Bordet: “Generaremos obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos"

El gobernador Gustavo Bordet, visitó este martes la localidad de Pronunciamiento, allí firmó un contrato para obras en establecimientos educativos, y convenios para obras viales y de saneamiento.



Entregó también el decreto por el cual se llama a licitación la pavimentación de la ruta Nº 23 que va desde esta localidad a Villa Elisa.



La inversión para la construcción de aulas, grupos sanitarios, cubierta sobre playón y nueva instalación de agua en el edificio existente de la escuela Nº 13 y Nº 6 asciende a los 31.700.000 pesos. Además, se entregó el decreto por el cual se hará el llamado a licitación para la pavimentación de esta traza en el tramo Pronunciamiento-Villa Elisa. Se suma la firma de un convenio para llamar a licitación el desvío para el tránsito pesado en el pueblo. Es una obra de 19 millones de pesos que se financia con Vialidad provincial. También se firmaron convenios de obras y entregaron aportes a municipios e instituciones.



“Siempre resulta muy gratificante venir a Pronunciamiento para ponernos de acuerdo para hacer obras importantes para la ciudad y para avanzar en el crecimiento de esta localidad”, dijo Bordet durante su visita a la localidad de Pronunciamiento, departamento Uruguay donde encabezó junto al presidente municipal, Ricardo Sandoval el acto de firma de contrato de obra, convenios y entrega de aportes. También recorrió la escuela Nº13 y el polideportivo de la localidad.



El mandatario definió la obra de la escuela como "muy importante porque es la ampliación en dos aulas, el cerramiento del playón deportivo y el cambio de las cañerías, además de un núcleo sanitario. La obra total insume 31.700.000 pesos aproximadamente que tiene un plazo de ejecución de un año. Esta escuela me trae muchos recuerdos porque mi mamá fue maestra acá", acotó.



Mencionó luego que recorrió el polideportivo, que recordó el encuentro que oportunamente mantuvo con el ministro de Deporte, Matías Lammens. "Una de las obras que le planteé fue la finalización del polideportivo", indicó. Habló también del avance de un convenio de pavimentación de cuadras que la localidad necesita.



En ese marco, informó también que hay un aporte para el club local Depro, al cual también recorrió durante su visita. "Es muy bueno porque a través del fútbol una visualización de la localidad, y esto genera interés y hace que mucha gente quiera conocer Pronunciamiento. El fútbol es un buen vínculo y vehículo para eso".



Detalló luego que Enohsa prevé obras de cloacas, y obras públicas de Nación. "Poniéndonos de acuerdo entre el gobierno nacional, provincial y municipal para generar obras que mejoren la calidad de vida de la ciudad y los vecinos".



Dicho esto, sostuvo que "el trabajo que viene haciendo Enrique Cresto con Enohsa es muy buen porque hay más de 70 localidades en Entre Ríos que están teniendo servicios de agua y cloacas. Esto es bueno porque permite que crezca en armonía una ciudad, un pueblo porque lo hace con los servicios que son claves para la salud y la calidad de vida de las personas”.



En otro orden, el mandatario se refirió a la ruta Nº 23. "Hoy entregamos al intendente el decreto del llamado a licitación para la pavimentación de esta traza en el tramo Pronunciamiento-Villa Elisa. Es una obra muy esperada y los sobres se abrirán el 24 de noviembre en Pronunciamiento, así que nos tendrán nuevamente por acá. Además, hoy firmamos un convenio para llamar a licitación el desvío para el tránsito pesado en el pueblo. Todo el tránsito pesado que viene por la ruta Nº 23 deberá ir por un desvío que se pavimentará. Es una obra de 19 millones de pesos que se financia con Vialidad provincial", remarcó.



