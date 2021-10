Bordet inauguró viviendas y obras de ampliación de la emblemática ruta 51

Fue al inaugurar pavimento urbano en Irazusta, y entregar viviendas y firmar el contrato de inicio de obra para la ampliación de la red de gas natural en Urdinarrain.



En primer lugar Bordet en Irazusta recorrió, junto a la intendenta local, Betina Hilt, y demás autoridades, el tramo entre Parera y Larroque, de la ruta provincial Nº 51, cuya obra total demandó una inversión de mil millones de pesos. Luego se trasladó a la nueva ermita de la Patrona local, la Virgen de la Medalla Milagrosa, donde se descubrió y se bendijo la misma.



Bordet en Irazusta recordó el recorrido realizado hasta concretar las obras en la ruta 51, y valoró el hecho de estar "con la obra terminada y con las obras de infraestructura que realizamos adentro de la comuna para poder llevar mejor calidad de vida a los vecinos, y tener la conexión".

"Venimos con un fuerte compromiso en materia vial, trabajando y reparando muchas rutas principales en la provincia, muchas de ellas, las retomó este gobierno nacional después de haber estado paradas durante cuatro años y otras que han comenzado", apuntó.



Asimismo, dijo que "también tenemos una asignatura pendiente con nuestra red secundaria y terciaria, con los caminos rurales”, y mencionó que estuvo con el presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF) “donde acordamos para el año que viene un desembolso de 40 millones de dólares para poder tener enripiado y mantenimiento por cinco años de caminos rurales", informó. “Esto se inscribe en poder generar mejoras en la competitividad en la estructura de costos de nuestros productores", agregó.



"Como Entre Ríos tiene una muy buena distribución demográfica de su población, donde la ruralidad todavía sigue sosteniéndose es muy necesario afianzarla, con obras de esta naturaleza y otras que estamos llevando adelante", completó.



Asimismo, dijo que se va a hacer un Centro de Desarrollo Infantil, y un playón deportivo en la localidad. Además, informó que "está previsto llamar a licitación para Larroque, la conexión de la ruta 16 con la 51, y también para la circunvalación de Urdinarrain. Las dos obras, van a ser llamadas a licitación por la provincia", cerró.



En tanto que la intendenta de Irazusta valoró la presencia del gobernador y destacó "hoy estamos con esta ruta tan importante refundando Irazusta, quedará en cada momento tan emocionante en nuestros corazones".



La intendenta mencionó que "esta ruta originalmente eran 30 kilómetros de pavimento, dos puentes, el arroyo Gualeyán y el arroyo Las Toscas, a ese proyecto original se le sumaron dos obras complementarias que en inversión de fondos provinciales alcanzó los 1.000 millones de pesos, no es poco", dijo al finalizar. Urdinarrain Tras ello, el mandatario estuvo en Urdinarrain donde fue recibido por el intendente de esa localidad, Sergio Martínez. Allí firmó el contrato para la etapa dos de la ampliación de la red de distribución de gas natural, inauguró seis viviendas del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria y entregó aportes.



En ese marco, el mandatario recordó que la última vez que estuvo en Urdinarrain, que fue para inaugurar junto con el intendente 15 viviendas y comentó que luego le mostró los lotes que había para hacer nuevas viviendas, “empezamos a trabajar y conseguimos del gobierno Nacional el financiamiento para 40 viviendas que estaremos licitándolas el mes que viene, para 40 familias más de Urdinarrain”, adelantó.



Tras ello, acotó: “Estas viviendas estuvieron paradas cuatro años durante la gestión nacional anterior y nunca pudieron probar un solo hecho de corrupción en las cooperativas. Porque las cooperativas son de trabajadores, hombres y mujeres que ponen la solidaridad para conseguir un objetivo común, nunca se tocó ni un peso o se desvió absolutamente nada. Las perjudicadas fueron estas seis familias y muchas otras por el no entender que detrás de una construcción hay familias que la van a habitar, y por la desidia no se llevaron adelante”, sostuvo el mandatario.



“Rápidamente cuando asumimos la nueva gestión, la decisión del Presidente fue terminar todo lo que se había paralizado y hoy estamos cumpliendo”, afirmó. Obra de gas El mandatario recordó el trabajo realizado hasta poder estar “firmando el inicio de la obra de la red de extensión de gas”, subrayó.



“Llevamos en nuestra gestión una inversión histórica en red de gas natural que desde el año 1998 que es cuando se hicieron los gasoductos no se estaba realizando y estamos en varias localidades más llegando con el gas natural”, destacó.



Luego, al dirigirse al intendente local, le dijo: “Quiero aprovechar la oportunidad para ratificar el compromiso que había hecho con usted públicamente de poder tener el acceso que circunvala por la obra que acabamos de inaugurar en Irazusta que es la ruta Nº51, que es una obra que también fue largamente demandada, ahora vamos a hacer ese acceso que usted nos había solicitado oportunamente. Lo tenemos presupuestado para el año que viene”, adelantó.



Por último, dijo que la actividad constituye también “es una buena oportunidad para tener una jornada de trabajo con las autoridades municipales y ponernos de acuerdo para trabajar con el gobierno Nacional, con la provincia y con el municipio; y lo hacemos con todos los municipios de la provincia de Entre Ríos de la misma manera”, aseguró.



