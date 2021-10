El gobierno convocará “a un acuerdo con oposición, empresarios y trabajadores”

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, le dio una nota a Infobae en la que adelantó que “terminada la elección vamos a convocar desde el Gobierno a un acuerdo con la oposición, con los empresarios y con los trabajadores”. Sobre dicha revelación, Massa explicó: “Lo hablé con el Presidente, no es que se me ocurre a mí. Y él tiene la decisión de hacerlo. Lo hablé con la vicepresidenta. Germinó a partir de una idea que, en su momento, Máximo (Kirchner) planteó por el tema de la deuda”.



“Máximo dijo que había que juntar a los dirigentes más jóvenes para fijar una posición común de cara al tema deuda frente al Fondo. Y vamos a ir a un acuerdo, vamos a convocar a un acuerdo sobre diez políticas”, siguió el ex intendente de Tigre.



Sobre dichas políticas que mencionó, Massa expuso que serán acerca de “el tema endeudamiento. Para cosas que no impacten en una cuestión presente. Y para prohibir que se tome deuda para pagar gasto corriente. Eso nos va a hacer más ordenados como país”.



Por otra parte, señaló: “También vamos a plantar un acuerdo sobre leyes de crecimiento y desarrollo económico, agroindustria, hidrocarburos y minería, y el tema hidrógeno y litio como dos asuntos centrales y estratégicos para el futuro de la Argentina”.



Además, agregó: “Otros de los asuntos claves serán el desarrollo económico, la educación y las cuestiones vinculadas a las tres políticas de lucha contra la pobreza a 10 años. Y la generación de empleo”.



Otro de los temas que se tocó en la entrevista fue, por ejemplo, el de la Justicia, sobre la cual dijo: “En el tema del Poder Judicial, creo que se trata de un poder independiente y en todo caso tiene que surgir más de una propuesta de oposición del Gobierno para que no caigamos en esa idead e que el Gobierno quiere meter mano en la Justicia para tratar de acomodarla a sus intereses de momento o a sus preocupaciones”.



Por último, fue claro al subrayar que “sin importar el resultado, ganemos o perdamos, después de la elección vamos a convocar a un acuerdo a la oposición, a los empresarios y los trabajadores para el diseño de 10 políticas de Estado para la Argentina”.