Trabajo articulado



Por su parte, el titular de Enohsa, Enrique Cresto, precisó que la obra de cloacas es importante, con la cual Pronunciamiento llegará a un gran porcentaje de cobertura. "Entre las obras de la ruta, la ampliación de la escuela, un programa del Ministerio de Obras Públicas de pavimento que, entre Nación y provincia, se asfaltarán varias cuadras. Lo importante es que hay un gran trabajo articulado en todo el departamento Uruguay porque es lo que nos encomendó el gobernador desde el momento que somos parte del gabinete nacional, en representación de los intereses de la provincia de Entre Ríos, en los municipios cabeceras y en cada uno de los 83 municipios de la provincia para poder llegar a un 100 por ciento de cobertura de agua y cloaca. Estamos trabajando en pos de eso".



Consultado sobre el plan totalizador de cloacas en Villa Elisa, Cresto dijo que "es una obra que la priorizó la provincia. Se hizo un convenio con la provincia y fue quien la licitó y adjudicó. Ahora la empresa tiene que iniciar la obra en estos días. Es una obra importante para Villa Elisa".



Destacó que al momento de asumir al frente del Enohsa, "había dos obras en toda la provincia de Entre Ríos de agua y saneamiento, y lo que nos encomendó el gobernador era que todos los pueblos de la provincia tengan la posibilidad de tener el acceso al agua y cloacas, algo fundamental para el desarrollo del ser humano”.



“Hoy hacemos el compromiso acá y en pronunciamiento de llegar a diciembre de este año y estar en más de 200 obras en la provincia de Entre Ríos, de agua y saneamiento, pero también de obra pública”, afirmó.



Además, felicitó al gobernador y a los intendentes, y opinó que "esta forma de trabajar es la forma de salir adelante, hoy estamos de a poco recuperando y podemos desarrollar con tranquilidad lo que vinimos a hacer, trabajar en conjunto con Nación, provincia y municipio para que se genere trabajo, que haya más industria, más infraestructura y hoy eso se está convirtiendo en una realidad", completó.



Acompañaron al mandatario provincial en el acto que se desarrolló en la plaza frente a la sede municipal, además del administrador del Ente de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa); el ministro de Planeamiento e Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Muller; la directora Administradora de Vialidad provincial, Alicia Benítez; el Escribano Mayor de Gobierno, Alejandro Santana; el secretario de Deportes de la provincia, José Gómez.



Estuvieron presentes, también el senador nacional, Edgardo Kueider; y los diputados nacionales, Marcelo Casaretto y Carolina Galliard; el senador provincial, Horacio Amavet; Estuvieron también presidentes municipales y comunales del departamento Uruguay, autoridades provinciales, municipales y escolares.



Turismo



En otro tramo, el gobernador Bordet habló de la buena distribución geográfica de la provincia y sostuvo que "hay un crecimiento armónico. Fundamentalmente lo que he visto este fin de semana es la gran cantidad de turistas que han venido a Entre Ríos. Si uno compara este fin de semana con la pre pandemia, el mismo fin de semana se incrementó un 55 por ciento. Hay una gran necesidad de las familias y la gente tener el esparcimiento, y Entre Ríos ofrece grandes centros turísticos y pequeñas localidades donde el turismo va creciendo", remarcó.



En ese sentido, mencionó que 30 años atrás era impensable que en Villa Elisa que pudiera haber turismo, y "sin embargo hoy es una de las ciudades turísticas por excelencia de la provincia donde también han tenido un gran fin de semana con turísticas. Por qué no pensar que localidades como Pronunciamiento, 1 º de Mayo, Caseros, Santa Anita que tiene un crecimiento importante, sostenido y armónico que va acompañado por servicios", remarcó.



Fuerte empuje



En tanto, el intendente de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval, agradeció la presencia del gobernador y del titular de Enohsa, y describió como "una obra muy importante para las escuelas”.

"Es una satisfacción enorme de como se viene trabajando en conjunto el gobierno Nacional, provincial, y local para desarrollar distintas obras que tenemos para la localidad", dijo Sandoval al tiempo que agregó: "Quiero agradecerle al gobierno provincial por tan fuerte empuje",



"Hoy nos toca estar el frente de estas obras que se están impulsado en la localidad. Saliendo de una pandemia que nos tocó vivir, pero hoy con la vacunación y todo lo que fuimos avanzando en materia de salud, podemos decir que estamos para mirar el futuro. El futuro de nuestra localidad con estas obras y muchas más", finalizó.



