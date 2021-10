La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó este sábado a la militancia peronista a reunirse mañana en las plazas por el Día de la Lealtad y pidió que “no se conmemore desde una postura nostálgica” sino con la idea de "refundar la alianza entre el capital y el trabajo” porque, resaltó, “el peronismo está más vigente que nunca” con su propuesta de “incorporar a los trabajadores a la política nacional".Al encabezar el Encuentro Nacional de Jóvenes de la agrupación La Cámpora durante un acto en el predio de la ExEsma, Fernández dijo: “Mañana cuando vayan a recordar la gesta histórica del 17 de octubre y del surgimiento de nuestro movimiento no vayamos con una actitud nostálgica"."El peronismo le pese a quien le pese, sigue hoy más vigente que nunca. Porque esa propuesta, esa idea que tuvo la impronta de incorporar a los trabajadores a la política nacional sigue presente”, señaló al pronunciarse en la víspera del Día de la Lealtad."Acá la derecha nos dice que la culpa es de los derechos de los laburantes, minga, no es cierto", advirtió y manifestó: "leí a alguien que decía que el problema no es el kirchnerismo, sino el cristinismo. Somos y fuimos peronistas, que lo tengan todos claro".En otra parte de su discurso, indicó que "ya probaron con un gobierno que decía que los empresarios iban a salvar el país" y señaló: "Miren lo que nos pasó, entramos de vuelta con el Fondo Monetario Nacional (FMI) y hoy estamos cómo estamos"."Se necesita refundar una alianza entre el capital y el trabajo", destacó y afirmó que "hay un prejuicio antiperonista" que subsiste en buena parte de la población.La vicepresidenta, que fue interrumpida en algunos tramos de su exposición por militantes que cantaban "Cristina corazón/ acá tenés los pibes/ para la liberación", calificó como "increíble ese prejuicio cultural contra el peronismo, pero la verdad que el crecimiento de las empresas argentinas durante los gobiernos peronistas dan fe de que tenemos una propuesta que abarca al conjunto de la Argentina"."Me parece importante que cada uno de ustedes que vaya mañana a la Plaza de Mayo sepa por qué va y a qué va", expresó en alusión a la convocatoria realizada por el presidente Alberto Fernández, en su condición de presidente del Partido Justicialista, para concurrir a las plazas mañana en conmemoración del Día de la Lealtad.En ese contexto, señaló que "el peronismo, sí, nuestras ideas, el peronismo, nuestra historia, cobra frente a esta nueva realidad una inusitada vigencia" y sostuvo que "el acuerdo entre el capital y el trabajo con el estado participando en esa regulación para lograr un círculo virtuoso cobra un modelo a escala global"."¿Qué rol cumple el estado, quién regula, quién conduce, quién establece las reglas: el mercado y las corporaciones, o el estado y la política?", sostuvo que es la discusión en estos tiempos y señaló que "lo que hoy está en disputa es quién controla, quién regula".Asimismo, manifestó que "es necesario que aquellos que se han pasado denostando al peronismo y que han fugado al exterior PBI enteros en paraísos fiscales se hagan cargo alguna vez de lo que han hecho" y "ayuden a que la Argentina vuelva a reconstruir después de las dos pandemias que pasamos, la pandemia del macrismo y la pandemia del coronavirus"."Necesitamos urgente una reconstrucción nacional que vuelva a ordenar las grandes coordenadas que teníamos y supimos construir", advirtió y dijo que se trata de "la de un país donde había una movilidad social ascendente".Fernández de Kirchner expresó que "lo último que nos faltaba probar era un gobierno de empresarios y lo tuvieron" y destacó que "volver a insistir con los mismo me parece de tontos y tontas"."No podemos dejarnos intermediar más, retomemos la discusión política en serio, porque hemos estado más de un año encerrados en nuestras casas", insistió y dijo que "es necesario volver a la discusión, a la participación, al debate".Y al cerrar su discurso, señaló que "ahora sí, ahora sí tenemos que hacer el esfuerzo y trabajar en serio, no solo para el 14, sino también para lo que viene, para lo que vendrá, siempre lo hicimos así".