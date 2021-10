Entre Ríos incorpora conectividad con fibra óptica en barrios populares

El gobernador Gustavo Bordet firmó este jueves en Concepción del Uruguay con el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, un convenio para llevar conectividad a barrios de esa ciudad que beneficiará a 1621 familias, con una inversión nacional de 55 millones de pesos.También entregó, junto al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, los convenios a seis municipios para construir terminales de ómnibus."Con el Enacom estamos llegando con conectividad de fibra óptica no solo a barrios populares, sino también a escuelas, hospitales y para tener conexiones en materia de seguridad”, expresó Bordet durante el acto realizado en la ciudad histórica.Con el acuerdo se concretará la conexión en barrios de Concepción del Uruguay mediante un proyecto de conectividad que financia el Enacom. Es una obra de más de 55 millones de pesos que va a conectar a 1621 familias.En la oportunidad también se entregaron los convenios establecidos para la construcción de terminales de ómnibus en seis municipios entrerrianos y firmó un acuerdo con el Enohsa para obras de agua.Junto al gobernador, estuvieron el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerra; el presidente Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini; el Coordinador Enohsa, Enrique Cresto; la vicegobernadora de la provincia, Laura Stratta; y el intendente local, Martín Oliva, entre otras autoridadesEl gobernador mencionó el trabajo que vienen desarrollando desde el gobierno provincial con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, (Enohsa), y precisó que “venimos trabajando en más de 70 municipios, comunas y juntas de gobierno en materia de saneamiento. Una inversión que es inédita, histórica en la provincia”, subrayó y acotó: “Había una gran demanda contenida y esto también es mejorar la salud de nuestra población para tener calidad en el agua y fundamentalmente para no contraer enfermedades, con el adecuado de los efluentes”.“Esto marca la impronta de un gobierno nacional que trabaja de la mano del gobierno provincial y que también lo hace con los municipios”, aseguró y agregó: “Como por ejemplo con la asignación de recursos para que haya terminales de ómnibus en seis municipios de la provincia de Entre Ríos. Un dato que no es menor y que tampoco se había hecho nunca en nuestra provincia. Esto habla de poder entender, internalizar el federalismo y poder lograr articular y trabajar entre todos los estamentos del Estado pero también con el sector privado”, puntualizó.En ese orden, comentó que “hablamos con nuestros productores, resolviendo problemas facilitando de algún modo que puedan comercializar sus productos, que podamos resolver situaciones que se presentan puntualmente de manera eficaz y llegando con soluciones rápidas”, sostuvo."Las gestiones son dinámicas", apuntó Bordet y afirmó que "tenemos una agenda que mira al futuro”.“Estamos en condiciones hoy de decirles a todos los vecinos y vecinas de Concepción del Uruguay que se aprobó la pavimentación de todo el acceso norte de la ciudad Concepción del Uruguay, y que estaremos licitándolo muy pronto, como estamos licitando también otros accesos en distintos lugares de la provincia de Entre Ríos”, informó.Por otra parte, indicó que se está "en los últimos pasos, para la donación de las tierras que son del Ejército y poder construir la planta de tratamiento de efluentes cloacales para Concepción del Uruguay, va a permitir en una ciudad turística, tener saneadas las playas y costas de nuestro río Uruguay".Y en ese marco, mencionó las obras de ese tenor en Gualeguaychú, Concordia, San José y Colón de las cuales dio detalles de los avances en los procedimientos y comienzos de obras, "para poder tener un saneamiento en toda la costa del río Uruguay, algo que se financia con un crédito del BID y que es una decisión del Presidente”.Afirmó que “tenemos una agenda nutrida de trabajo, que nos entusiasma, nos hace redoblar esfuerzos y que hace que mantengamos permanentemente un compromiso con nuestras comunas, juntas de gobierno y municipios”.Por último, agradeció al presidente de la Nación, Alberto Fernández; al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; "por el apoyo que hay siempre a nuestra provincia. Y también decirse que de parte de nuestro gobierno, permanentemente estaremos trabajando en todos los municipios de la provincia y particularmente en Concepción del Uruguay con el intendente Martín Oliva seguiremos avanzando en esta agenda de trabajo para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de esta histórica ciudad".