Frigerio: “La gente, con su voto, eligió la conformación de la mejor lista”

manifestó aeste relanzamiento de la campaña lleva “lno solo para ponerle límites al kirchnerismo, no solo para decirle con contundencia que esta no es la vida que queremos para la Argentina, para Entre Ríos, para nuestros hijos, sino también la posibilidad de empezar a soñar y a construir un futuro distinto, donde hayamos aprendido de todos los errores y no volvamos a repetirlos”.Manifestó que desde el F, cuestiones concretas con lo que le quita el sueño a los entrerrianos. Apostamos a eso”.“A nosotros siempre nos van a escuchar tratando de construir consensos para salir de este pozo, de este estancamiento, de este subdesarrollo”, aseveró Frigerio quien estuvo acompañado en el acto en Peñarol, con Pedro Galimberti.De la misma manera, indicó, cuatro de cada diez argentinos es pobre, a uno de cada diez argentinos no le alcanza ni para comer; tenemos que ser todos muy humildes y la posibilidad de aprender de las cosas que se hicieron mal para llegar a esta situación y comprometernos a que nunca más las volvamos a repetir”.al frente, apuntó: “ÉSoy un defensor de eso, de que sea la gente la que elija y no un ‘dedo’ como pasaba antes desde la ciudad de Buenos Aires”.Al referirse a cómo ve la situación luego de las PASO, dijo: “Están las mismas angustias, las mismas inquietudes, quizá un poco más, porque claramente el gobierno no escuchó el mensaje de las urnas y vimos cómo reaccionaron, las peleas entre el Presidente y la Vicepresidenta, con pases de factura, la idea de que van a poder comprar voluntades. Yo creo que no terminan de darse cuenta que ya no tienen de rehenes a la gente, sobre todo que no tienen de rehenes a los sectores vulnerables de la sociedad, como creían que tenían antes”., y eso es lo que falta en la provincia, en el país, falta trabajo que de dignidad además de recursos”, expresó asimismo.