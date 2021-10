Bordet entregó más ambulancias: se suman al sistema de salud pública

Elecciones



Suman 100 las unidades que se incorporan desde que inició su gestión.El mandatario estuvo este sábado en Federal, donde hizo entrega de las dos ambulancias de mediana complejidad para el hospital Justo José de Urquiza de Federal y para el centro de salud de Conscripto Bernardi. Lo acompañaron la ministra de Salud, Sonia Velázquez; la senadora provincial Nancy Miranda; la intendenta Conscripto Bernardi, Marina Canteroe; y el viceintendente de Federal, Ruben Wetzel.Bordet explicó que con estas dos entregas "hoy en Entre Ríos estamos comenzando a entregar una tanda de 48 nuevas ambulancias. Si sumamos en este año y nueve meses de gestión que llevamos, hemos entregado más de 100 ambulancias en todo el territorio de la provincia".Aseguró que "esto forma parte de una estrategia que comenzó para combatir la pandemia cuando llegó, para poder dotar al sistema de salud de toda la infraestructura necesaria y así atender la contingencia; pero también para fortalecer todo un sistema sanitario que trabaja en red y que a través de ambulancias que se conectan nos permite tener rápidamente solución a pacientes que requieren de urgencias para poder ser tratados de afecciones, accidentes de tránsito o lo que fuere".Y destacó que hoy cuentan con unidades de salud "todas las ciudades entrerrianas, no sólo las cabeceras de departamento, sino otras localidades como el caso de Conscripto Bernardi, donde la ambulancia va a El Cimarrón, que por primera vez va a tener una".Luego, al describir cómo ha evolucionado la situación sanitara desde que empezó la pandemia, dijo que "todos sabemos los efectos que causó en muchas familias, fue un fenómeno que irrumpió en el mundo entero y en Entre Ríos rápidamente tomamos la responsabilidad de ponernos al frente de la situación".Recordó que "con la ministra estuvimos trabajando para crear el primer Comité de Emergencias en la argentina, fue la primera provincia que lo creó; duplicamos todo el sistema de salud, en respiradores, en camas, en ambulancias; reabrimos hospitales que estaban cerrados durante el gobierno anterior, como el de La Baxada; construimos hospitales modulares nuevos y en Villaguay otro centro hospitalario"."Hoy, si miramos para atrás, podemos decir que ningún entrerriano dejó de ser atendido por el sistema de salud; no le faltó a nadie una cama ni un respirador; y esto fue un gran esfuerzo que hizo fundamentalmente el personal de salud que trabajó en todos los efectores, tanto públicos como privados", subrayó.En ese marco, agradeció al personal de salud, lo cual "no sólo se expresa en palabras, sino en hechos", como lo es "la media sanción en Senadores de la Ley de Enfermería, que la semana que viene va a ser tratada en Diputados. Esto va a jerarquizar la profesión y es una muestra también del reconocimiento que tenemos como gobierno a todas aquellas mujeres y hombres que le pusieron el pecho a la pandemia; trabajamos para dignificar el trabajo y en materia salarial hemos dispuesto remuneraciones acordes a las circunstancias".Más adelante, resaltó el fortalecimiento que se ha hecho de la salud en la pandemia, como por ejemplo "en hospitales nuevos, como el de La Baxada y los hospitales modulares en Colón, Santa Elena, El Potrero y Paso Frontera; en las más de 100 ambulancias que hemos entregado en este tiempo; y en el equipamiento, que ha sido muy importante. Es decir, hemos invertido en salud durante este año casi 4000 millones de pesos para reforzar el sistema"."Hoy la pandemia nos está dando un respiro, se están pudiendo volver a encontrar muchas familias; en actividades que estaban restringidas, podemos generar una apertura importante, pero la pandemia no terminó y tenemos que seguir trabajando para cuidarnos, usando mecanismos de autoprotección y seguir con normas de distanciamiento, para poder ir recuperando esta normalidad", resaltó.En otro orden, dijo que "uno como gobernador rinde exámenes todos los días, nos exponemos diariamente a la ciudadanía, lo hacemos con nuestros actos de gobierno y un compromiso de trabajo, pensando en cómo podemos gestionar más y en cómo poder llevar más acciones de gobierno".En ese marco, consideró que "las elecciones son unas circunstancias, pero es importante que en estas elecciones haya un acompañamiento a los candidatos de nuestro espacio político porque lo necesitamos como provincia; lo necesito como gobernador también porque no es lo mismo ir a gestionar obras a Buenos Aires habiendo ganado una elección, que no; y le pasa lo mismo a los intendentes".Por su parte, la senadora Nancy Miranda agradeció al gobernador porque "esto era algo muy necesario para el departamento", a la vez que le hizo un reconocimiento porque "esta es la cuarta ambulancia que viene a entregar. En 2017, se trajo una ambulancia al hospital Urquiza y al Crispín Velázquez de Sauce de Luna; y hace unos meses una camioneta cero kilómetro para el hospital y el área de atención primaria"."La verdad que es un Estado muy presente, lo estamos viendo en nuestro departamento que durante muchos años estuvo olvidado, no sólo en las obras que se han hecho, sino en lo que es salud y en los diferentes programas que tenemos de nuestro gobierno provincial", concluyó.Durante su visita a Federal, el mandatario visitó el Club Social y Deportivo Centenario, donde le requirieron ayuda para construir un SUM; y Bomberos Voluntarios que está construyendo el cuartel con aportes del gobierno provincial y que el 7 de octubre cumplió 14 años de su creación.