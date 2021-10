Jerarquizados anunciaron un nuevo paro de 48 horas para la semana próxima

Los trabajadores reclaman ser convocados para negociar salarios, pero no han tenido respuesta de parte de las autoridades de la comuna. “Hasta ahora el Intendente no ha convocado a los gremios”, lamentó Levrand y agregó: “desoye las necesidades y la realidad que nos atraviesa a los trabajadores”.



Vale recordar que el miércoles pasado los trabajadores jerarquizados de la Municipalidad de Paraná ejecutaron un paro total de 24 horas ante la falta de respuestas al pedido para que se reabra la negociación salarial.



“Los trabajadores están mal, no les alcanza para nada con 32 mil pesos”, aseveró la gremialista y en ese sentido señaló: “Le pregunto al Intendente ¿cómo hace un trabajador para vivir con ese dinero?”.



También se refirió a la situación del sector pasivo. “Si llegáramos a conseguir una adecuación salarial para este mes, el jubilado lo va a cobrar recién a fines de enero”, señaló y afirmó que tanto para los activos como para los pasivos municipales “la situación no da para más”.



Por eso anticipó: “Vamos a definir un paro de 48 horas que no será esta semana, porque no nos dan los tiempos. Mientras tanto seguiremos recorriendo los lugares y consolidando este paro”.



Levrand aseguró que la decisión se formalizará este jueves, cuando se concrete una reunión de delegados del gremio. Ese encuentro estaba previsto para este miércoles, pero se postergó debido a las condiciones climáticas. Allí también se pondrá fecha a las acciones.



“No es un capricho hacer un paro de 48 horas”, dijo. Aseguró que “está en manos del Intendente suspender la medida” y apuntó que esto ocurrirá “sólo con una convocatoria al diálogo para hablar de salarios, no de otra cosa”. Mientras eso no suceda “el paro seguirá adelante”, remarcó.



“Lejos de nuestra realidad”

La titular de APS afirmó que Bahl “está muy lejos de la realidad municipal”. Cuestionó que “sigue anunciando obras a costa del empobrecimiento de los trabajadores” y también “sigue contratando gente en la Municipalidad bajo la modalidad de monotributo, contratos de servicio”. Recordó que hay “una emergencia económica dictada desde el principio de la gestión, que continúa hasta el día de hoy y que no se condice con el accionar del Intendente” que sostiene “salarios cada vez más por debajo de la canasta”.



“Nosotros tenemos que advertirle que lo sentimos muy lejos de nuestra realidad y es lamentable tener un Intendente que no dialoga con los gremios”, subrayó Levrand.



Por último, sostuvo que “el reclamo va a ser unánime” y adelantó que “si el Intendente lo desoye se profundizarán las medidas”. (APF)