Industria automotriz: Fernández se reunió con empresarios en planta de Toyota

Política Envían proyecto de movilidad sustentable para impulsar la industria automotriz

El mandatario nacional, junto a empresarios del sector automotor, realizó una recorrida en la que pudo conocer una variada gama de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales.Del evento participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus; y el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Ruben Geneyro.En el encuentro se presentó el proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, que surgió del trabajo del Consejo Económico y Social (CES), que de aprobarse permitirá generar en los próximos 10 años inversiones por 8.300 millones de dólares y 21.000 puestos de trabajo.Beliz, afirmó que “el país requiere de esta visión de futuro y una mirada estratégica” y que por eso el proyecto “va a ser discutido en el Parlamento para poder trazar ese horizonte de políticas de Estado”.Además, se propone estimular la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales, lo que incrementará el aporte de la Argentina a la lucha global contra el cambio climático.Por su parte, el titular de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, dijo que “la industria automotriz genera más de medio millón de empleos en la Argentina y no puede perder el tren de la movilidad sustentable”.“Estoy seguro que lo vamos a trabajar juntos, como lo hemos hecho para salir de la pandemia y para duplicar este año las exportaciones”, enfatizó Herrero.Télam.