando con el plan de vacunación provincial en este grupo etario como en el resto", añadió.Vargas apuntó que "entre el 50-60% los padres aceptaron y vieron que son vacunas seguras por lo que aceptaron vacunar a sus hijos, que seguramente con el correr de los días se vaya incrementando ese porcentaje como ocurrió con otros grupos etarios".Asimismo, señaló que en el caso de los adolescentes de la región de 35.611 inscritos "el 40% ya recibió la vacuna".En Santa Fe, la vacunación de niños se acercaba al 15% de la población objetivo, según el Ministerio de Salud local, dado que habían recibido su primera dosis 69.282 niños de esa franja etaria sobre un total de 481.000.En el caso de los adolescentes, se está llegando a la inoculación de un tercio de ese rango etario, ya que sobre una población estimada de 300.000 fueron vacunados 99.038, y según los datos de Salud esta semana se inició la aplicación de segundas dosis de Pfizer a los de 16 y 17 años, a la vez se aplicaban las primeras dosis a los de 13 y 14 en Santa Fe, Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela.El secretario de Salud, Jorge Prieto, explicó que "la dificultad que presenta la vacuna Pfizer es la logística" hacia localidades pequeñas, ya que requiere una temperatura de 80 grados bajo cero para su conservación.La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia, Ana María Nadal, explicó que había "una inscripción muy importante en el grupo de entre 12 y 17 años, con 102.000 adolescentes inscriptos, en la que nos quedan solo 18.000 por vacunar" y destacó que "en los menores de tres a 11 años estamos arriba de los 2.000 niños con comorbilidades- y veremos después de hacer una apertura para llegar masivamente a todos"."La campaña de vacunación viene muy bien, ya que si tomamos en cuenta toda la población ya estamos en el 50% de los mendocinos vacunados, un porcentaje que aumenta tomando a mayores. Por ejemplo mayores de 50 ya estamos en casi un 90% con esquema completo; y un 70% de mayores de 18", añadió.Nadal apuntó que "estamos en un momento de decrecimiento de la pandemia, es decir que la pandemia no crece. Estamos por debajo de una posibilidad del 1% con lo cual se considera ya que la pandemia está controlada"."Esta es una situación actual pero no sabemos lo que va a pasar. Hay poca circulación y pocos casos de variante Delta y los casos en curso están abordados epidemiológicamente, así que podemos decir que estamos en un momento de control de la pandemia", aseguró.La farmacéutica y docente sostuvo que "el coronavirus va a pasar de ser una pandemia a una endemia, así que la vamos a tener presente todos los años y vamos a tener que vacunarnos el año que viene, y en los sucesivos como es en el caso de la gripe".La campaña de vacunación pediátrica llegó con primera dosis a 84.047 niños sobre unos 520.000 susceptibles de vacunarse, mientras entre los adolescentes había 113.946 los vacunados con una dosis y 22.415 con el esquema completo.El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, instó hoy a los padres a que tengan "seguridad y confianza" en que las vacunas pediátricas "no generan efectos adversos en el desarrollo y crecimiento de nuestros niños y es la misma que se coloca a las mujeres embarazadas".Y, dijo que la dosis para los niños "son estándar en el mundo, es decir que es la misma que se usa para adultos y pediátricos" y afirmó también que "no tiene contraindicaciones para aplicar de manera conjunta con las vacunas del calendario obligatorio nacional".Según el programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública provincial, 17.457 niños fueron inmunizados en hospitales y puestos móviles, a demanda espontánea, y en las escuelas con consentimiento escrito por los padres, y 36.902 adolescentes de entre 12 y 17 años.El ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, aclaró que la dosis de Sinopharm demostró no producir efectos adversos y reducir las secuelas que produce la enfermedad, mientras la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, remarcó que "es una vacuna que no tiene contraindicaciones, al tener el virus inactivado. Por eso se insta a los padres, madres o tutores de los niños a que posibiliten la inmunización", sostuvo la funcionaria.El operativo de vacunación en niños se desarrolla con normalidad y buena afluencia a los vacunatorios fijos y rastrillajes domiciliarios, según fuentes de Salud."Muchos padres que vienen