“Para el Enacom es un honor, porque es la primea vez que pudimos firmar un proyecto donde conectamos el ciento por ciento de los barrios populares”, subrayó el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini en su alocución.“Es una satisfacción después de un trabajo de casi dos años cuando tuvimos la responsabilidad de hacernos cargo desde Enacom, cuando el presidente Alberto Fernández nos encomendó a empezar por los que menos tienen para llegar a todos”, indicó.“Más que orgullosos de poder haber hecho esto, aparte hacerla con mano de obra local con las cooperativas, con las Pymes”, valoró y agregó: “Así, poniendo en valor lo que es el trabajo de cada una de las localidades y que tenga todo mano de obra local, para nosotros, que es otra responsabilidad de exigir en cada obra que hacemos la mayor posibilidad de obra local”, acotóEn otro tramo se refirió a la ayuda que realizan con tarjetas telefónicas y “eso lo hacemos solo con un fin, que es que en los barrios vulnerables, en la población vulnerable no distraiga plata de su canasta alimentaria en conectividad. Mientras el Estado provincial, el Estado Nacional y el Estado municipal hace las obras, el Enacom se encarga de que esos habitantes puedan seguir estudiando, trabajando y comunicándose con sus familiares”.Tras ello afirmó: "La obra es muy importante, ayudamos con tablets también, es un programa que reforzamos, y que hicimos una licitación muy grande. Estamos recibiendo de a poco y repartiéndolas en la población que más lo necesita", aseguró y agregó: "Con ese mismo fin, de estudiar y trabajar y de entretenerse, porque creemos que la conectividad forma parte de la canasta básica, hoy no estar comunicado es estar fuera del mundo". Nuestro gobierno, es un gobierno inclusivo, justamente por eso los elementos de conectividad no solo de dar una conexión de banda ancha en estos barrios, sino una tablets y porque no un teléfono. La política se hace para mejorar la vida de la gente", concluyó.“El trabajo hoy comienza a dar frutos", dijo a su turno el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, tras indicar que “estamos trayendo lo que el 29 de septiembre firmamos en el Ministerio ya protocolizado. Eso quiere decir que estos jefes comunales pueden ya llamar a licitación de esas terminales de ómnibus", precisó."Es el paso firme, concreto y preciso de la instrucción que tienen el presupuesto para llamar a la licitación y una vez que esté ese decreto en marcha y publicado recibirán el anticipo financiero por parte del gobierno Nacional", indicó.En ese marco se refirió a las obras de vidas seguras, terminales, obras portuarias y precisó que "en el día de hoy estamos materializando una inversión para la provincia de Entre Ríos de 1.352 millones de pesos. No son promesas de campaña, no es el anuncio, es el trabajo que con el gobernador con sus funcionarios y los intendentes e intendentas venimos trabajando en el último año. Estamos a un paso darle mejor calidad de vida a los vecinos de cada uno de esos pueblos", afirmó.Tras ello agregó: “Nosotros desde el gobierno Nacional estamos acompañando el desafío de este gobierno provincial y de los gobiernos locales. Es hacer de la producción local más competitiva. Eso se hace con el Ministerio de Transporte, y en parte con la comunicación digital. Algo que hoy venimos a hacer en esta provincia. También mejoramos a la provincia en su competitividad empresarial, porque eso genera más empleo, brindando mejor calidad de vida en agua y en cloacas".En tanto, el titular del Enohsa, Enrique Cresto, recordó que cuando asumió al frente del "organismo, no había obras en la Argentina de agua y saneamiento”, y que “cuando asumí en el Enohsa, en Entre Ríos había 100 trabajadores que dependían de obras de agua y saneamiento, dos obras en ejecución. Hoy hay más de 4.000 trabajadores en la provincia de Entre Ríos que trabajan en las diferentes obras de agua y saneamiento, en las más de 100 obras de agua y saneamiento que tenemos en la provincia de Entre Ríos. 25.000 trabajadores en la Argentina de lo que es la recuperación del empleo a través de la obra pública".Destacó la importancia de que “tenemos que tener la tranquilidad y la alegría de que hoy hay un modelo de país que incluye a todos los argentinos”.En ese marco, afirmó: "Estoy convencido de que en la Argentina estamos en condiciones de trabajar todos juntos para la post pandemia, y hoy se están viendo los resultados”.