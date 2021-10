Piden que obras sociales de Fuerzas Armadas sean administradas por afiliados

El candidato a diputado nacional por el PCP, Sebastián Iglesias, cuestionó el manejo que en la actualidad se hace de las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entendiendo que "faltan insumos y cada vez hay menos cobertura para los retirados, pensionados y personal civil de estás fuerzas".A través de un comunicado, el referente del Partido Conservador Popular en Entre Ríos, Sebastián Iglesias, criticó "las desmedidas ambiciones de militantes y algunos conductores de PECIFA (Personal Civil de las Fuerzas Armadas)”.El candidato a Diputado Nacional, dijo que “hay que conseguir claridad en las normativas que día a día corrigen quienes se apoderaron de las Obras Sociales de las Fuerzas Armadas, por ejemplo IOSFA o cualquier caja que represente divisas para los inescrupulosos sindicalistas que amparándose en el bien común, depredan y quiebran las administraciones que por años dieron atención a miles de Retirados, Pensionados y Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”.Asimismo, consideró que “nuestro esfuerzo de años de aportes va rumbo a un precipicio del que no parece haber salida. En los hospitales centrales de estas obras sociales, no hay insumos y pedir turnos de atención es un esfuerzo casi inimaginable”, graficó.También cuestionó el centralismo que sufren los afliados, que “deben sufrir largos derroteros a kilómetros de distancia de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En el interior, para obtener ayuda médica, de laboratorios o de Unidades de Sanidad, directamente no hay turnos, personal, insumos, pero los sueldos siguen sufriendo mayores descuentos”.Para Iglesias esta situación también “se está viendo este fenómeno en las Cajas de Retiros y Pensiones de las distintas Policías del interior, donde el personal debe concurrir a hospitales públicos, con el conocido déficit en el funcionamiento que éstos tienen. Desde el poder político, se utilizan herramientas y formas rayanos con la degradación, y así nuestros hombres y mujeres que orgullosamente visten uniforme o quienes desde su puesto de personal civil bregan por el bien común, se ven arrojados al escarnio y el desamparo, pretendiendo quitar de ellos toda voluntad de seguir trabajando para la Patria. Mellar el orgullo de vestir un uniforme es su objetivo, ya no solo con sueldos de miseria, mientras los sindicalistas obtienen ganancias abultadas y circulan en autos importados, compran campos, caballos de carrera y viajan a Miami”.Por ello, instó a “intentar cambiar este sistema que todo lo corrompe, poniendo límites claros a estas hordas que se fueron metiendo en las Instituciones de la Patria y hoy son la amenaza real para quienes aportaron y trabajaron toda su carrera y se ven sorprendidos en cada visita a médicos, compra de remedios o necesidades sanitarias. Están destruyendo nuestra dignidad, nuestra calidad de vida, y se apropian de lo nuestro con todo descaro”.La propuesta del candidato en segundó lugar por el PCP para las elecciones del 14 de noviembre es “recuperar nuestro sistema de Obras Sociales, tal y como lo teníamos a la hora de comenzar nuestras carreras en cada fuerza, sea Provincial, Federal, Fuerza de Seguridad o Fuerza Armada. Unir nuestros reclamos, con el apoyo político del Partido Conservador Popular, es un camino para, que en el corto plazo, podamos demostrar la complicidad de muchas cúpulas con la mafia sindical y política. Sin demagogias en nuestros conceptos, necesitamos de la voluntad de todos, apoyando, haciendo reuniones tendientes a resolver este punto y todo lo que sigue mal manejado desde los poderes”.Adelantó que “exigiremos mediante denuncias judiciales, los arqueos correspondientes a cada Obra Social y se demuestre contable y administrativamente donde van a para nuestros aportes. Sabemos que dependeremos de la Justicia Federal, con el riesgo que ello implica, pero creemos en la honestidad de la mayoría de funcionarios de la Justicia y sus decisiones. Aún si no nos otorgan el ciento por ciento de nuestros reclamos, lograremos poner en evidencia este ultraje al que se ven expuestos los miembros de las Fuerzas y sus familias. Volver a tener nuestra Cajas de Retiro y Pensiones en manos de los que hemos realmente trabajado en cada fuerza, volver a poder obtener préstamos solidarios y no el capcioso sistema que han implementado, es una necesidad para poder servir a la Patria con dignidad”.Finalmente, invitó “a concordar con esta idea, por nosotros, por nuestras familias y por todo aquel ciudadano que hoy pueda haber decidido iniciar una carrera como la nuestra y se encuentra desorientado, abandonado. Si descuidan a los que sirven a la Patria, descuidan a la Patria en si misma. Volvamos a ser lo que fuimos antes de los atropellos políticos sindicales, y el voto es un camino para visibilizar el reclamo, y hacer posible este deseo”.