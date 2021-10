Instalarán grúa en Puerto de Concepción del Uruguay para carga en contenedores

Foto 1/2 Foto 2/2

El gobernador Gustavo Bordet, junto al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, se reunió este jueves con empresarios y productores que operan desde el puerto de Concepción del Uruguay.



El objetivo fue acordar estrategias conjuntas y avanzar hacia el trabajo con contenedores refrigerados y convencionales desde la terminal portuaria. El ministro nacional entregó un aporte de 200 millones de pesos para instalar una grúa con ese fin.



“Claramente definimos propender hacia una política de desarrollo portuario para generar mejoras en la competitividad de los precios de nuestros productores”, dijo Bordet al referirse a las gestiones que se vienen realizando para incorporar la carga en contenedores desde el puerto entrerriano, lo que ampliaría la comercialización internacional de otros productos desde esa estación fluvial.



“El ministro de Transporte ha ratificado la decisión del presiente Alberto Fernández, y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de facilitar a las provincias generar el desarrollo para tener ventajas competitivas en la estructura de costos de los productores”, indicó además el gobernador.



Y agregó: “Queremos que nuestros frigoríficos, nuestros exportadores, puedan tener aquí la posibilidad de exportar en contenedores. Tenemos 700.000 toneladas de arroz para exportar desde este puerto y 100.000 toneladas de citrus, con lo cual la carga está. Y nosotros vamos a garantizar que los contendores puedan llegar y podamos tener todos los aspectos logísticos perfectamente coordinados para poder exportar y mejorar así la estructura competitiva de cada empresa".



En la actividad, que se llevó a cabo en el puerto de Concepción de Uruguay, el gobernador, autoridades nacionales y provinciales se reunieron con referentes de los sectores industriales y productivos de la región para acordar acciones relacionadas con la operatividad del transporte con contendores refrigerados y también convencionales desde el puerto de esa ciudad.



En esa línea, se firmó en la ocasión un convenio entre el Ministerio de Transporte y el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay, para la adquisición de una grúa móvil para movilización de cargas contenedorizadas, accesorios, y de proyecto para el puerto Concepción del Uruguay. En este sentido, y a través de fondos del Programa 91 Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo, el Ministerio de Transporte asumió el compromiso de realizar un aporte de 200 millones de pesos.



Estuvieron presentes también la vicegobernadora Laura Stratta; el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini; el coordinador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; el subsecretario Puertos y Vías Navegables, Leonardo Cabrera; el senador nacional Edgardo Kueider; el diputado nacional Marcelo Casaretto; y el intendente de Concepción del Uruguay, Martin Oliva, entre otras autoridades.



Por la parte empresaria, estuvieron Raúl Marsó, del establecimiento Las Camelias; Fabio Mirel, de la compañía marítima; Federico Cairo, de Fepasa; Cristian Galante, de la terminal Puerto de Concepción del Uruguay; y el representante de origen chino del Frigorífico San José, señor Mu. Además participaron otros referentes de las firmas Las Camelias, GTA, Fepasa, Super SA, Domvil, Fadel, Bonnin, Calisa, Soychú, Fimex, PGE SA, Urcel y TPCU.



Objetivos



"Celebro poder tener esta reunión con distintos sectores productivos y exportadores de la provincia y también celebro la decisión de la cadena avícola de poder garantizar la carga desde el puerto de Concepción del Uruguay, que es un objetivo que nos hemos trazado al principio de la gestión”, apuntó Bordet.



En ese sentido, agregó que “claramente definimos propender hacia una política de desarrollo portuario para generar mejoras en la competitividad de los precios de nuestros productores. Fue un camino largo que transitamos hasta poder rehabilitar los puertos como los de Concepción del Uruguay, de Ibicuy, de Diamante y de La Paz. Esto nos permitió estar operativos y ahora el gran desafío es poder exportar con contenedores. Para eso garantizamos primero todo lo que tiene que ver con la materia energética para la cadena de frío y ahora estamos trabajando para lograr que el fiber que recoge y lleva los contenedores pueda estar operativo", explicó Bordet.