“No hay provincia que se desarrolle en un país que no se desarrolla, no hay municipio que se desarrolle en un país que no lo haga, hoy hay un país en marcha, con crecimiento, generando empleo, con crecimiento sostenido y para eso hay que aggiornar nuestra provincia”, sostuvo.Consideró que "nuestro trabajo hoy en Nación es bregar por los intereses de los entrerrianos, luchar en un país todavía centralista, porque zanjado el problema del modelo de país que nos incluya a todos que hoy está en marcha, todavía tenemos un país centralista. Tenemos un Presidente que ha marcado un país netamente y profundamente federal en los recursos, pero a eso hay que consolidarlo con normas que establezcan que las buenas políticas públicas se transformen en políticas de Estado”.“Estamos en contra de un país donde se desregule todo, como vivimos los últimos cuatro años, con el aumento del 1.000 por ciento, 2.000 por ciento de las tarifas, pero también creemos que el beneficio del aporte de Nación para las diferentes tarifas, no tiene que haber asimetría tan grande como hay hoy con entre la Capital Federal y las provincias", mencionó.Al finalizar, dijo que "el cambio de cañerías que firmamos hoy, es otra etapa, porque el objetivo es que todo el casco urbano de Concepción del Uruguay, tenga 100 por ciento de cañería de PVC como tiene la Capital Federal, y ese es el desafío de nuestro presidente Alberto Fernández, y nosotros vamos a trabajar acompañando a nuestro gobernador en este objetivo que está llevando adelante y que hoy está transformando la provincia de Entre Ríos para todos”.También estuvieron en las actividades el subsecretario Puertos y Vías Navegables, Leonardo Cabrera; el coordinador del Ministerio del Interior para Región Centro, Tomas Ledesma; el senador Nacional Edgardo Kueider ; el diputado Nacional Marcelo Casaretto; la diputada Nacional Mayda Cresto; el presidente de la CARU,José Eduardo Lauritto; el senador provincial, Horacio Amavet; el delegado Vialidad Nacional en Entre Ríos, Daniel Koch; e intendentes de localidades entrerrianas.Por su parte el intendente Martin Oliva, agradeció la presencia de las autoridades provinciales, nacionales y locales. Dijo que otra de las actividades y que genera inclusión es la conectividad a los barrios populares. "Este convenio que firmamos y, que el Enacom ha autorizado con su inversión a nuestra ciudad va a hacer que esos 21 barrios en una articulación pública privada de una empresa local que decidió invertir en su ciudad, nos va asegurar esa conectividad", subrayó.La presencia del Estado en este caso a través del Enacom y nuestras gestiones acompañadas de Bordet hizo que nosotros hoy recibamos esta conectividad que se genera en los 21 barrios”, afirmó. En ese marco comentó con respecto a la seguridad, que “vamos a extender las cámaras desde esta red de fibra óptica en un anillo de la periferia aumentando la seguridad para nuestros vecinos”, acotó.En materia audiovisual se anunció la adjudicación de 23 licencias de radios de FM en la provincia de Entre Ríos con el objetivo de audificar la pluralización de voces en el país incentivando la federación de nuevos medios que puedan producir, desarrollar y difundir contenidos locales, tanto informativos como culturales.En ese marco, se destacó, que durante el último año y medio se hizo evidente la necesidad e importancia que tiene la conectividad y acceso a comunicaciones en materia cotidiana de todas las personas, por eso como parte de las políticas públicas gestionadas por el Enacom, se entregarán 10.000 tarjetas de telefonía móvil prepaga producto del programa de emergencia para garantizar el acceso al servicio CIC para los habitantes de Barrios populares en el marco de la pandemia covid19.En la oportunidad el gobernador de la provincia y el presidente del Enacom, firmaron el act en el marco de este programa de emergencia para garantizar el acceso a barrios populares.En la ocasión se firmaron las actas en el marco del Programa Conectando con Vos, para la entrega de seis mil tablets y se hizo entrega simbólica. También se firmaron las actas para la entrega de tarjetas telefónicas y celulares de un programa con secretaría general de la presidencia que reúne los teléfonos decomisados de distintas aduanas y se entregan junto con las tablets complementarias con el programa Conectando con Vos. Se hizo entrega simbólica.También se realizó la entrega de los convenios ya protocolizados entre el Ministerio de Transporte de la Nación y los municipios de El Pingo, Villaguay, Diamante, Hernández, San José de Feliciano para el desembolso y posterior ejecución de las obras.Además, se realizó la firma de un convenio de asistencia técnica y económica entre el ministerio de transporte y el municipio de Concordia mediante el cual se aportará hasta un máximo de 267.118. 099 pesos para la ejecución del proyecto de Red de Vida Segura.Asimismo, se firmó el convenio específico para la obra de reemplazo de cañerías de las distribuidoras de agua potable sector II de la Municipalidad de Concepción del Uruguay en el marco del Plan Argentina Hace, que cuenta con un presupuesto incial de 47.154.721 pesos.