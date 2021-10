Adjudicaron la obra del aeropuerto binacional Concordia-Salto

Política Bordet y Manzur dialogaron sobre obras y la apertura de pasos fronterizos

Política Subsidiarán el consumo eléctrico de Cuarteles de Bomberos Voluntarios

El gobernador Gustavo Boestuvo en Concordia donde participó de la apertura de sobres para la obra de construcción de la Costanera Nebel, y entregó el decreto de adjudicación de la obra del aeropuerto binacional Concordia-Salto.Bordet, junto al intendente de Concordia, Alfredo Francolini; al secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Carlos Augusto Rodríguez; y al administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, abrió los sobres de la obra Construcción Costanera Nebel.Agregó que "poder estar adjudicando el aeropuerto de Concordia cuya obra estará comenzando a principios de diciembre, habla a las claras que hay un gobierno nacional, un Presidente que ha decidido apoyar firmemente los proyectos de la provincia de Entre Ríos". Aclaró que "yo estoy hablando acá nada más que de dos obras importantísimas, una con financiamiento internacional y otra con financiamiento nacional, pero después hay muchísimas obras más que tienen financiamiento nacional".En este sentido, detalló por ejemplo viviendas. "Estuvimos paralizados con los programas de viviendas financiados por nación en el gobierno anterior, por lo que sacamos un programa provincial, ahora se retomaron las viviendas con fondos nacionales que comienzan en Concordia, se retoma la obra de Procrear con 400 viviendas más para la ciudad".En material vial, apuntó que "tenemos los dos accesos, tanto por ruta 4 que se repavimentan, se amplían banquinas, se hacen dársenas que tiene financiamiento nacional; y otro que tiene financiamiento provincial que es un nuevo acceso pavimentado que va desde la ruta 14 por Osvaldo Magnasco hasta Villa Zorraquín, que contempla entre bicisendas, iluminación y teniendo también obras de saneamiento que venían muy postergadas en la ciudad".Agregó que se está "a punto de terminar la planta de agua que dará previsibilidad para los próximos 50 años a la ciudad, obras de pavimento y tantas otras más que sin lugar a dudas en los próximos meses se van a estar ejecutando en la ciudad, lo que hace que Concordia pueda tener fuente de trabajo a través de la industria de la construcción".Bordet recordó que días atrás hablaba en Paraná con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, "sobre esta necesidad y justamente se empezó acá en Concordia cuando se estableció y ahora salió el decreto presidencial para poder tener todo el personal de zafra que cuando ingresa a trabajar no pierda sus programas sociales". Señaló que "que esto genera dos cosas, que tenga una continuidad durante el periodo de zafra y cuando termina, y también que pueda percibir un salario que le permita superar la canasta básica".Resaltó que "esto que se comienza a hacer en Concordia habla a las claras que formamos parte de un gobierno que tiene un proyecto federal de país y que escucha a las provincia, porque en las obras que mencionaba hubo un Estado presente y una decisión del Presidente y sus ministros para poder llevarlas adelante y materializarlas".Agregó que cuando le planteó con Cresto "el problema de antiquísima data que teníamos con los trabajadores, tanto de citrus como de arándanos, automáticamente puso a disposición los mecanismos para poder solucionar definitivamente un tema complejo".El mandatario dijo que también, con otros ámbitos “tenemos un fuerte compromiso para con la ciudad de Concordia, por ejemplo, en materia de salud "estamos construyendo en el paso de frontera un hospital modular que no va a ser sólo para el paso de frontera sino que va a tener como referencia a la localidad de Colonia Ayuí, a toda la zona norte de Concordia, Villa Zorraquín, Magnasco, todo eso va estar integrado en el hospital de paso de frontera”.Afirmó que "estamos trabajando fuertemente a pesar de ser épocas difíciles, como la pandemia, pero no fue un obstáculo para que detengamos la marcha de gobierno, que podamos seguir avanzando con nuestros proyectos y planes. Quiero agradecer al gobierno nacional por poder articular con la provincia y con los municipios”.“Esta es la forma de trabajar", aseguró y agregó que "se trabaja para todos, tenemos una visión de que no nos importa de qué color es un municipio, comuna o junta de gobierno, trabajamos con todos y este es el camino que estamos llevando adelante".En ese marco, dijo que Enohsa "tiene obras en toda la provincia de Entre Ríos, y hay para todos los municipios, comunas y juntas de gobierno. Un programa que es histórico, nunca hubo en la provincia tantas obras de saneamiento y agua potable como está ocurriendo hoy, y eso es salud para las personas y calidad de vida”.Al finalizar, mencionó que en materia educativa, "venimos fuertemente trabajando con proyectos que son muy importantes" e hizo un repaso de las obras inauguradas o por inaugurar en Concordia, "ver el desarrollo como un todo, la sociedad se desarrolla económicamente pero también se desarrolla social y con capital humano, esto es fundamental, y armonizando todos esos aspectos no tengo dudas de que esta ciudad de Concordia, que es muy linda y con muy buena gente, tiene un destino de grandeza para el que tenemos que trabajar todos juntos y sin egoísmo".Por su parte, el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Carlos Augusto Rodríguez, hizo un repaso de las gestiones del gobernador Gustavo Bordet y Enrique Cresto, e hizo un reconocimiento a quienes trabajaron en el proyecto.En ese marco, indicó que "para nosotros es un orgullo tener esta cantidad de obras en todas estas ciudades tan importantes de Entre Ríos. Esto es una cuestión de desarrollo y no hay que pararse en el estigma, que la gente viene a buscar oportunidades, y estas obras y las posibilidades que dan de desarrollo turístico, también son