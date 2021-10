Se realizó un nuevo encuentro de capacitación en Ley Micaela

Bajo la temática Comunicación con Perspectiva de Género se desarrolló un nuevo encuentro de capacitación en el marco de la Ley N° 27.499 del Ministerio de Gobierno y Justicia.



En la apertura, la vicegobernadora Laura Stratta destacó la decisión de la ministra de Gobierno Rosario Romero “por generar estos espacios tan necesarios en el marco de la Ley Micaela, porque son espacios de encuentro, de reflexión y de debate y de deconstrucción”.



Seguidamente, agradeció la presencia de la defensora del Público, Miriam Lewin, por formar parte de este ámbito. “Es muy importante no sólo poder cumplir con la ley sino también generar estos espacios que nos permitan poner en tela de juicio muchos procesos, vivencias y formas que tenemos de relacionarnos y de comunicarnos; y que en ese proceso, podemos deconstruir y entender que la forma en que nombramos, decimos y comunicamos aporta muchísimo a la construcción de una sociedad libre de violencias”, resaltó.



En este sentido, recordó que en Entre Ríos, la primera capacitación que se hizo en el marco de la Ley Micaela, lo hicimos con los tres poderes del Estado en conjunto y con el acompañamiento de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.



Por otra parte, Stratta destacó el trabajo que viene realizando el equipo del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, creado en la órbita del Senado de Entre Ríos y bajo la dependencia de la Vicegobernación. “La aplicación de la Ley Micaela es fundamental no sólo por el cumplimiento de la ley sino también porque tenemos la convicción de que es necesario introducir la perspectiva de género en todos los ámbitos de nuestra sociedad”, consideró.



En otro tramo de su exposición, la vicegobernadora y presidenta del Senado Entrerriano contó que la semana pasada la Cámara alta de Entre Ríos aprobó el proyecto de Ley del nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género.



Finalmente, agradeció la participación de Miriam “por honrarnos con tu presencia y con tu trayectoria”. A su vez, felicitó a quienes se capacitan y participan de este encuentro. “Necesitamos estos espacios donde podemos reencontrarnos y también permitirnos reconstruirnos para ser mejores personas y construir una mejor sociedad”, expresó Stratta.



Por su parte, la titular de la cartera de Gobierno y Justicia, señaló: “Escuchar la visión de quién comunica, de quien mira medios, de quien hace medios y nos da un gran aporte en ese sentido. Estos ejemplos son buenos para difundirlos porque hacen a esa lucha por la paridad, que no tiene que ser entendida como el choque entre hombres y mujeres sino la búsqueda de igualdad y justicia”.



Se trata del módulo 8 de la capacitación que está brindando el Ministerio de Gobierno y Justicia para más de 600 personas distribuidas en toda la provincia.



La temática abordada en esta oportunidad fue la comunicación con perspectiva de género y la importancia de las palabras. La construcción del lenguaje, la responsabilidad del funcionario público en las declaraciones y la comunicación como herramienta de cambio cultural.



La disertación estuvo a cargo de la defensora del Público, Miriam Lewin, Defensora del Público, periodista de investigación en radio, televisión, medios gráficos y digitales. Formó parte del Diario La Prensa (Nueva York), la revista Interviú (España) y Crisis. En radio fue conductora, columnista e investigadora para Radio Nacional y Radio el Mundo. En televisión, condujo y produjo Punto.Doc (América TV) y, por más de 20 años, fue miembro del equipo de periodistas de Canal 13 y TN. Además, es autora de seis libros y ha escrito diversos artículos en medios nacionales e internacionales.



“La Defensoría del Público fue creada en el año 2009 con una ley que se concluyó de manera muy participativa, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta Ley buscó tener una nueva construcción de la comunicación como un derecho humano. El espíritu federal de esta ley está en constante vinculación con la defensoría”, explicó durante su disertación Lewin.



En este sentido, mencionó: “Nosotros tenemos una función pedagógica, no tenemos la capacidad de multar, somos un organismo de promoción del derecho a la comunicación. Queremos que las audiencias conozcan su derecho a verse representadas adecuadamente en los medios de comunicación y que los contenidos reflejen su cultura”.



En relación a la violencia de género en medios de comunicación, Lewin sostuvo que “es necesario que se adhieran todos al uso responsable de esta herramienta. No pueden interferir otras frecuencias pero tampoco pueden violentar a niñas, niños, adolescentes e identidades de género. Esto puede tener consecuencias por el ENACOP pero además, desde la defensoría brindamos talleres y capacitaciones para recomendar una cobertura mediática respetuosa”.



“Hicimos la capacitación en Ley Micaela en la Defensoría y es llamativo cómo hasta en las publicidades ya hay temas que son inaceptables y generan repudio en las audiencias y clientes. Por eso es tan importante continuar con estos espacios en los diferentes ámbitos donde nos movemos”, concluyó.







El próximo y último encuentro en el marco de la primera etapa de implementación de Ley Micaela se desarrollará el 28 de octubre con la disertación de la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.