Crecimiento



Por su parte, la directora de la escuela Nº 13 Diego Fernández Espiro, Andrea Bonasegla, precisó que en nivel primario asisten 182 alumnos. "Esta obra significa crecimiento como así lo está haciendo la población y la matrícula en la escuela. Es necesario tener un edificio escolar acorde a las necesidades de la población. Es sumamente importante este avance. Hace muchos años que se espera, así que estamos muy contentos de este progreso", aseguró.



En tanto, la rectora de la escuela secundaria Nº 6 Fraternidad Pronunciamiento, Idalia Wicki, sostuvo que "esta obra significa todo. Significa restaurar y poder ver realizado esto para la educación". Precisó también que son 119 los estudiantes que cursan ese nivel.



Detalles de obra



El decreto 2569 aprueba el procedimiento de Licitación Pública N° 11/21, para contratar la ejecución de la obra, construcción de aulas, grupo sanitarios, cubierta sobre playón y nueva instalación de agua en el edificio existente. El plazo de ejecución es de 365 días corridos, y acorde con el resultado de la licitación se adjudicó la obra a la Empresa Peterson, Orlando José María.



El edificio y su construcción se encuentran en buen estado de conservación, pero con el transcurso de los años, la matrícula fue creciendo, alcanzando en la actualidad algo más de 300 alumnos, entre jardín, primaria, secundaria y jóvenes y adultos. En ese marco, el gobierno provincial dará solución a los espacios educativos y mejorará los servicios e infraestructura.



Detalles del proyecto



El diseño prevé la construcción de dos aulas y un grupo sanitario completo, incluyendo sanitarios para personas con discapacidad, con una superficie cubierta total de 150 m2. La construcción se realizará con materiales tradicionales y la carpintería será de aluminio.



Por otro lado, el proyecto contempla trabajos sobre sectores húmedos del edificio existente, la ejecución de la instalación nueva de distribución de agua fría, removiendo las cañerías completas, y la colocación de dos nuevos tanques de reserva, artefactos y accesorios sanitarios, revestimientos y puertas boxes. Además se prevé los trabajos de cañerías y revestimiento sobre mesada de cocina, y pintura en general.



Por último, sobre el playón deportivo existente en el sector norte del lote, se construirá una cubierta liviana de chapa, generando un área de deportes semicubierta de 966m2.



Aportes



Se entregó a la municipalidad de Pronunciamiento un aporte por 500.000 pesos, destinado a la obra de baños públicos en Plaza San Martín. También se entregó un aporte por 100.000 pesos para la adquisición de elementos deportivos para escuelitas deportivas y otro por 200.000 pesos para la adquisición de elementos médicos para la evaluación cardiaca y un aporte por 700.000 pesos, destinado a obras en el cementerio.



También en la oportunidad, se realizó la entrega de un aporte a la comunidad de San Cipriano por 400.000 pesos destinado a la adquisición de juegos para la plaza de la localidad.



En tanto, el Club Defensores de Pronunciamiento, recibió un aporte por 550.000 pesos en el marco del Programa de asistencia a clubes que participan en competencias nacionales.



Convenios y contratos



En la oportunidad se firmó el convenio específico para la ejecución de la obra Extensión red Colectora Cloacal zona sureste de la municipalidad de Villa Mantero en el marco del Plan Argentina Hace que cuenta con un presupuesto de 29.516.333 pesos.



Además, se firmó el acta de inicio de obra Ampliación Red Colectora Cloacal y Estación de Bombeo sector Norte, adjudicada a la empresa Grinac Movimiento de Suelo S.R.L y que cuenta con un presupuesto inicial de 15.591.128 pesos.



También, se firmó el contrato para la ejecución de la obra construcción de aulas, grupo sanitario, cubierta sobre playón y nueva instalación de agua en el edificio existente de la Escuela Nº 13 Diego Fernández Espiro, que fue adjudicada a la empresa Peterson Orlando, por un monto de 31.518.585 pesos.