a aplicarse segunda dosis llegan con sus hijos menores los cuales también reciben la vacuna y se van super contentos", dijo hoy a Télam Alejandra Cruz, enfermera del Centro Provincial de Adultos Mayores (Cepam), y destacó que la mejor campaña para la vacunación es el "boca a boca", como "ocurre mucho en el caso de los escolares".En las escuelas primarias y secundarias también se aplica la vacuna para lo cual "los padres deben presentar una autorización por escrito y en lo posible acompañarlos", dijo la directora de Salud Escolar del Ministerio de Educación jujeño, Susana Galo."En el nivel secundario se vacunó hasta la semana pasada a 7.546 alumnos, lo que equivale a la mitad, mientras en el nivel primario hay 500 vacunados debido a que recién hace una semana comenzó a vacunarse a esa franja", apuntó la funcionaria.La jefa del Programa de Inmunizaciones, Florencia Coronel, dijo a Télam que estaban "trabajando fuertemente, ya se vacunaron 35.943 niños y niñas en toda la provincia con muy buena adherencia y se avanza en la vacunación en las escuelas y jardines de infantes".En cuanto a los adolescentes, detalló que "ya se vacunaron 38.000 jóvenes en toda la provincia" y se "programó para lunes y martes continuar con turnos asignados para este grupo de edad en La Banda y en el resto de los departamentos de la provincia", mientras "se continúa trabajando en completar esquema con segundas dosis en toda la provincia"."La vacunación tiene un gran impacto, por eso es importante que se vacunen y así evitar que la tercera ola, si llega, no sea tan complicada como en otros lugares", reflexionó.Desde esta provincia, el ministro de Salud Fabián Puratich resaltó que en la primera semana de vacunación pediátrica fueron vacunados unos 700 niños lo cual "es un buen comienzo pero falta mucho para llegar al objetivo" de 85.006.Puratich sostuvo que "la concurrencia es muy buena, el nivel de compromiso de los padres también y por supuesto el de los vacunadores".El territorio ya vacunó contra el coronavirus a niños de 10 y 11 años en las escuelas y el viernes comenzará a inmunizar a los de ocho y nueve años, como continuidad de la campaña de vacunación pediátrica, que en la provincia se cumple por franjas etarias hasta llegar a los chicos de tres años."Nos organizamos trabajando en conjunto. Cada niño tiene un horario determinado y acude a la vacunación de forma ordenada para evitar aglomeraciones. Cada uno con su documento y acompañado por un adulto", dijo la ministra de Salud provincial, Judit Di Giglio.La directora de Promoción de la Salud, Marina Goyogana, confirmó que además de aplicar la Sinopharm se completan los esquemas de otras vacunas previstos en el Calendario Nacional de Vacunación.En el caso de los adolescentes, Salud informó que ya fueron inmunizados los de 15, 16 y 17 años y en estos días continúa con los de 14.A nivel general, en el territorio pampeano ya fue vacunada el 80% de la población con la primera dosis y tras una semana del lanzamiento de la Campaña Nacional de Vacunación Pediátrica en la provincia se logró inmunizar al 10% de la población inscrita.El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, dijo a Télam que "la vacunación en niñas y niños de entre tres y 11 años es fundamental más allá de que en este grupo etario la mortalidad no es tan alta como en adultos pero es importante tomar conciencia de la importancia de vacunarlos para que no se conviertan en reservorio donde el virus muta"."Es recomendable vacunar a todos los niños y al respecto, esta cuestión ya no tiene discusión ni científica ni epidemiológicamente", concluyó.Unos 95.000 niños neuquinos fueron anotados para recibir la primera dosis de la vacuna, informó a esta agencia el director provincial de Atención Primaria de la Salud, Matías Neira, quien señaló que la población objetivo para esa franja etaria es de 167.000 personas."Teniendo en cuenta que la campaña comenzó el 12 de octubre a nivel nacional estamos muy conformes con esa manifestación de voluntad para vacunarse", señaló Neira y detalló que en la provincia "ya recibieron la primera dosis 25.978 niños y 34.676 adolescentes".El funcionario aseguró que las familias tienen que "estar muy confiadas en que es una vacuna que no le va a traer más riesgos" y destacó "la importancia de la vacunación en la población pediátrica para ir disminuyendo la posibilidad de que el virus circule en la comunidad y que siga mutando".