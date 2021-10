Müller: “Queremos que nos voten porque damos expectativas de futuro”

En las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, la lista “Entrerrianos por la vida, el trabajo y la libertad”, que llevó en primer término a Miriam Muller se convirtió en la tercera fuerza en Entre Ríos.



Camino a las Generales, Müller, candidata a diputada por el Partido Conservador Popular, explicó al programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, que “hicimos una reunión muy linda en simultáneo en las principales ciudades de Entre Ríos. Queremos decirles a los entrerrianos que estamos en carrera y presentes, siempre con la familia, con la defensa de la vida”.



“Lo que nos resultó de haber hecho la evaluación del escrutinio definitivo es que creemos que hubo un voto castigo. Nosotros vamos por el voto fidedigno, el voto en blanco, el voto que muestra un enojo cierto de gente que no quiere participar porque no se siente representada. En el voto castigo no hay voto, uno lo pone a uno porque está enojado con el otro, no por propuestas. Queremos que nos voten porque les estamos dando una expectativa de futuro. Vamos a cumplir el mandato. Con las leyes se puede mejorar la vida de los entrerrianos”, dijo.



Asimismo, remarcó que “estamos presentes en la provincia. En las actividades que realizamos en simultáneo en distintas localidades se sumó muchísima gente. Vienen muchas familias, mamás con sus hijos, abuelos con sus nietos. Nuestro partido no responde a los cánones de otros partidos”.



“Hay un 50% de mujeres en el partido. No tenemos problemas para integrar las listas”, agregó.



Sobre la Ley de Interrupción del Embarazo aprobada en el Congreso, dijo que “el resultado está a la vista respecto a cómo les fue a los partidos que tenían legisladores abortistas dentro de sus listas. Hay gente que votó manifestándose a favor de la vida. Venimos a hablar de vida, de familia, defendemos a la mujer. Venimos con un mensaje de vida, estamos en contra de la eutanasia”.



“Estamos en contra de las retenciones, queremos terminar con el cepo, defenderemos la propiedad privada, queremos que haya unión real entre quien quiere dar trabajo y quien quiere recibirlo. Queremos desagraviar al campo”, agregó.



“Este partido está formado por madres. No van a convertir nuestros úteros en un cementerio. El futuro de nuestros hijos está en Entre Ríos, en la educación, el trabajo, en lo que nosotros podemos llegar a darles como padres y madres. Pensemos en un voto por nuestros hijos, nietos. Queremos hacer una provincia que los contenga y de futuro”, finalizó. Elonce.com