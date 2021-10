Enrique Cresto: “La Argentina viene creciendo, hay que tener fe y esperanza”

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) realizó este jueves la Jornada de la Industria. Se trata del primer encuentro regional Rumbo a la 27° Conferencia Industrial de la UIA, con la premisa de poner en debate la coyuntura del sector y las perspectivas hacia 2022.Del evento participaron el presidente de UIA, Daniel Funes de Rioja; de la UIER, Leandro Garciandía; el gobernador Gustavo Bordet y el intendente de Paraná, Adán Bahl; además de los candidatos a diputados nacionales, Rogelio Frigerio y Enrique Cresto.El candidato por el Frente de Todos, dialogó con. “Estamos muy contentos de que la Unión Industrial haya organizado esta jornada, sirven mucho estos debates. La UIER nos interpela mucho y lucha por un sector que en Entre Ríos viene creciendo en los últimos de 12 meses como en el país. En este crecimiento, hay que trabajar fuertemente con la estructura de costo”, expresó.Sobre los temas que se debatieron en la jornada, Cresto comentó que abordaron: “la carga impositiva, cómo acompañar el empleo y del proyecto `Mochila´ que presentó Cambiemos y que vulnera los derechos de los trabajadores. Estamos convencidos que no podemos seguir permitiendo en la Argentina, como pasó los últimos años; los cuatro de Macri y el primero de la pandemia; que la variable ajuste sean los trabajadores”.Al respecto, el candidato a diputado nacional indicó que “actualmente hay un gobierno que le está dando un rol preponderante, con el gran desafío que marcó el presidente, que fue el de que todas las paritarias que se generen a partir de ahora, superen la inflación. Tenemos que seguir luchando contra la inflación y que no sean los trabajadores los afectados. Esto se recupera con mucho trabajo”.“Cuando terminamos nuestro gobierno en 2015, Argentina tenía el Salario Mínimo, Vital y Móvil más alto de Latinoamérica, en 2019 teníamos el más bajo. Ahora discuten el tema de la indemnización, y creo que esa es la pugna que divide estos dos sistemas de gobierno que nos vamos disputar las elecciones el próximo 14 de noviembre”, señaló.El actual presidente del ENOHSA dijo que “soy un entrerriano que está trabajando por la provincia. Mañana voy a firmar un contrato por una obra de más de mil millones de pesos en Paraná, para el centro de distribución que, junto con el acueducto metropolitano, le van a garantizar agua a todos los ciudadanos de la capital entrerriana por los próximos 20, 30 y 40 años”.“Este trabajo se puede hacer en un país que se desarrolla y que federaliza los recursos, que no queden en la capital y que estén en las provincias. Eso sirve para encender la economía y eso se consolida con un acompañamiento. Es difícil hablar de elección en este contexto tan difícil de pandemia, vamos a salir adelante. Hoy la Argentina está creciendo, hay que tener fe y esperanza”, finalizó.