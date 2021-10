Piden la detención de Mauricio Macri por no presentarse a declarar

La abogada Valeria Carreras, que patrocina a un grupo de familiares de submarinistas fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan, pidió que el ex presidente Mauricio Macri sea detenido tras haber anunciado en redes sociales que no se presentaría a declarar ante el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava.



A través de un escrito presentado ante el magistrado, la letrada peticionó que "se tenga por acreditada la reticencia y la incomparecencia injustificada del reo Macri" y que, ante ello, "se haga efectiva la orden de detención prevista en el artículo 288 del Código Procesal Penal".



En su presentación, Carreras exigió que "se tenga presente la falta de cumplimiento de los dichos de la tercera ajena a la causa Patricia Bullrich" y también se advierta "la línea de tiempo que marca una conducta dilatoria en el imputado".



"La querella que represento sólo quiere que se haga lo correcto", añadió el escrito, en el que la abogada señaló que si Macri no es detenido se estará "frente a una nueva ofensa no sólo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, sólo pide justicia".



Según la abogada, "el imputado Macri, fue notificado, fue beneficiado con la primer prorroga y nueva fecha, utilizó los plazos al límite para estirar el trámite de la causa, que a pesar de las declaraciones públicas propias como las de su defensor, no realizó ninguna presentación espontánea para dar señales de su voluntad de ponerse a derecho, de su voluntad de cumplir con sus obligaciones". La referencia de la querella es porque Macri inicialmente fue citado el 7 de octubre pero estaba fuera del país y se postergó dicha convocatoria por ese motivo.



"La burla nuevamente afectando a las víctimas que represento, pero también una muestra evidente del desprecio por las instituciones en este caso el Poder Judicial y especialmente el destrato y maltrato al Juez Subrogante Bava", crítico la querella.



"La excusa practicada y adelantada por redes sociales no resiste análisis, siendo que toda cuestión de competencia fue dirimida y resuelta por la Cámara Federal de Mar del Plata", replicó sobre una eventual justificación de los abogados de Macri.



"Represento a un gran número de familiares y a 5 de las 7 mujeres sobre las que se realizó inteligencia ilegal sin olvidar que son familiares directos que primero perdieron un ser amado a manos del Estado, el mismo Estado que era gobernado por quien las mandó espiar o quien se benefició con esas tareas de inteligencia sobre ellas", concluyó.



Tras arribar a la Argentina el pasado martes, el ex jefe de Estado anticipó en redes sociales que este miércoles no se presentará a declarar y acusó al juez Bava de haber vulnerado sus garantías "desde el primer minuto".



La citación de Macri deviene de la causa por espionaje que se inició con el supuesto abogado Marcelo D´Alessio y cuando el juzgado estaba a cargo de Alejo Ramos Padilla. La acusación contra Macri fue impulsada por la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño quien acusó que los informes de inteligencia llegaban a manos del jefe de Estado, y por eso la sospecha del juez en que eran ordenados por él. En este caso, se investiga el presunto espionaje ilegal sobre los familiares de los 44 submarinistas del ARA San Juan.