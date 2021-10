"En Rosario los sicarios salen 15k", la amenaza a un diputado bonaerense

Hoy recibí este mensaje dónde me amenazaban de muerte. No tengo dudas que esto es producto de la irresponsabilidad de los que pregonan discursos de odio con tanta liviandad. Radiqué la denuncia correspondiente para dar con los responsables. ? La violencia nunca es el camino. pic.twitter.com/D4DA2kkcpl — Daniel Lipovetzky (@Lipovetzky) October 18, 2021

El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) Daniel Lipovetzky denunció en sus redes sociales que sufrió amenazas de muerte. En esas amenazas, que le llegaron vía mensaje de WhatsApp, quienes lo hicieron se refirieron a Rosario como una referencia nacional del sicariato. "Mirá que los sicarios en Rosario salen 15k", le escribieron.El legislador compartió las capturas de los mensajes amenazantes en sus redes sociales."Más vale que andes con seguridad, Lipo. Mirá que los sicarios en Rosario salen 15k. Acá en CABA no es distinto el precio", le escribieron desde un número anónimo a su teléfono celular personal.Al hacer público el hecho en Twitter, Liponetzky expresó: "Recibí este mensaje dónde me amenazaban de muerte. No tengo dudas que esto es producto de la irresponsabilidad de los que pregonan discursos de odio con tanta liviandad".Liponetzky contó que hizo la denuncia para dar con los responsables. "La violencia nunca es el camino", concluyó.El bloque de diputados bonaerenses de JxC, que Lipoveztky integra, publicó un comunicado expresando su "enérgico repudio a las amenazas de muerte e intimidaciones" y exigiendo "que se investigue el hecho de manera urgente"."Estas prácticas intimidatorias y antidemocráticas son inadmisibles y revisten de extrema gravedad, especialmente considerando nuestra lucha constante como sociedad para preservar los valores democráticos que tanto nos costó conseguir", afirma el texto."Estas prácticas intimidatorias y antidemocráticas son inadmisibles y revisten de extrema gravedad, especialmente considerando nuestra lucha constante como sociedad para preservar los valores democráticos que tanto nos costó conseguir"Por último, el escrito afirma "expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento con el diputado Lipoveztky y su familia ante este terrible hecho intimidatorio. La violencia nunca es una opción".Este martes, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, expresó su "solidaridad" con el diputado de Juntos por el Cambio. "El odio en el discurso o las redes sociales no es inofensivo. Desata violencia y altera la convivencia. Toda mi solidaridad con @Lipovetzky Que la justicia actúe pronto para encontrar a los responsables de esta amenaza", señaló Cerrutti en Twitter.