Beneficiarios de programas sociales tendrán bono para actividades culturales

Economía Anuncian que AUH y Beca Progresar tendrán bono para usar en cines y recitales

El presidente Alberto Fernández mantuvo esta tarde en su despacho de Casa Rosada una reunión con el ministro de Cultura, Tristán Bauer; la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, quienes presentaron la aplicación Más Cultura, a través de la cual jóvenes beneficiarios de programas sociales podrán recibir 5.000 pesos por semestre para acceder a actividades y bienes culturales."Estamos reactivando industrias culturales que fueron muy castigadas en la pandemia. Garanticemos mayor igualdad de oportunidades para todas y todos", señaló el Presidente a través de Twitter.Bauer expresó en una conferencia de prensa posterior al encuentro con el Presidente que "la medida busca propiciar el acceso de las y los jóvenes a prácticas, bienes y servicios culturales, esto significa volver al cine, al teatro, a la posibilidad de comprar libros, y significa un impulso para esas industrias tan vulneradas por la pandemia".También consideró que Más Cultura, que beneficiará a hasta 1,5 millones de jóvenes, "genera una línea de inclusión y reactiva la cultura".Raverta, en tanto, sostuvo que el objetivo es "recuperar el tiempo perdido durante la pandemia para un sector productivo muy afectado, pero también para los chicos y las chicas de la Argentina que han perdido el tiempo de compartir y de encontrarse con otros y otras, de ser parte y de admirar y de participar de actividades culturales y artísticas".Más Cultura está destinado a personas de entre 18 y 24 años que sean titulares del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR), de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación Universal por Embarazo y de Pensiones no Contributivas por Invalidez.Quienes se inscriban en el programa, a través de la página web mas.cultura.gob.ar y a partir del 19 de octubre, recibirán 5.000 pesos semestrales en la aplicación del Banco Nación, BNA+, que podrán destinarse a la compra de entradas de cine, teatro o espacios culturales, para adquirir libros, instrumentos musicales o artesanías, o para pagar cuotas de cursos y talleres, entre otras actividades.Además, podrán acceder a descuentos en los espacios y comercios adheridos al programa.No será necesario tener una cuenta previamente en el Banco, ya que se abrirá automáticamente, sin costo y sin la realización de ninguna gestión específica.El dinero deberá ser utilizado antes del 31 de abril del 2022 y no será acumulativo, es decir que, pasada esa fecha, se acreditarán nuevamente 5.000 pesos perdiendo los valores que no hayan sido consumidos.