Y remarcó: “Con esto coronaríamos de algún modo todo lo que hemos hecho en el puerto de Concepción del Uruguay desde el inicio de nuestra gestión. En lo que va del año este puerto ha operado con 62 buques y la operatividad que lograría con la incorporación con contendores no tendría techo. Hoy el ministro de Transporte ha ratificado la decisión del presiente Alberto Fernández y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de facilitar a las provincia generar el desarrollo para tener ventajas competitivas en la estructura de costos de los productores”.



En este aspecto destacó el trabajo desarrollado por el intendente Martín Oliva, como presidente del Comité para los Intereses de a Cuenca del Río Uruguay, que nuclea a intendentes argentinos y uruguayos, y adelantó que el próximo lunes habrá una reunión con el Presidente de Uruguay "para ponernos de acuerdo en que haya escalas para poder tener contenedores que no sólo abastezcan a Concepción del Uruguay, sino también a otros puertos como Paysandú o Fray Bentos que nos permitan tener volumen en los contenedores. Para eso vamos a estar trabajando porque el objetivo más importante es garantizar que puedan salir los contenedores desde nuestra provincia, y me pone muy contento el estar cerca de lograrlo", expresó Bordet.



Destacó asimismo la tarea realizada desde el área de Puertos y Vías Navegables y desde Ministerio de Trasporte de la Nación, y mencionó el aporte de 200 millones de pesos que se realizó en la fecha para adquirir una grúa que estará instalada en el puerto para permitir el trabajo con contenedores.



Por otro lado, se refirió al trabajo conjunto con los empresarios y productores, y aseguró que coincide “plenamente” con el sector avícola en la importancia que este modo de exportación tiene para la provincia y la región, y aseguró que “sería realmente una mejora importante en la competitividad de los precios”.



En materias cárnicas, tras mencionar al frigorífico San José, que exporta carne vacuna a China, expresó: "Hemos estado trabajando con los gobernadores para conseguir la reapertura de las exportaciones a China que ya empezó a normalizarse y a fines de diciembre quedará completamente normalizada. En esto, el presidente Alberto Fernández ha escuchado el reclamo que planteamos los gobernadores, y el ministro de Agroindustria rápidamente se puso a disposición y nos hemos sentado a conversar con la mesa de enlace para tener un diálogo que tiene que ser continuo y propender a encontrar puntos de acuerdo".



En este sentido, afirmó que "siempre van a encontrar en nuestra gestión la predisposición para avanzar en medidas que favorezcan y faciliten, tanto la exportación como el mercado interno y la mejora en la competitividad de costos".



País federal



A su turno, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, agradeció al gobernador y a Enrique Cresto por la invitación, y apuntó: "El Ministerio de Transporte tiene un gran desafío que es la logística. Somos un país productor con logística cara, incompleta, mal planificada", sostuvo.



Refiriéndose a los productores señaló que "ustedes están exportando por Buenos Aires, lo cual no es lógico y no tiene razón de ser. Por eso estamos acá y por eso este convenio por 200 millones para una grúa móvil. También hemos trabajado con los puertos de Diamante e Ibicuy porque creemos en el potencial de Entre Ríos que se verá beneficiado en sus costos y en su logística con la inversión y el acompañamiento al Estado provincial desde Nación".



Luego sostuvo que "este es un proceso que recién empieza y lo hace en un contexto complejo, con un gobierno que a poco de asumir tuvo que hacerse cargo de una pandemia que alteró un plan de acción que se había imaginado en campaña, que era justamente reactivar la Argentina".



"Hoy estamos empezado a ver los logros de ese trabajo que se hizo en pandemia, recogiendo la voz del interior de la Argentina, a través de sus gobernadores, como es el caso de Gustavo Bordet", sostuvo y agregó: “Tenemos una decisión muy clara, precisa y concreta de nuestro Presidente que este tiene que ser realmente un país federal y vamos a lograrlo cuando las provincias logren desarrollarse, sobre todo aquellas que tienen enormes potenciales de salir hacia el mundo y generar divisas".



