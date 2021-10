Gainza: “Buscaremos que el resultado de las PASO se amplíe”

El dirigente de Juntos por Entre Ríos en Paraná, Emanuel Gainza,

en diálogo contras el acto del que participaron los candidatos de la lista 502 en Club Peñarol manifestó que están “encarando una nueva etapa de la campaña, que está orientada al 14 de noviembre. Creo que los candidatos de la lista 502 que han ganado por casi el 50 % de los votos el 12 de septiembre, han expresado el compromiso que tenemos en esta etapa de los días que quedan para la elección: vamos a recorrer cada barrio, cada casa, llevando nuestra propuesta y con mucho entusiasmo de repetir el resultado que tuvimos en las PASO, sino hacer un gran esfuerzo para que ese resultado se pueda ampliar, si logramos que más gente que no hay ido a votar, decida esta vez ir el 14 de noviembre”.“La interna del 12 de septiembre fue un buen ejercicio democrático porque la gente ha podido integrar la lista que ha quedado finalmente para las próximas elecciones, donde Pedro Galimberti ocupa el tercer lugar de candidato a diputado, Marcela Antola en el segundo, Rogelio Frigerio encabeza la lista con un resultado que fue histórico”, puso relevancia Gainza.“Como dijo Frigerio en su discurso Nosotros no ganamos nada, esta elección es de la gente. Hay que tener mucha humildad en el resultado, pero sí saber que en todo el país hubo un mensaje para el gobierno nacional donde muchas de las políticas que ha venido aplicando hasta ahora, la gente ha marcado un ‘basta’, le ha dicho que no está dispuesta a seguir entregando derechos, no está dispuesta a que le sigan mintiendo. Nosotros vamos a seguir en estos 30 días, con todos los partidos que integran el Frente por Entre Ríos trabajando, mano a mano, codo a codo, para poder llevar nuestra propuesta a cada rincón de Paraná”, indicó el referente por Paraná de Juntos por Entre Ríos. (