fuentes de trabajo y de riqueza”.Al finalizar, transmitió el saludo del presidente Alberto Fernández y del ministro de obras Públicas, Gabriel Katopodis.Por su parte, Enrique Cresto agradeció a los presentes y al secretario de Obras Hídricas de la Nación del cual depende el Enohsa, porque "ha sido un apoyo incondicional para todos los entrerrianos, tanto de él como de Gabriel Katopodis y por supuesto del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, porque, también gracias al Congreso de la Nación, tenemos el presupuesto que tenemos en el Ministerio de Obras Públicas. Gracias al Congreso, el Enohsa amplió su presupuesto casi siete veces teniendo muchísimas obras", señaló.En ese marco se refirió a la importancia de la obra pública y lo que implica, "les puedo asegurar que cuando miramos la cantidad de trabajadores a lo largo y ancho de la provincia que genera esta actividad, lo que es la obra pública como motor de la economía es importantísima", aseguró el titular del Enohsa."Para mí es una enorme satisfacción cada vez que estamos en Concordia poder anunciar obras que hacen al desarrollo de una ciudad", aseguró. "Es una ciudad que tiene un empuje importantísimo", concluyó.El presidente municipal de Concordia, Alfredo Francolini, destacó "la gran cantidad de obras juntas que tenemos en la ciudad. Esto se da porque tenemos una relación y trabajo conjunto desde el gobierno municipal, provincial y nacional, que hace que todas las necesidades que pueda tener el interior del país, se puedan expresar a través del gobernador y él a través del Presidente de la Nación".Dijo además que la adjudicación de la obra del aeropuerto binacional, “nos llena de entusiasmo, por lo productivo, lo turístico, y por lo que va a significar para el movimiento en la ciudad de Concordia. Estamos agradecidos". Asimismo, se refirió a la apertura de sobre para la costanera Nebel, "no solamente es algo turístico sino que también es una protección costera, que también va a tener obras de infraestructura necesarias y sin el apoyo del gobierno provincial y nacional no llegaríamos a tenerlo".Por otro lado, dijo que el convenio "de futuras 141 cuadras de pavimentación en la ciudad de Concordia en dos etapas, para nosotros también es importante", como así también mencionó otras obras que se están llevando a cabo en la ciudad, por lo que agradeció al gobernador y al gobierno nacional por las obras y las gestiones.En la oportunidad se firmó un convenio con la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas y la municipalidad de Concordia en el marco de Transporte Movilidad y Accesibilidad para la construcción de 66 cuadras, en una primera etapa Plan de Pavimentación por un monto de 288.774.808 pesos. También, en ese marco se anunció la segunda etapa de 75 cuadras.Se firmó, además, un convenio de colaboración entre el gobierno provincial al Ente de Federación del Citrus de Entre Ríos y la Asociación de Citricultores de Concordia a través del cual se comprometen a continuar con el plan de monitoreo capacitación y control del HLB.En la ocasión, el Ministerio de Salud de la Nación entregó una ambulancia destinada al hospital modular de la ciudad. La entrega estuvo a cargo de Arnaldo Medina, viceministro de Salud de la Nación; Alejandro Costa, subsecretario de Fiscalización y Calidad; y Pablo Kohan, jefe de gabinete de la Secretaria de Calidad.También, se realizó la entrega del decreto de adjudicación de la obra del aeropuerto Comodoro Juan José Pierrestegui de Concordia. La obra se realiza en el marco del Programa de Desarrollo de la Región Salto Grande y cuenta con un presupuesto superior a los 29.000.000 de dólaresAdemás, se entregaron dos aportes para cámaras de seguridad en el marco de las políticas de fortalecimiento de las herramientas de seguridad que lleva adelante el gobierno provincial.En primer lugar se entregaron aportes a Colonia Ayuí, por 200.000 pesos. también se entregaron a Colonia Roca un aporte por 400.000 pesos.En la actividad se realizó la apertura de ofertas correspondiente a la obra Construcción de Costanera Nebel que cuenta con un presupuesto oficial de 597.071.655 pesos.Desde la construcción de la represa de Salto Grande y como consecuencia directa del régimen de manejo de aguas de la misma, que se derivan de la priorización asignada a la producción hidroenergética, se generan fluctuaciones constantes en los niveles hidrométricos y las direcciones de flujo, que no obstante de estar controladas para crecientes extraordinarias, se han producido inundaciones como en el 2009, 2013 y 2014. El ingreso de las aguas sobre el arroyo Manzores han dejado desconectados sectores urbanos del borde costero con el centro de la ciudad por cortes de las principales vías de la trama vial (avenida Castro y avenida Salta).El proyecto forma parte de la continuidad en la intervención del borde costero de la ciudad de Concordia, iniciado en la recuperación de la costanera central entre playa Los Sauces y el balneario viejo de la ciudad, todo al sur del puerto, continuando con la revitalización ambiental del arroyo Manzores en la desembocadura del mismo sobre el río Uruguay, con la pavimentación de avenida Castro, continuación de avenida Kirchner y obras complementarias del arroyo mencionado anteriormente.La obra pretende conectar por un lado los barrios ubicados sobre la costa del río Uruguay, al este del arroyo Manzores con el área central de la ciudad, y por otro continuar con la intervención general del borde costero que finalizará con las obras de recuperación de playa Nebel, manteniendo siempre el mismo criterio de las obras ya ejecutadas.El proyecto a considerar comprende la urbanización, optimización circulatoria, equipamiento y obras de infraestructura en un sector del barrio Nebel. Ya por la costanera propiamente dicha, se realizará un paseo vehicular, peatonal y bicisendas, un sector de senderismo y paseos en bicicletas en entorno natural, hasta llegar al narajal de Pereda, ex saladero Fleitas y Parque San Carlos.