Rogel: “En noviembre se consolidará el triunfo de Juntos por Entre Ríos”

Alternativa Radical concentró a toda su dirigencia de la provincia para poner en marcha el desarrollo electoral con vista a las elecciones del 14 de noviembre para diputados nacionales en la provincia de Entre Ríos. Al encuentro asistieron dirigentes de todos los departamentos y hubo un invitado especial que fue el intendente de Pueblo General Belgrano, Mauricio Davico.En la nutrida asamblea provincial de Alternativa Radical de Entre Ríos, se establecieron los lineamientos generales de lo que debe ser el mensaje, no solo para consolidar el triunfo de las PASO, sino para ampliarlo lo más que se pueda, como una manera de controlar el desarrollo y la marcha del gobierno nacional en los dos años que hay desde aquí al 2023, informaron desde el espacio político.Davico fue el responsable de llevar un mensaje de Rogelio Frigerio como cabeza de la lista de Diputados Nacionales para noviembre. Hicieron uso de la palabra también, la diputada provincial Sara Foletto, el ex intendente de Bovril Alfredo Blochinger, el ex intendente de Sauce de Luna Oscar Aliano, el presidente de la junta de gobierno de Gualeguaycito Ariel Toller, el presidente del comité departamental de Federación Andrés Pessolani, el ex senador de Federal Rubén Polo Ruiz, el dirigente de Paraná Silvio Godoy, y el dirigente de Cerrito Dr. Heber Leonardt Landra, entre otros.Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente del comité de Villaguay y tres veces presidente de la junta de gobierno de Lucas Norte Arturo López. Fue invitado también a hacer uso de la palabra quien fuera tres veces intendente de Hasenkamp y ocupara varios cargos del partido, Carlos Acedo.A su turno, el ex diputado nacional, ex diputado provincial y ex convencional constituyente, Fabián Rogel, cerró los discursos diciendo que el triunfo se va a consolidar en noviembre y será el punto de partida para que Juntos por Entre Ríos sea gobierno en el 2023.