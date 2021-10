El presidente Alberto Fernández criticó a la oposición que "no quiere sentarse a dialogar" y "pone palos en la rueda que impiden avanzar", pero ratificó que va a "persistir" y volverá a convocar a buscar consensos para resolver los problemas del país.



Fernández dijo que "hay dos caminos: por un lado, estamos quienes le decimos #Sí a un diálogo sincero y profundo para abordar los grandes retos de la Argentina. Quienes estamos absolutamente comprometidos con encontrar acuerdos por un país mejor para nuestro pueblo. Por el otro, están quienes dicen que no".



"No quieren sentarse a dialogar. No quieren encontrar soluciones. En su lugar, ponen palos en la rueda que nos impiden avanzar", advirtió el primer mandatario.



Sin embargo aclaró: "Pero persistiremos y los convocaremos una vez más. La Argentina se merece que digan que sí".



De esta manera Fernández salió al cruce de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) que rechazaron la posibilidad de un diálogo con el Gobierno nacional después de las elecciones del 14 de noviembre.



Entre quienes objetaron esa alternativa están el jefe de la UCR, Alfredo Cornejo; su par del PRO, Patricia Bullrich, y el titular del interbloque de diputados nacionales de JxC, Mario Negri.



Negri dijo que esa idea, sugerida por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, es el "abrazo del oso" y afirmó que "a nosotros no nos usa nadie".



Bullrich sostuvo por su parte que "ni con señales de humo" podrían hablar con el Frente de Todos, al que acusó de "falta total de empatía con los ciudadanos".



Y Cornejo afirmó que el FdT es un espacio "roto y violento".