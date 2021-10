Schneider: "El camino es trabajar juntos, el sector público y privado"

Juntos para mejorar la calidad de vida de las mujeres

Fue inaugurada la Sala Mamográfica en Crespo, que funcionará en el Edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’. La iniciativa fue posible gracias al trabajo en equipo entre la Fundación 1 Ángel de Argentina que adquirió el mamógrafo y al acompañamiento de la Municipalidad de Crespo que acondicionó el espacio y pondrá los profesionales para prestar un servicio destinado a mujeres que no cuenten con cobertura de obra social, para que puedan acceder de manera gratuita a los controles preventivos del cáncer de mama.El acto de inauguración fue este martes 19 de octubre, en ocasión de ser el ‘Día Mundial del cáncer de mama’, una fecha para concientizar sobre este problema de salud y recordar la importancia de realizar los controles de detección precoz.La actividad contó con la presencia de autoridades del municipio, de la fundación e invitados especiales. Luego de las palabras alusivas, hubo corte de cinta por parte de Darío Schneider (intendente), Héctor Eberle (fundador de la fundación), María Celeste Eberle (actual presidente de la fundación), Vanesa Pusineri (directora de Desarrollo Humano) y Marcelo Cerutti (responsable del Área de Salud). Mientras que la bendición religiosa estuvo a cargo del Padre Selvaraj Simon (de la Parroquia San José) y del Pastor Roque Allegrini (de la Iglesia Templo Buenas Nuevas).“Es un momento histórico para nuestra ciudad de Crespo”, afirmó Darío Schneider. Luego agregó: “Esto viene a fortalecer y complementar todo el sistema de prestación de salud pública que tiene que ver con todo lo que realizamos en cada uno de nuestros espacios de salud en los barrios y con el trabajo articulado con el hospital”.El presidente municipal también remarcó como “aspecto positivo” el trabajo en conjunto entre los sectores público y privado. “A veces se ponen las ideologías en el medio, queriendo enfrentar lo público y lo privado. El camino es otro, es trabajar juntos, complementarnos, es ver como entre todos, con el esfuerzo de cada uno, podemos mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Por eso celebramos desde el primer momento esta iniciativa de la Fundación 1 Ángel de Argentina”.En ese contexto Schneider agradeció “de corazón” al empresario Héctor Eberle, destacando su “iniciativa, trabajo, trayectoria y sensibilidad social en aspectos como la educación, el empleo, la alimentación y la salud, temas sobre los cuales todavía hay mucho por hacer en nuestra sociedad argentina”.También precisó que este servicio gratuito, “orientado específicamente a la mujer, acompañará a la concientización con algo concreto como es la prevención del cáncer de mama”.Héctor Eberle remarcó que para ellos era “un día muy especial, de total satisfacción, porque estamos llegando a cumplir con nuestro tercer objetivo que tiene que ver con la prevención de la salud”.Explicó que la Fundación 1 Ángel de Argentina apuntala a “la educación, la alimentación y la salud, como tres pies fundamentales de la vida humana”. También agradeció a familiares, integrantes del grupo, instituciones educativas, empresas que colaboran con la fundación y a la apertura del municipio. Y resaltó que mediante la iniciativa del mamógrafo “no queremos ser competencia de la salud privada, sino que queremos ser un complemento para que las personas vulnerables tengan acceso a realizarse los estudios anuales de prevención de cáncer de mama”.María Celeste Eberle detalló que “hace un par de años empezamos, de manera silenciosa, a tejer redes para que esto pueda concretarse. Es un logro enorme, porque hoy en día vemos que muchas mujeres no pueden acceder a este estudio tan fácilmente. Hacerlo es importante y relevante en la vida de la mujer”. Al tiempo que explicó que desde la entidad seguirán comprometidos y generando hechos para concientizar sobre los riesgos de esta enfermedad.Marcelo Cerutti explicó que desde su espacio siempre se trabajó en la prevención y promoción de enfermedades en sus distintas formas. “El mamógrafo no solo nos permitirá que las mujeres sin obra social y sin acceso a la salud puedan tener su estudio, sino que también es un equipo que se utiliza para la búsqueda. Por eso son estudios que se recomiendan realizar de forma anual”.Vanesa Pusineri, por su parte, remarcó la importancia de “trabajar en esta línea principal de prevención, que se suma a otras políticas vinculadas a las mujeres como es nuestro programa de Maternidad, Lactancia y Familia”.