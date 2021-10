Gaillard presentó su propuesta en “Conversatorio sobre medio ambiente”

La diputada nacional Carolina Gaillard y candidata a reelección en el cargo por el Frente de Todos se reunió con referentes de organizaciones en el tema ambiental.El conversatorio en donde la diputada presentó su propuesta sobre el tema, se llevó adelante este martes por la tarde en Plaza de las Colectividades de Paraná.“Esto no es una agenda solo de los jóvenes, sino también de los adultos y de gente que hace muchos años viene llevando estos temas a la agenda ambiental, como lo son ‘Cosita’ Romero, el ‘Indio’ y muchas organizaciones como Eco Urbano. Es importante pensar el medio ambiente y construir las políticas públicas, y las normas que nosotros sancionemos en el Congreso teniendo en cuenta la voz de las organizaciones”, puso relevancia aConsultada respecto de la problemática en relación a los incendios en islas, detalló: “Desde el Congreso sancionamos una ley que es la de manejo del fuego que prohíbe que en cualquier campo donde haya habido un incendio intencional, durante 60 años pueda ser utilizado para edificar, de manera de penalizar esta situación que aconteció el año pasado. Hubo una regulación provincial, se empezó a estudiar el tema para tener un mejor control de manejo del fuego, de manera de evitar el daño al medio ambiente”.“Nos preocupa además la depredación de nuestra biodiversidad, el calentamiento global que no cesa, y es muy importante como ciudadanos que nos eduquemos en conciencia ambiental para tener otras prácticas que sean más sanas, para con nosotros y con nuestro ambiente, para con nuestra Casa común”, puso relevancia.Asimismo puntualizó: “El Covid también tiene que ver con la destrucción de la biodiversidad, cuando el hombre de repente modifica sus ecosistemas, suceden estas cosas. Por lo tanto tenemos que trabajar fuertemente en la conciencia ambiental para que nosotros como ciudadanos, más allá de las políticas de Estado, podamos tener una conciencia que impida conductas agresivas al medio ambiente”.Gaillard dijo que “siempre es importante escuchar, lo considero clave como legisladora y como representante del pueblo entrerriano hoy, y que pretendo me voten para seguir siéndolo. El poder escuchar a las organizaciones es la mejor manera de hacer leyes que realmente tengan legitimidad y encarnadura en la población”.