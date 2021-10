Presupuesto 2022 contempla incremento del 75 por ciento de obra pública

Previo a la presentación a la legislatura del proyecto de Ley de presupuesto para el 2022, el ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, adelantó que “la obra pública va a tener un 75 por ciento de incremento respeto a la proyección de ejecución de este año”.Además, el titular de la cartera económica puntualizó que para realizar esta estimación se tomaron dos parámetros: "Sobre lo ejecutado en materia de obra pública, al mes agosto de este año, el incremento previsto en el próximo presupuesto es de un 75 más, y respecto de lo proyectado en el presupuesto actual, un 50 por ciento más”. “Por supuesto que la ejecución de obra es muy dinámica”, aclaró.El texto elaborado por el Poder Ejecutivo será elevado a la legislatura el 15 de octubre, tal como lo establece la Constitución de la Provincia.“La economía depende de una definición política”, recordó Ballay y destacó las definiciones que el gobernador Gustavo Bordet “viene tomando hace ya seis años”. “Esto es lo que nos permiten hoy presentar un proyecto de presupuesto que me animo a tildar de histórico", sostuvo.En ese sentido, Ballay puntualizó que el texto elaborado por el gobierno provincial no prevé “tomar endeudamiento para cubrir déficit”, y que esto es posible porque gracias “al trabajo que se viene haciendo hace seis años, vamos a cerrar el presente ejercicio con equilibrio en las cuentas de la provincia”.Consultado sobre los vencimientos de la deuda internacional para el 2022, si serán mayores o menores que este año, el ministro explicó que "en el 2022 son prácticamente los mismos vencimientos porque son de intereses. Recién en el 2023 aparece capital más interés”.No obstante, remarcó que para el año 2028, en el que están previstas las mayores erogaciones en ese concepto, el monto a pagar representa apenas un tres por ciento de lo que la provincia destina al pago de personal. Por lo que desestimó que "la incidencia de la deuda, en las próximas gestiones, no se pudieran cumplir"."Esto lo que tenemos que tener en cuenta”, continuó Ballay. “Además, podemos discutir lo que hubiera pasado si no tomábamos deuda en dólares y hubiéramos renovado el endeudamiento a través de letras en pesos a 90 días, pagando tasas del 100 por ciento”, señaló.