En campaña: jornada sobre educación de “Juntos por Entre Ríos”

autor y diputado por la provincia de Buenos Aires, Sergio Siciliano

La jornada sobre educación y la presentación del libro, se llevaron adelante este miércoles por la tarde, en el Hotel Internacional de la capital entrerriana.manifestó aque llevan adelante “una jornada sobre educación, ya que nos parece que es un tema central y que debe estar en la agenda pública”.El libro del, “profundiza en los cambios que necesita el sistema educativo, para poder garantizar que nuestros chicos aprendan, que se formen, y que sobre todo tengan un vínculo entre el mundo educativo y el mundo del trabajo”, destacó el dirigente del Pro.Asimismo, el, aseveró a: “Tenemos una pandemia sanitaria, pero también tenemos una pandemia educativa y realmente estamos en emergencia educativa. Más allá del número de estudiantes, (que no sabemos fehacientemente cuál es ese número, y eso de por sí es un problema), que han abandonado el sistema educativo el año pasado, sí sabemos que más del 50 % de los jóvenes entrerrianos abandona el secundario”.“No hay nada más importante para un funcionario público hoy, que dedicar el tiempo para ir a buscar a cada uno de esos jóvenes y convencerlos de que vuelvan a la educación pública. La educación pública le da aunque sea la herramienta para intentar pelear e intentar estar a tono con los complejos desafíos del siglo XXI y no alcanza: hay que reformar lo que aprenden los chicos, vincular mucho más la educación con el mundo laboral, tenemos que trabajar en la conectividad. Si algo probó esta pandemia es que no existe la educación virtual, por lo menos en nuestra provincia. Sabemos que hay muchos estudiantes que perdieron realmente un año por no poder reemplazar la presencial e ir la educación virtual y estuvimos casi un año con las escuelas completamente cerradas”, puso relevancia el candidato a diputado.De la misma manera, aseveró: “Tenemos que medir muchas cosas en educación, tenemos que medir de nuevo lo que se aprende de parte de nuestros alumnos y lo que enseñan los maestros. Lo que no se mide no se cambia”.“Los políticos en Argentina tenemos que dedicarnos a la educación como prioridad, para salir del subdesarrollo y estancamiento que provoca este nivel enorme de pobreza en un país rico, en una provincia inmensamente rica como a nuestra, pero llena de pobres”, puso relevancia.Siciliano dijo que “la excusa es el libro” y que lo que buscaban era “poner en agenda púbica la importancia del debate por la educación. Queremos aprovechar el libro para ver qué propuestas hay, además de la crítica”.