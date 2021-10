“Argentina saldrá con trabajo y producción, no con máquina de imprimir billetes"

Juan Rossi, candidato a diputado nacional por Podemos Entre Ríos del Partido Socialista, analizó la situación política actual y, ante el 52,5% de inflación anual según el nuevo dato del INDEC, manifestó la necesidad de consensuar políticas públicas que generen mayor producción y trabajo.





“La situación crítica que estamos viviendo exige potenciar el trabajo y la producción. Está muy claro que las recetas implementadas por los partidos de la grieta han fracasado. Por un lado, la emisión descontrolada del kirchnerismo es uno de los factores que mayor inflación genera, y no resuelve el consumo de las necesidades básicas porque con la plata compramos cada vez menos. Por otro lado, el ajuste macrista causó una caída de salarios y jubilaciones que destruyó la economía”, reseñó Rossi.





Destacó luego que la Argentina "necesita más diálogo y menos grieta para resolver los problemas. Es importante que las y los candidatos, y las fuerzas políticas, podamos intercambiar ideas y debatir de cara a la sociedad, para buscar soluciones colectivas. En este sentido, el jueves participé del debate que organizó la escuela del CAE en la ciudad de Paraná y propuse una agenda común de trabajo legislativo a consensuar con los nuevos diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. Argentina sale con más trabajo y producción, y no con la maquinita de imprimir billetes”, enfatizó.





Y continuó: “Lamento que (Enrique) Cresto y (Rogelio) Frigerio hayan estado ausentes. Una vez más, la casta política le ha faltado el respeto a la ciudadanía y a la democracia. Espero que nos podamos encontrar en varios debates con los representantes de todos los frentes electorales. No entiendo porque se esconden de las y los votantes”, expresó Rossi.





Al ser consultado por las propuestas para superar la crisis, el candidato socialista, destacó: “Entendemos que hay que impulsar una agenda común de trabajo para definir los puntos prioritarios que nos permitan salir de la crisis. Desde Podemos Entre Ríos tenemos claro que nuestros temas centrales son el trabajo y la producción, con proyectos que reduzcan impuestos para Pymes y emprendimientos que generen empleo, con promoción del trabajo joven y el emprendedurismo, y con una firme agenda en materia de cuidado ambiental, donde la ley de humedales es la bandera”





A modo de cierre mencionó que: “Podemos Entre Ríos es el único espacio que puede pelear por la quinta banca en el Congreso Nacional, para romper con la hegemonía de la grieta. Somos gente laburante que quiere cambiar el futuro de las y los entrerrianos, para que tengamos una provincia con más trabajo, más producción y más sostenible ambientalmente”, sentenció Rossi.