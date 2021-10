Manzur: "No habrá movilización el 17 de octubre"

"No habrá movilización el 17, lo que estaba previsto no será así; habrá distintos eventos a lo largo y ancho de toda la Argentina", dijo Manzur, quien señaló que ese día el presidente Alberto Fernández ofrecerá un saludo en conmemoración por el 76° aniversario del Día de la Lealtad Peronista con un mensaje a través de los medios de comunicación.



El funcionario habló con periodistas en el club IMOS, en el que junto al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, entregó tarjetas del programa "Clubes en Obra" a entidades deportivas de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de que cada institución pueda comprar materiales y realizar obras de infraestructura y que beneficiará a 3.000 asociaciones en todo el país, con una inversión superior a los 3.200 millones de pesos.



"La fecha es muy sentida en nuestro espacio, el peronismo; también coincide con el Día de la Madre y todas las familias argentinas van a celebrar esa fecha", dijo Manzur.



Además, adelantó que la Confederación General del Trabajo (CGT) "ha organizado una movilización para el 18, a la que obviamente se va a sumar el Gobierno".



En la misma línea se refirieron referentes del Movimiento Evita sobre las acciones del domingo, limitadas a "actividades territoriales convocados por los intendentes".



En tanto, la CGT había resuelto el 24 de agosto pasado modificar la fecha de la movilización por el Día de la Lealtad del 17 de octubre -por ser domingo y por festejarse en esa jornada el día de la madre- para el día siguiente.



Está previsto que la concentración se realice en el Monumento al Trabajo, ubicado en las avenidas Paseo Colón e Independencia, en el barrio porteño de San Telmo, indicaron voceros gremiales.



De ese modo, los trabajadores se movilizarán el lunes hacia el Monumento al Trabajo para, en ese punto, realizarse un acto en el que, detallaron las fuentes, "no habrá oradores y se leerá un documento político".