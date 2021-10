“Estamos cumpliendo con lo prometido a los vecinos”, dijo Bordet

Ruta 39

“Ésta no es sólo una obra que contiene inundaciones, acá se intervino en los barrios, se hicieron obras de infraestructura urbana como pavimento y mejora integral de las condiciones de hábitat de las personas”, destacó el gobernador Bordet al inaugurar la Defensa Norte de Concepción del Uruguay.El mandatario junto al intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva; el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Carlos Augusto Rodríguez y el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, dejó inaugurada este martes la Defensa Norte de Concepción del Uruguay, que demandó una inversión actualizada de 830 millones de pesos.De la ceremonia que se desarrolló sobre la nueva defensa en el parador La Salamanca, también participaron el presidente de la delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), José Eduardo Lauritto; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard y el delegado del Ministerio del interior en la Región Centro, Tomás Ledesma.Allí, el gobernador señaló que "estar hoy aquí resulta muy emotivo” y recordó que a una semana de haber asumido, en diciembre de 2015 “hubo una gran inundación y vine a Concepción del Uruguay, estaba el doctor Lauritto y allí una persona con mucha angustia me solicitó que se construya la defensa en la zona norte porque eran recurrentes las inundaciones".Recordó que en 2006 se inauguró la Defensa Sur, pero "se necesitaba esta obra, planteamos la posibilidad de hacerla y se comenzó a desarrollar la obra que en un 66 por ciento financiaba la Nación y un 34 la provincia. Primero puso la provincia el 34 por ciento y se comenzó la obra, y luego cuando Nación tuvo que poner el dinero se paralizó la obra hasta que cuando asumió Alberto Fernández se liberaron los fondos del 66 por ciento para poder terminarla y en este año y fracciones la obra se terminó", explicó."Yo vengo de una ciudad y de un barrio también que sufría las inundaciones y allá por los años 90 se hizo una gran defensa y protegió a 10.000 personas, como también protege aquí la defensa de la zona sur que se termino en 2016", recordó y agregó que "se comenzó a tramitar la obra y había bastante escepticismo que es lógico, porque cuando uno dice vamos a hacer una obra y los vecinos tienen el agua en la mitad de la casa, es difícil que te crean".En este sentido, Bordet agradeció al presidente Alberto Fernández por "la decisión de terminar esta obra que estaba paralizada, también al ministro Katopodis, al secretario de Recursos Hídricos”, y afirmó que “estar hoy aquí es cumplir con los vecinos, con lo que nos habíamos comprometido aquella vez". Explicó que "esta defensa prevé hasta la cota de contención que supera los niveles de 1959, que fue la crecida más grande histórica del río Uruguay, así que estamos contentos y compartimos con los vecinos esta alegría".El gobernador destacó que la defensa "no es sólo una obra que contiene inundaciones, acá se intervino en los barrios, se hizo obras de infraestructura urbana como pavimento, mejora integral de las condiciones de hábitat de cada persona y lo que es referente a iluminación nos vamos a estar haciendo cargo de la parte que nos toca y siempre hemos asumido la responsabilidades como dispusimos ese 34 por ciento para que de inicio la obra"."Me resulta gratificante porque a veces pasa el tiempo, pasan las acciones y después lo que nos queda es esta gratificación de haber terminado algo que lo imaginamos, lo teníamos en un papel y hoy está acá concretado, beneficiando a la comunidad que ese es nuestra función".Por otra parte, el gobernador confirmó que "el 15 de octubre enviamos como lo establece la Constitución el Presupuesto a la Legislatura y ahí está contemplado que con recursos provinciales durante 2022 vamos a estar repavimentando la ruta 39 en el tramo desde el cruce con ruta 6 hasta Caseros, Concepción del Uruguay".Además, el mandatario adelantó que con el administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, "acordamos el Acceso Norte con presupuesto 2019. Se está terminando el proyecto porque es un acceso nuevo que lo había solicitado el intendente Oliva". “Estamos terminando y finalizando el proyecto y antes de fin de de año vamos