Habrá hoy reunión paritaria y ATE convocó a una concentración

ATE se movilizará a partir de las 9 desde los distintos organismos donde realizan tareas, para concentrar desde las 10 frente a la sede de la cartera laboral entrerriana,



La medida se resolvió “ante definiciones del Gobierno provincial, que no contemplan los planteos de ATE”, se informó desde el gremio.



La concentración se realizará este jueves 21 de octubre a partir de las 10 en la puerta de la Secretaria de Trabajo, en calle Buenos Aires 166, de Paraná. El objetivo es “acompañar la paritaria salarial general”, se explicó.



“Convocamos a los trabajadores porque sin el compromiso de cada uno va a ser difícil conseguir el objetivo de un salario digno”, apuntó el sindicato y señaló: “Estaremos presentes y esperamos que los representantes del gobernador Gustavo Bordet den respuesta a los planteos de ATE y mejoren la oferta, para que este año no se pierda poder adquisitivo del salario en relación a la inflación”.



Además se anunció que “en caso de no tener respuesta favorable” el viernes 29 de octubre instrumentarán un paro de 24 horas en todo el ámbito provincial, dando así continuidad a un plan de lucha ya definido, que además contempla un paro de 48 horas con fecha a determinar. (APFDigital)