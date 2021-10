El Presidente quiere acuerdo con el FMI "tan pronto como se den las condiciones"

Economía Fernández dialogó con empresarios sobre inversiones y creación de empleo genuino

El presidente Alberto Fernández negó hoy las versiones sobre que se pospondría para el año próximo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo que desea llegar a un entendimiento "tan pronto como se den las condiciones"."Ayer (por el martes) tuvimos una excelente reunión con empresarios argentinos en la que, entre otros temas, informé cómo avanza la negociación con el FMI por la deuda que heredamos del gobierno anterior", comenzó señalando el mandatario en una cadena de tuits.Y agregó: "Les dije que era fundamental lograr el mejor acuerdo posible y que nuestro objetivo es que sea beneficioso para todos los argentinos y las argentinas".Al respecto, Fernández escribió que los empresarios "expusieron su acompañamiento", a la vez que manifestaron "satisfacción por escuchar de nuestra parte la estrategia de la negociación, compartida por todo el espacio del frente" oficialista."Hoy nos encontramos con la tapa del diario Clarín que dice que, en esa reunión, anuncié que el acuerdo con el FMI se sellaría el año próximo. No fue así. Queremos lograr ese acuerdo tan pronto como se den las condiciones", advirtió el mandatario.Y afirmó: "Bien dijo hoy el empresario Francisco De Narváez, a quien cito, 'El presidente no nos anunció que el acuerdo con el FMI está postergado, nos dijo que está en proceso de realizarse...'"."Y agrega el propio De Narváez: 'Un diario habla de patear, pero uno no patea en estas negociaciones; el presidente dijo que quiere hacer un acuerdo que sea beneficioso para los argentinos y que sea cumplible'", prosiguió Fernández."Desde los empresarios y los sindicatos, de las fuerzas políticas a los medios de comunicación", completó.Fuentes consultadas por NA sobre el almuerzo de este martes entre el mandatario y los empresarios había señalado: "Se hizo un diagnóstico de la negociación con el FMI y el Presidente generó mucha tranquilidad"."Tenemos la necesidad de contar con el apoyo de los empresarios y la oposición para alcanzar un mejor acuerdo. Se pidió el apoyo a los empresarios para ir con más fuerza a insistir con lo que la Argentina quiere", relataron las mismas fuentes.