Estuvieron junto al gobernador Gustavo Bordet, su esposa, Mariel Ávila; los ministros de Producción, Juan José Bahillo; y de Planeamiento, Marcelo Richard; el coordinador del Ministerio del Interior para Región Centro, Tomás Ledesma; la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez; los intendentes de Irazusta, Betina Hilt; y de Urdinarrain, Sergio Martínez; la diputada Nacional, Carolina Gaillard; los legisladores Mariana Farfan; Leonardo Silva; Nicolás Mattiauda; Jorge Maradey.



El intendente de Urdinarrain, agradeció a todas las autoridades presentes y expresó su “satisfacción”, y recordó que “en 2019 cuando asumimos estas seis viviendas estaban en un estado de abandono, un estado de saqueo, había sufrido vandalismo y para nosotros fue una preocupación, tal como lo es la vivienda en Urdinarrian”, indicó.



También, se refirió a la importancia de la obra de gas para la ciudad. La segunda etapa que corresponde para cinco barrios en diferentes lugares, de 6.270 metros.



“Es una realidad que debo expresar, gracias a todos por la mano enorme que nos dan y siempre están presentes acompañándonos en Nación y en provincia”, finalizó. Detalles de las obras La obra en ruta provincia Nº 51, que demandó una inversión de mil millones de pesos y se extiende entre Larroque y Estación Parera.



Los trabajos comprendieron la pavimentación, con señalamiento horizontal y vertical entre ambas localidades del departamento Gualeguaychú, en una longitud total de 27,5 kilómetros.



El trayecto se subdividió en dos subtramos. Uno de ellos, con una longitud de 13,3 kilómetros, va desde Larroque hasta Estación Irazusta, y el otro de 14,2 kilómetros, que se extiende desde allí a Estación Parera.



El proyecto comprendió además la vinculación en Estación Parera con la ruta 51 mediante una dársena de ingreso y egreso; el nuevo ingreso a Irazusta, una dársena de hormigón de ingreso y egreso. Iluminación LED y señalización vertical y horizontal de la misma.



Además contiene la pavimentación en la localidad de Irazusta de 20 cuadras, acceso enripiado a colonia Stauber de 2900 metros y obras hidráulicas para prevención de inundaciones en Irazusta.



El trazado incluyó también la construcción de dos puentes de hormigón armado de 30 metros de longitud cada uno, sobre los cauces de los arroyos Las Toscas y Gualeyán.



Se materializó mediante dársena de hormigón un nuevo ingreso y egreso a la localidad de Irazusta, en el cual se colocó iluminación Led, señalamiento vertical y horizontal, barandas metálicas de defensa y forestación compensatoria.



Además, se efectuaron 172 metros de longitud de canal revestido en zona de Arroyo las Toscas, para evacuación de aguas de la localidad de Irazusta. En esa localidad además se colocaron 960 metros de cañería de hormigón para desagües pluviales, se realizaron 16 alcantarillas transversales y 62 laterales de acceso a propiedades a lo largo de ambos subtramos.



También se ejecutaron 7.159 metros cuadrados de señalamiento horizontal y 141 metros cuadrados de cartelería.



En la planta urbana de Irazusta se ejecutaron 2300 metros lineales de pavimento, representando 20 cuadras, 4500 metros de cordón cuneta y 24 badenes. Además, se realizaron 960 metros de conducto para desagües pluviales.



Asimismo, se completó el enripiado de ingreso a Colonia Stauber (2900 metros de longitud) hasta escuela Nº 59 Esteban Etcheverría, y se plantaron 441 árboles por tareas de forestación compensatoria en la especie lapachos, ceibos y álamos, los mismos fueron distribuidos en la localidad de Irazusta y Larroque.



Por su parte, las obras de viviendas se concretaron en el marco del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria y se ejecutaron a través de la Unidad Ejecutora Provincial. En la oportunidad se entregaron seis unidades en Urdinarrain, emplazadas en la intersección de las calles Caseros y Roca. El prototipo comprende 55 metros cuadrados, los cuales se distribuyen en dos dormitorios, baño y cocina-comedor . Para el sistema constructivo, se opto por construcción tradicional con cubierta de chapa, aberturas exteriores en aluminio y de madera en su interior.





En tanto, los trabajos de la red de gas natural de Urdinarraian, Etapa 2, comprenden un presupuesto de $35.890.900,60.



La obra consiste en la ejecución de 6.270 metros de cañería de polietileno de diferentes diámetros, con accesorios del mismo material unidos por electrofusión, incluido la colocación de las correspondientes válvulas de bloqueo, pruebas, las reparaciones de veredas y pavimentos.



Esta obra servirá para complementar un primer trabajo que ya se ha plasmado en la ciudad y beneficiará a cinco barrios del municipio ubicado en el departamento Gualeguaychú. El plazo de la misma es de 120 días corridos. Convenios y aportes En la oportunidad se firmó el contrato para la ejecución de obra Ampliación de red de distribución de gas natural para la localidad de Urdinarrain, etapa dos. La misma fue adjudicada a la empresa del Litoral Obras, Servicios y Montajes SA, por un monto de 35.890.900 pesos. La obra beneficiará a cinco barrios del municipio.



Además, se entregaron aportes a la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº13 Arco Iris. También se entregó un aporte a la Asociación de descendientes de Alemanes del Volga de Urdinarrian para solventar la continuidad de las obras de los sanitarios de la institución.



También, en ese marco se realizó la entrega a la municipalidad de Urdinarrian, de una mini cargadora que será utilizada para fortalecer el equipamiento urbano apuntando a mejorar las obras y el servicio público en el marco del Programa Federal Municipios de Pie.