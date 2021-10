El jueves seguirá la paritaria salarial entre el Gobierno y los sindicatos

El próximo jueves continuará la paritaria salarial entre el Gobierno y los sindicatos del Estado luego de la última reunión, el miércoles 6, en la que el Ejecutivo ofreció una recomposición del 10% para octubre, oferta que no satisfizo por lo cual se pasó a un cuarto intermedio.



Hay discusión sobre el porcentaje y sobre cuál es la base de cálculo del aumento: si es el salario previo al 25% acordado en abril o el resultante de esa recomposición. Sobre todo, porque la inflación acumulada al mes de agosto llegó a 32,3% y, aunque resta el informe del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censo) de septiembre, se cree que alcanzará un 35% en el noveno mes del año.



Al firmar la paritaria 2021, en el mes de marzo, el Gobierno y los sindicatos estatales se pusieron de acuerdo en dejar sentada una revisión para analizar posibles desfases entre el índice de precios y los incrementos acordados.



El resultado de las negociaciones fue una recomposición salarial del 25% en tres tramos (8% en mayo, 8% en julio y 9% en septiembre) y sentarse en octubre para comparar la paritaria con la inflación.



Aunque hubo pedidos de adelantamiento a septiembre, finalmente el Ejecutivo convocó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y presentó su propuesta: 10% a pagarse a partir de noviembre, con los haberes de octubre, pero con base de cálculo en el mes de marzo, previo al acuerdo de abril.



Para los representantes gremiales que concurrieron a la Secretaría de Trabajo, la propuesta fue insuficiente y, por eso, se pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves: “El principal problema de no avanzar en la paritaria hoy es porque no está la definición que sea a valores de septiembre”, dijo Oscar Muntes, secretario general de ATE que manifestó que, sin la observación de los gremios, “el Gobierno planteaba una paritaria a valores de febrero”.



De ser así sería “una paritaria a la baja”, analizó el dirigente recurriendo a una expresión típica en la jerga sindical.



Por eso el planteo de ATE fue 10% sobre los niveles salariales de septiembre y a partir una mesa salarial “para no seguir perdiendo poder adquisitivo”.



El análisis y la demanda de UPCN fue muy similar: “Primero planteamos que es insuficiente, que mejore el porcentaje de la propuesta y también que la base de cálculo sea a partir de septiembre”, dijo la vocal del sindicato, Cristina Melgarejo.



Si bien admitió que podría haber acercamiento aún con el mismo porcentaje si se aplica el cálculo sobre los sueldos de septiembre, la dirigente sostuvo que no hay acuerdo posible si se toma febrero como base.



La reunión del próximo jueves quedó confirmada, será en el Ministerio de Economía y ahí llevaría el Gobierno su respuesta, aunque ya adelantó que antes de fin de año habrá otra revisión.



De todas maneras, UPCN pidió al Gobierno que fije fecha concreta de la próxima revisión.

