“Pueden quitar las fotos, pero el país no va a olvidar a Solange”, dijo su padre

Tras el ataque que sufrió el memorial de piedras que recuerda a las víctimas del covid en Plaza de Mayo, LT10 habló con Pablo Musse el padre de Solange, la joven que falleció de cáncer en Alta Gracia en 2020 y que no pudo despedirse de su papá por la pandemia.En primer lugar, el papá de Solange sostuvo que “es tremendo que alguien arranque las fotos de Solange, de Abigail o de Lara. Esto es cosa de un demente o de un mal nacido. Me duele mucho que otros aplaudan estas actitudes y le pedían que arranque todo. Es tremendo que la gente no lo haya parado”.Además, Pablo Musse agregó que “para ellos hay dos argentinas (la de ellos y la nuestra). La Argentina no va a olvidar a Solange, a Abigail y a Lara. Cada acto que hace esta gente se hunden más en la mierda”.En otro tramo de la entrevista, el papá de Solange manifestó que si bien hubo una profanación, no hay delito porque ocurrió en un lugar público.Finalmente, Pablo Musse remarcó que “la oposición tiene que estar atenta porque los vamos a estar mirando también y le vamos a reclamar todo. La mayoría de la gente los vota porque no tenemos otra alternativa”. Fuente: LT10