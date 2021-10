El ministro de Economía Martín Guzmán se reunió con Kristalina Georgieva en Washington luego de ser ratificada para permanecer al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de avanzar en un acuerdo para la renegociación de la deuda argentina que alcanza los u$s44.000 millones.



"Valioso encuentro con la directora gerente del FMI para avanzar en resolver la deuda insostenible con el organismo", escribió el ministro tras la reunión.



En el encuentro, también participaron el director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos; la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack; y el jefe de la misión para Argentina, Luis Cubeddu.



"En este marco, se continuó avanzando en el proceso de renegociación del programa stand by firmado en 2018 por la administración de Juntos por el Cambio", se informó oficialmente.



El gobierno nuevamente insistió en la quita de los sobrecargos en tasas de interés de los préstamos. Así lo había anticipado la semana pasada el ministro en la conferencia en la XV Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). "Las cargas de la deuda insostenibles impiden que los países establezcan caminos de recuperación y crean una dinámica económica y social desestabilizadora", señaló. "La mayoría de los países, cuando realizan reestructuraciones de deuda soberana, no obtienen el alivio de carga necesario para restaurar la sostenibilidad" de sus economías.



Agregó que los países "no tienen la capacidad de luchar de la forma necesaria para lograr una resolución efectiva para la crisis de la deuda soberana y es evidente que necesitamos reformas". Sus palabras fueron en la misma sintonía que su mentor, el premio nobel de economía Joseph Stiglitz.





Por la tarde, el Ministro también se reunió con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos en un encuentro en el que estuvieron presentes el asesor de la secretaria del Tesoro, David Lipton, y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Andy Baukol.



Guzmán dialogó sobre las negociaciones con el fondo con funcionarios del Tesoro de EEUU. ""Fue un encuentro productivo y quedamos en continuar el diálogo durante el proceso de negociaciones con el FMI en el cual EEUU tiene un rol clave porque es el principal accionista", remarcó el ministro.



En las últimas horas, un artículo de la agencia Bloomberg alertó sobre un supuesto rechazo del organismo para cumplir esa premisa.



Bloomberg había dado a conocer un pedido el mes pasado en una reunión de la junta del FMI: "El Directorio rechazó una propuesta para discutir el alivio temporal de los sobrecargos", según indicó la agencia. Pero el gobierno desmintió esa información: "Es una nota sin sustento y sin fuentes", aseguraron fuentes del equipo económico, que destacaron que en el propio material de Bloomberg "el FMI manifestó que no hay definiciones y el Ministerio de Economía lo mismo".