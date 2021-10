Bordet: "En este gobierno los recursos van a donde tienen que estar"

El gobernador Gustavo Bordet y el ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro, recorrieron en Gualeguaychú un mercado popular, inauguraron la obra de puesta en valor del Museo Casa Natal Fray Mocho y rubricaron el acta compromiso para el financiamiento por 14 millones de dólares para la interconexión vial oeste de la ciudad."Hay un gobierno nacional que está comprometido, que tiene la misma visión y pensamiento de cuáles deben ser los destinos de los fondos públicos, y a donde deben apuntar las políticas públicas para favorecer el desarrollo que no es sólo económico, sino también social y humano", remarcó."La provincia y los municipios están ordenados, y no fue un milagro, sino que aparecieron los recursos donde tenían que estar y no fugándose hacia el exterior. Estar hoy en Gualeguaychú, en su cumpleaños, es una muy buena oportunidad para ratificar el trabajo que venimos desarrollando con el ministro del Interior y el Presidente, articulando esfuerzos y uniéndonos para lograr nuestros objetivos que es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", aseguró Bordet, junto al intendente Martín Piaggio, en su visita en el marco del aniversario de la ciudad entrerriana donde también se entregaron fondos para equipamiento en el mercado municipal y otros aportes y se firmaron convenios.En tanto, el ministro De Pedro destacó: "Entre Ríos tiene un perfil productivo claro y necesita obras, infraestructura, electricidad, potenciar sus puertos, conectividad. Eso es lo que vamos a hacer junto con el gobernador que siempre gestiona, que discute y que busca financiamiento para las obras, para terminar gasoductos, líneas eléctricas, caminos rurales y para poner en valor los puertos. Este es un verdadero proyecto productivo para el desarrollo, para generar empleo y dignidad a cada uno de los entrerrianos".Junto al mandatario entrerriano y al ministro De Pedro estuvieron la diputada nacional Carolina Gaillard; el intendente Gualeguaychú, Martín Piaggio; el coordinador del Ministerio del Interior para la Región Centro, Tomás Ledesma; y los legisladores provinciales Mariana Farfán, Leonardo Silva y Jorge Maradey. También participaron de las actividades la esposa del gobernador, Mariel Ávila; y los ministros de Producción Juan José Bahillo, y de Planeamiento, Marcelo Richard, entre otras autoridades.Durante la inauguración del Museo Casa Fray Mocho, Bordet aseguró que "rescatar la historia, la cultura y el patrimonio histórico es una tarea importante e indelegable. En ese camino estuvimos trabajando y por eso, estar en la casa de Fray Mocho realmente resulta gratificante".En ese marco, agradeció al ministro De Pedro "por el trabajo que se viene haciendo en el Ministerio del Interior, con obras que son muy importantes para nuestra provincia, como la obra que se firmó para la interconexión vial"."Esta obra fue definida por el intendente como prioritaria cuando se empezó la segunda gestión porque en la anterior era imposible imaginarse hacer esta obra al no haber ninguna obra pública con financiamiento nacional en Gualeguaychú", recordó."Con el gobierno nacional estamos comenzando a construir 200 viviendas que financia íntegramente la Nación. Este tipo de logros, como la circunvalación o el acceso norte por la ruta Nº 20 que será repavimentada, nos permite encarar otro tipo de acciones y de obras porque hay un gobierno nacional que está comprometido, que tiene la misma visión y pensamiento de cuáles deben ser los destinos de los fondos públicos, y a donde deben apuntar las políticas públicas para favorecer el desarrollo que no es sólo económico, sino también social y humano", remarcó.En tanto, cuando visitó el mercado popular en la zona del puerto dijo que "este lugar muestra todo el potencial que tiene Gualeguaychú para ofrecerle a sus vecinos y a los turistas. Sabemos que esta será una muy buena temporada turística".Y agregó: "A este cumpleaños queríamos pasarlo con los vecinos y en este lugar donde queda el testimonio muy marcado de lo que significa la economía social como destino y punto de futuro para muchas familias que encuentran con el trabajo por sus manos, la vocación de abrirse un camino y un futuro".Habló también de "poder tener la posibilidad en este mercado de trabajar, y hacerlo desde el movimiento cooperativo es doblemente meritorio porque refuerza lazos de solidaridad y aúna esfuerzos, y así encontrar las metas que nos proponemos"."Nos tocaron cuatro años donde tuvimos que salir a reforzar la economía popular en la provincia, crear un programa como Manos Entrerrianas para canalizar los proyectos de muchas familias, buscar la forma de hacerlo sustentable y -con los magros recursos que teníamos- dar una proyección de futuro", recordó.En ese marco, Bordet destacó que "hoy ha vuelto la economía popular a ocupar el centro de la escena, y no es casualidad que digan desde la oposición se refiera casi peyorativamente a la economía popular al decir que no mueve el amperímetro en la macroeconomía. La verdad es que de qué sirve tener un país con macroeconomía funcionando si hay familias que no pueden realizar sus sueños y proyectos".En tanto, el ministro Wado de Pedro aseguró que "la visión del gobierno nacional respecto de la Argentina es muy clara. Trabajamos todos los días por una Argentina federal, lo cual significa que el país tiene que tener distintos polos productivos a lo largo y a lo ancho del país"."Argentina tiene que generar empleo genuino, privado, de calidad en cada uno de los rincones, somos uno de los