Más adelante, señaló que "estamos acá para acompañar a los productores entrerrianos, a los puertos de la provincia, al desafío que se le presenta al gobernador, al Presidente, a mi como ministro de Transporte y a ustedes como productores que invierten en la provincia, agrandan su producción, toman mano de obra y generan riqueza. Venimos a acompañar ese círculo virtuoso que se está dando en la provincia y que necesita que se facilite la logística que el país necesita. Lo estamos haciendo también con los trenes y la hidrovía", aseguró el ministro.



Dijo además que en los próximos días se va a materializar la conformación del Ente Nacional de Control y Seguimiento de la Hidrovía, donde van a tener a su gobernador por primera vez en la historia sentado en ese organismo, decidiendo con los siete gobernadores que se ven afectados en el buen sentido por el recorrido de la vía navegable troncal. También pudiendo desde ese ámbito representar a la provincia y negociar en el buen término las mejores condiciones para los puertos de Entre Ríos", agregó Guerrera.



Tras señalar que el gobierno nacional apoyará que se efectivice ese nuevo servicio en el puerto de Concepción del Uruguay, sostuvo que "hoy es un día positivo en el que el Estado nacional, el Estado provincial y los productores estamos dando un paso en conjunto, tenemos la misma visión y necesitamos un país federal. Necesitamos descomprimir los puertos principales y que la producción salga de los puntos más cercanos de dónde se origina. Ese es el compromiso, ese es el desafío en un país que se está recuperando de una gestión anterior que apuntaba menos al desarrollo de la producción nacional".



Por su parte, Carlos Schepens, presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, destacó la presencia de los empresarios, tanto del sector avícola de la región que representan el 57 por ciento de la exportación argentina, como de procesadores ganaderos de carnes rojas, madereros y de servicios, “prácticamente todo el espectro de los empresarios que están trabajando con el puerto y que tienen la inquietud de apoyarnos y potenciar el tema de los contenedores en el puerto de Concepción del Uruguay”, dijo Schepens.



En tanto que el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, dio la bienvenida a las autoridades provinciales y nacionales, como así también a los empresarios, generadores de puestos de trabajo y de los alimentos de los argentinos y del mundo.



Cristian Galante, gerente general de la terminal Puerto de Concepción del Uruguay, destacó la reactivación que ha tenido el puerto para algunas actividades, como la madera, pero subrayó la necesidad de que se amplíe con los contendedores para el transporte del sector avícola, citrícola o arrocero que posee gran producción en Entre Ríos y la región. Luego destacó la inversión que ha realizado su empresa en infraestructura para desarrollar esta actividad portuaria, como el depósito fiscal y la conexión para el refrigerado, y remarcó: “Estamos listos, los elementos de tierra están a la perfección y a la espera de la carga. Lo único que necesitamos es que los barcos que pasan semanalmente que van de Paysandú a Montevideo ingresen al puerto y se lleven la producción, no sólo entrerriana sino regional, evitando los grandes costos como sucede ahora que deben llevar sus contenedores a Buenos Aires”, remarcó Galante.



En tanto, al referirse a los beneficios de poder ampliar la exportación desde el puerto uruguayense, Fabio Mirel, de la compañía marítima, mencionó que “son unas 100.000 toneladas que se podrían exportar desde este puerto y se están yendo por Buenos Aires”, y agregó que, “además del extra costo que tenemos para trabajar en Buenos Aires, se suma a que en nuestra industria estamos trabajando con animales vivos con capacidad de cámaras siempre al límite, por lo que es muy importante el manejo muy fino de la logística y de la operativa. Y estando a más de 300 kilómetros de Buenos Aires, con los problemas que puede haber, complica bastante. A nosotros nos facilitaría mucho tener un puerto del que la mayoría estamos a 10 o 15 minutos, esto sería realmente importante más allá de la cuestión económica”.



