Día de la Lealtad: “Fue un cabildo abierto”, dijo Barbieri de la CGT Paraná

Política Organizaciones sindicales realizan acto por el Día de la Lealtad en Paraná

Oscar Barbieri, desde la CGT Regional Paraná, en diálogo con el programaanalizó las conmemoraciones que se han realizado por el día de la Lealtad.“Lo del viernes en el Suteb fue una convocatoria a secretarios generales, con una cena de por medio, para reflexionar sobre lo que nos estaba pasando y cómo veíamos el horizonte que veíamos, en el que coincidimos que nos costaba verlo. Lo del domingo, en el PJ y en las distintas plazas del país, nos pareció altamente productivo que un grupo de compañeros y compañeras hayan manifestado y ocupado las calles para decir estamos presente. Lo mismo sucedió por la noche, en el busto a Perón, que tiene que ver con un trabajo militante muy fuerte que vienen realizando algunos compañeros de seis años a la fecha, en lo que se ha denominado la semana de la lealtad”, puso relevancia.Para Barbieri. “lo de hoy, fue un cabildo abierto; nos emocionó, nos movilizó, logramos compartir, como ya es un estilo en la ciudad de Paraná, buscando lo que nos une y no lo que nos divide y potenciando tal como dice el Papa Francisco la cultura del encuentro. Allí compartimos los trabajadores formales e informales, los movimientos sociales, la gente de las economías populares, nuestros jubilados y las distintas expresiones de la CGT regional Paraná. Rememoramos un poco aquel 17 de octubre del ‘45 donde el pueblo movilizado, los trabajadores que, de distintas maneras lograron llegar al encuentro para pedir por la libertad del general Perón”.“Hay lealtad al peronismo, pese a que han pasado los años, no es que seamos nostálgicos: uno reivindica aquellas cuestiones que logramos con el General, con la lucha de los sindicatos de aquel tiempo, por los derechos a la jubilación, a las vacaciones, y también el estatuto al peón rural. Pese a momentos difíciles que hemos pasado en tiempos recientes, siempre nos oponemos a las flexibilizaciones laborales como se ha pretendido hacer en el gobierno de Macri, el tema de los ‘brotes verdes’, la lluvia de inversiones, o como cuando dijo que iba a manejar a la inflación ‘de taquito y no fue así’”.“Y conocidos otra realidad que fue de un ‘flaco desgarbado’ (Néstor Kirchner), allá por el 2003, que accedió (al gobierno) con el 20 % de los votos, dejó de lado la flexibilización laboral y dijo apostemos al trabajo, a la producción, no al club de los devaluadores, que lo apretaban y entonces se pusieron en vigencia los planes colectivos de trabajo, se llamó a la comisión del salario mínimo vital y móvil que no funcionaba desde hacía 17 años. Llevó a que la desocupación cayera del 26 % al 7%”.“Es difícil la salida, ha habido errores y aciertos; pero ha habido un aprendizaje para morigerar ese costo social importante, a través de los ATP. Solventó a algunas empresas que también fueron auxiliadas por tarifas prácticamente planchadas en el consumo de energía y demás. Y para el pueblo que no tenía trabajo, llegaron los IFE. Yo sé que a veces con esto nos enojamos, pero los trabajadores sin trabajo o los movimientos sociales no son responsables de las crisis y de las malas administraciones que se dan en el país, son las víctimas, no están en la toma de decisiones”, opinó.En el discurso de hoy, “en el acto, dijimos ‘queremos que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, municipales, apalanquen la producción, el trabajo y la generación de empleo y que vayamos recuperando el poder adquisitivo del salario; que se apalanque la educación, la ciencia, la tecnología. Rescatamos con mucha importancia los científicos nuestros que fabrican vacunas y que además hacen una salida hacia arriba. Debemos recuperar ese pacto social entre capital productivo y los trabajadores”, mencionó además Barbieri.