a estar llamando a licitación, con fondos presupuestados en 2021”, precisó.Por su parte, el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Carlos Augusto Rodríguez, dijo "es un gusto para mí venir acá de vuelta a inaugurar esta obra".En ese marco, recordó cuando recibió al gobernador, al intendente y a Enrique Cresto contándole de todas las obras que estaban paradas: "Había muchas obras paradas en todo el país y hubo una decisión del presidente Alberto Fernández y del ministro Gabriel Katopodis, de que íbamos a reactivar todas las obras. Las que había empezado Cristina, las que había empezado Macri, la de las provincias peronistas y de las que no eran peronistas y en este momento estamos haciendo eso", completó.En tanto que el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Enrique Cresto, dijo que "somos parte junto a Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández, el ministro Katopodis, Carlos Rodríguez, de un equipo en Nación con un modelo que trata de incluir todo el tiempo, no solamente a los más de 45 millones de argentinos, sino también a todos los municipios"."Hay una impronta de federalizar los recursos, con obras a lo largo y lo ancho de la provincia, que es lo que nos encomendó el gobernador Gustavo Bordet", afirmó.Por último, opinó que “la obra pública es un motor para encender la economía", y agregó que " genera movimiento económico, empleo y movimiento en la ciudad, porque cada obra que se realiza son recursos que giran en la ciudad y movilizan el comercio y la industria".A su turno, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, explicó lo que significa la obra para la localidad, y repasó el recorrido realizado hasta concretarla, los inicios en las gestiones y posterior ampliación de obra.Asimismo, dijo que "hemos firmado un convenio y vamos a llamar a licitación en una gestión que hizo Gustavo con Enrique en la Secretaría de Integración Socio Urbana, y nos permitió firmar un convenio por 92 millones de pesos que va a terminar de urbanizar todo ese sector".También, informó que "por autorización de Gustavo Bordet, hay un programa de Adaptación a Cambio climático de ciudades y municipios con ecosistemas vulnerables del río Uruguay, y vamos a hacer un eco parque porque amuchas personas que nos observan y guían con lo que tiene que ver con el ambiente, le importa que preservemos todo esto que forma parte de nuestro patrimonio ambiental".Por último, reiteró la importancia que tiene la obra, y destacó que “gestionar el reinicio de la obra fue gestionar con la generosidad de el Ministerio de Obras Públicas y con la decisión del Presidente la ampliación de la obra, como también las otras que tenemos aprobadas y vamos a llamar a licitación en este tiempo”, completó.En la ocasión se firmaron dos actas acuerdos entre el municipio y la Nación para obras de pavimento. Una para la ejecución de la obra pavimento articulado en el Barrio ATE por un monto de 39.592.955 pesos. En tanto la segunda, es para la obra 19 cuadras de pavimento rígido por un monto de 49.918.606 pesos.La Defensa, financiada por los gobiernos nacional y provincial, está diseñada para resguardar toda la zona norte de la ciudad a través de un cierre sobre el arroyo El Gato, uno de los ejes a través del cual se inundan los barrios Cantera 25 de Mayo y San Isidro.De forma complementaria también se realizó la construcción de un conducto pluvial por calle Ugarteche, en sustitución del canal a cielo abierto existente y obras tendientes a delimitar el alcance de la zona de reservorio evitando su ocupación a futuro.La obra, que tiene por objetivo la ejecución de la defensa contra inundaciones del Río Uruguay del sector Norte de la ciudad de Concepción del Uruguay en la zona de la desembocadura del Aº El Gato al A° El Molino y de los barrios Cantera 25 de Mayo y San Isidro, avanzó en la última parte en los trabajos de construcción del conducto pluvial por calle Ugarteche, en sustitución del canal a cielo abierto existente y obras complementarias con la finalidad de delimitar el alcance de la zona de reservorio evitando su ocupación a futuro.También se ejecutó un terraplén de defensa contra inundaciones, el cual contiene elementos viales y arquitectónicos que permitirán por un lado mejorar el acceso al norte de la ciudad como así también integrar la Avenida Costanera al parador tradicional de “La Salamanca”.