Y agregó: "Hay que tener en cuenta que salen 4.200 contenedores por mes que podrían salir por el puerto de Concepción del Uruguay y están saliendo por el puerto de Buenos Aires en este momento, solamente de la industria avícola. Si sumamos el resto de las industrias que salen de Entre Ríos en contenedores, llegaríamos casi a 8.000. Eso demuestra que en cantidad de contendores la industria avícola es la mitad de la exportación que sale de Entre Ríos".



Por su parte, Federico Cairo, representante de la firma avícola Fepasa, señaló que "hoy la provincia tiene todas las ventajas comparativas respecto a lo que es la industria del alimento, específicamente en industria avícola; pero necesitamos la ventaja competitiva de lo que es un brazo logístico, como un puerto”.



Hizo notar que “un 30 por ciento de nuestra producción se exporta a los mercados competitivos globales, como China y la Comunidad Económica Europea. La competencia es súper sana, no solo entre colegas, sino que también competimos con Brasil y Estados Unidos con grandes productores de pollo. La verdad que el dinamizador del puerto que vemos para la ciudad es algo que va a cambiar literalmente la industria avícola para nosotros, el 30 por ciento de nuestra producción, pero no solamente para la avícola, sino para el resto de las industrias de alimentos que tanto se necesitan”.



En ese sentido, afirmó que “apostamos muchísimo a este proyecto y vemos que nunca estuvimos tan cerca de tener una industria competitiva de verdad. Estamos esperando una articulación entre el Estado y la industria privada para dar un salto competitivo a nivel global. Ese salto ya lo han tenido Brasil y Estados Unidos, nosotros tenemos todo, somos muy competitivos en lo que es la producción de pollos, nos falta el brazo logístico porque es un país que está alejado de sus mercados. Así que estamos con todo, tenemos la planta a 26 cuadras y sacamos los productos a 318 kilómetros en el puerto más congestionado, después de Santos, de América Latina”, finalizó.



Por su parte, el presidente de la firma avícola Las Camelias, Raúl Marsó, en nombre de un grupo de productores expresó su agradecimiento por la “oportunidad que tenemos de poder mejorar nuestra competitividad a través del puerto" y por "la ayuda de la provincia y de la Nación para que el puerto siga operando".



"Hemos sido desde el inicio precursores de que esta iniciativa se lleve adelante", indicó y acotó que "hoy esta posibilidad de la grúa y los avances que venimos teniendo con las marítimas realmente nos llena de alegría. Y también nos da mucha fuerza para seguir pensando en un futuro mejor".



Luego sostuvo Marsó que "se nos han asociado otras actividades como la procesadora de carne, la madera, y seguramente se nos van a unir otras agroindustriales. La provincia tiene un potencial altísimo en la agroindustria y lo que hay que hacer es vehiculizarle la salida de estos productos". "Estamos convencidos de que la avicultura le puede dar a la provincia, a nuestra ciudad, a nuestras comunidades, al campo, a la región, un montón de situaciones beneficiosas, relacionadas básicamente con la economía que genera la producción pollos. Y la posibilidad que tenemos de exportar le va a ayudar también al país por las divisas que tanto estamos necesitando", añadió.



"Le queremos decir a las autoridades portuarias, y por medio de ellas a las marítimas, que se jueguen por Concepción del Uruguay, que nosotros también nos vamos a jugar", sostuvo y agregó finalmente que "si tenemos un buen servicio, el volumen va a estar".



En tanto, el representante del Frigorífico San José, el señor Mu, de origen chino, indicó que "sabemos que el funcionamiento del puerto de Concepción del Uruguay es fundamental para el gobierno, la economía y las industrias de la provincia. Acá en la provincia de Entre Ríos tenemos inmensos recursos agrícolas y queremos exportar los productos por el puerto de Concepción del Uruguay. Hoy en día muchos de nosotros estamos exportando por otros puertos principales, como Buenos Aires, pero eso nos trae un costo extra y a veces implica una complicación operativa, pero además riesgos de seguridad. Por eso para nosotros sería una alegría si podemos operar directamente por el puerto de Concepción del Uruguay", concluyó.