países con más concentración del mundo, tenemos el 38 por ciento de la población alrededor de la ciudad de Buenos Aires", advirtió y en ese sentido consideró que "tenemos que trabajar en este gobierno, en el próximo y en las próximas generaciones para desconcentrar esa población, para que haya empleo, que haya producción, educación, cultura y salud en cada rincón de la Argentina. Estamos trabajando y estamos invirtiendo, a pesar de la pandemia, para desarrollar cada polo productivo que hay en la Argentina", subrayó.En ese sentido, destacó que "Entre Ríos discutió y discute con el resto de las provincias y tiene un perfil productivo claro; necesita obras, infraestructura, electricidad, potenciar sus puertos, conectividad; y eso es lo que vamos a hacer junto con el gobernador y con los intendentes. Vamos a apoyar la decisión de los entrerrianos por tener una provincia pujante, productiva e inclusiva, con trabajo, con educación, con producción"."Por eso, hoy estamos firmando una obra que hace a la conectividad y a la logística, no sólo beneficia a los ciudadanos de Gualeguaychú, porque genera una circunvalación que hace que todo el tránsito pesado vaya por otro lado, sino que mejora y agiliza, la logística y la competitividad dentro de la provincia", acotó.Hizo notar que "el gobernador siempre nos habla de poner en valor el puerto de Ibicuy, el de Diamante, los caminos rurales, teniendo en cuenta que la producción en Entre Ríos muchas veces se hace, no sobre rutas, sino en esas granjas, campos, fábricas que se encuentran en el interior profundo", y destacó: "El gobernador gestiona, discute y busca financiamiento para las obras, para terminar algunos gasoductos, líneas eléctricas, con lo cual les quiero decir a los entrerrianos que este es un verdadero proyecto productivo para el desarrollo, para generar empleo, felicidad y dignidad a cada uno de los entrerrianos".Por otro lado, en el marco de la recorrida de las autoridades por el mercado municipal, De Pedro dijo que "es un honor poder estar inaugurando la puesta en funcionamiento de una maquinaria que va a estar a disposición de un proyecto que une a los productores con los consumidores".Y completó: "Entre Ríos tiene todo, tiene ríos, agua, suelo, tierra, un buen sol. Tiene trabajadores, tiene una fuerte cultura del trabajo. Es un satisfacción poder estar hoy acá, viendo cómo lo que fue un frigorífico se va transformando en un lugar de formación, de capacitación y en un polo productivo en esta comunidad organizada que usa infraestructura de otras épocas para atender a las necesidades de cada uno de los vecinos".En tanto, al hacer uso de la palabra, el intendente Piaggio agradeció la presencia de las autoridades provinciales y nacionales, y expresó: "Somos muy agradecidos porque se está combinando con muchísima potencia el trabajo articulado entre nuestro gobierno nacional, nuestro gobierno provincial y nuestro equipo municipal que se integra a los desafíos más concretos que tiene hoy nuestra ciudad vinculados a la generación de empleo y de oportunidades para nuestros productores".A continuación sostuvo: "Nos tocó gobernar nuestros municipios con gobiernos nacionales con otra visión, con otras decisiones y en donde no podíamos tener eco y recibir acompañamiento de estas políticas que son las políticas públicas para la gente. Hoy estamos con un nuevo gobierno nacional que no sólo entiende la necesidad más íntima que tiene el desarrollo productivo de nuestras poblaciones, sino fundamentalmente que acompaña con decisiones firmes", dijo y remarcó: "Esto es posible producto de esa decisión, una decisión muy firme de nuestro gobierno provincial y nacional de acompañar los procesos que le están dando la oportunidad de generar laburo a la gente", sostuvo el intendente.Por otro parte, en el acto de inauguración de las obras ejecutadas en la Casa Natal Fray Mocho, Piaggio recordó el paso del gobernador Bordet por ese lugar y la decisión de restaurarlo y ponerlo en valor. "A partir de ahí empezó el sueño de construir este lugar, de sumarse al arte y la cultura de nuestro pueblo, una casa de encuentros más, en la cual se puedan destacar los puntos más fuertes de lo que fue su acción. Eternamente agradecidos vamos a estar por esta decisión de nuestro gobierno provincial de regalarnos esa oportunidad a todos los vecinos y vecinas", completó el intendente.En primer lugar se desarrollaron actividades en el mercado municipal donde se entregó un aporte por 19,8 millones de pesos para el equipamiento destinado al almacenamiento y comercialización de productos que lleva a cabo mediante el Programa Municipios de Pie que lleva adelante el Ministerio del Interior. A través de este mercado se busca potenciar la producción local, la agricultura familiar y la comercialización de productos regionales.Posteriormente las autoridades estuvieron en el Museo Casa Natal Fray Mocho, donde compartieron el acto de inauguración de las obras de restauración y puesta en valor del histórico edificio.Allí también se firmó el acta compromiso para la construcción de la interconexión vial de la ciudad de Gualeguaychú, en el marco del Programa Federal de Infraestructura Regional, para el que se otorgaría un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo de 14 millones de dólares.Por otra parte, se rubricó el convenio mediante el cual la municipalidad de Gualeguaychú autoriza el uso de espacio público en el Parque Unzué para la obra del Centro de Interpretación La Delfina enmarcada en el Plan Nacional 50 Destinos.Además, el gobernador entregó un aporte a la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios por 600.000 pesos, para adquisición de aires acondicionados y mobiliario.