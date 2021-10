Municipales nucleados en APS harán otro paro de 48 horas en reclamo de salario

Foto: Archivo.-

Los municipales nucleados en APS concretarán el próximo miércoles una asamblea sin concurrencia a los lugares trabajo y se movilizarán al Palacio Municipal; mientras que el jueves habrá un paro total de actividades en todas las reparticiones municipales.



“El 6 de octubre se hizo un paro de 24 horas con un acatamiento contundente de más del 90% y con un mensaje claro al intendente, porque a los trabajadores no les alcanza el salario. Pero hasta el momento, no hemos recibido ninguna convocatoria de parte de la patronal, con lo cual, determinamos, con el cuerpo de delegados, una asamblea con retención de servicios para el próximo miércoles, a partir de las 9”, comunicó a Elonce TV la secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná, Alejandra Levrand.



Y agregó: “Vamos a concentrar frente a Cinco Esquinas y junto a los trabajadores marcharemos hacia el Palacio Municipal para pedirle la reapertura de las paritarias salariales al intendente”.



“El jueves habrá un paro de 24 horas. Serán dos jornadas de lucha, las que creemos que serán contundentes. Y a los trabajadores del decimos que hay que redoblar el esfuerzo y el lugar para hacerlo es la calle”, argumentó Levrand.



En la oportunidad, comentó que “la última reunión paritaria fue en marzo, donde el intendente decretó un aumento del 25% para pagar a fines de abril, y desde esa fecha no nos ha convocado; a fines de noviembre del año pasado recibimos un 12% de aumento después de 20 meses”.



“La inflación sigue a pasos agigantados y queremos que se reabra la paritaria porque con lo que ganan los trabajadores, no alcanza”, sentenció.



De acuerdo a lo que prometieron desde APS, harán las presentaciones correspondientes para garantizar la cobertura a los trabajadores que se adhieran a las medidas de fuerza.



Al confirmar que “estarán afectados todos los servicios municipales”, el secretario gremial de la APS, Ariel Garay, pidió a los vecinos que entiendan la lucha de los municipales “porque con 30.000 pesos no puede vivir ningún trabajador”.



La asamblea y movilización solo sería cancelada ante una convocatoria por parte del Ejecutivo municipal. “El intendente lleva dos años de gestión y nosotros hemos tenido dialogo con él, siendo que cuando se expresa dice ser dialoguista”. (Elonce)