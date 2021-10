Fernández: "Basta de divisiones, vamos todos por más justicia social"

El presidente Alberto Fernández afirmó esta tarde en Tucumán que el esfuerzo del Gobierno "está concentrado en que la Argentina crezca con más producción y más empleo", a la vez que llamó a poner fin a las divisiones en el país y abogó para que los argentinos vayan "todos tomados de la mano, caminando por el mismo futuro, por la misma igualdad y más justicia social".



Fernández hizo estas afirmaciones al asistir a la puesta en marcha de una fábrica de dulces regionales y en una recorrida por una planta de producción de chacinados, entre otras actividades cumplidas durante una visita oficial a Tucumán.



"Todo nuestro esfuerzo está concentrado en que la Argentina crezca con más producción y más empleo. Son las dos cosas que nos hacen falta", dijo al visitar en La Cocha una planta de chacinados y salazones de clúster porcino.



"La pandemia nos generó una nueva división. Basta de divisiones en la Argentina. De una vez por todas, todos tomados de la mano, caminando por el mismo futuro, por la misma igualdad y más justicia social", exclamó.



Y añadió: "Vamos a decirle sí a la vida que queremos, al trabajo, a la producción, al turismo, a los argentinos y argentinas que merecen el país que aún no pudimos construir".



El Jefe de Estado, quien se comprometió a trabajar "incansablemente para que nuestro Norte crezca sin pausa y se desarrolle", estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández, y de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el gobernador interino provincial, Osvaldo Jaldo.



La iniciativa de La Cocha se pudo concretar con aportes nacionales, provinciales y municipales. Completadas todas las inversiones, probablemente en un año, sumará unos 120 millones de pesos. Y por un acuerdo con el gobierno provincial reviste el estatus de Ente Autárquico, informaron fuentes oficiales.



Unos 35 productores de la zona trabajan con un centro de inseminación; el área de producción abarca 750 metros cuadrados e incluye una cámara de recepción para 150 medias reses, otra de enfriado de cortes y una tercera para salazones con capacidad de 1.800 kilos.



En Simoca el presidente Fernández recorrió la Fábrica de Dulces Regionales Dulky, que hará foco en el procesamiento de la batata, entre otros frutos típicos de la provincia. Se trata de la primera industria de esa localidad para su puesta en marcha.



La planta, equipada con última tecnología, generará más de 100 puestos de trabajo de forma directa e indirecta. El proyecto permitió la reconversión productiva de un predio que estuvo abandonado y donde funcionaba un matadero municipal.



También beneficiará a 29 familias de la zona que producen batatas, a agricultores que serán potenciales proveedores y a jóvenes ingenieros y técnicos.



Además, Fernández recorrió en Aguilares el edificio que albergará a una agrupación de Gendarmería Nacional, que trabajará junto a la Policía provincial en la prevención de delitos federales. El escuadrón, compuesto por unas 200 mujeres y hombres, fue construido en un predio donde había una hostería municipal, sobre la Ruta 38 y el arroyo Barrientos. Rediseñado, ocupa 2.600 metros cuadrados donde hay 25 oficinas en dos plantas, una sala de armas, un espacio deportivo y otros sectores.



"Visité la ciudad tucumana de Simoca donde inauguramos la fábrica de dulces Dulky", publicó el Presidente en su cuenta de Twitter. "Generará 100 puestos de trabajos directos e indirectos con materias primas cultivadas en la región, un impulso en pos del desarrollo de tucumanas y tucumanos en el lugar donde viven", dijo.





Simoca y su zamba



"Es una gran alegría estar en Simoca y ver nacer una industria, una empresa, que da trabajo a los vecinos, es lo que necesitamos para que la Argentina se desarrolle y empecemos a construir fuentes de trabajo", añadió.



El Presidente llegó a Simoca luego de inaugurar la planta de chacinados en La Cocha, donde fue recibido por el intendente Marcelo Herrera, que lo invitó subirse a un sulky para ingresar al predio fabril de dulces.



Fernández llegó a Tucumán poco antes del mediodía y desde allí fue en helicóptero hasta La Cocha para visitar la planta de chacinados. "Es un día espléndido para inaugurar un lugar de trabajo que hizo el municipio de La Cocha", señaló el Presidente.



"Me contaba mi amigo Juan (Manzur) que aquí hay muchos productores de cerdo y que hacía falta agregar valor a la producción porcina de los vecinos, esto es lo que la Argentina necesita, es lo que va a concentrar todo nuestro esfuerzo para que en el país crezca la producción", expresó el mandatario, que valoró que emprendimientos como "esta planta son modelos para desarrollar, en cada rincón de la Argentina, para federalizar el país".



"Lo primero que hace falta es que los hombres y mujeres puedan nacer, crecer, estudiar y desarrollar su vida en el lugar donde nacieron. Por eso hicimos el esfuerzo de abrir fuentes de trabajo como estas", agregó Fernández.



Por su parte, Jaldo destacó que "cada vez que viene a Tucumán el presidente Fernández no lo hace con las manos vacías, siempre trae algún proyecto de obra o mejoramiento de un servicio y hoy trajo un emprendimiento productivo para pequeños y medianos productores que podrán industrializar y generar valor agregado".



El intendente de la Cocha, Leopoldo Rodríguez, manifestó: "Esta planta habla de trabajo, crecimiento, progreso y dignidad para la provincia, es un día histórico para nuestra ciudad, que va a quedar en la memoria de todos".



En la fábrica, empresarios le presentaron al Presidente una maqueta del establecimiento productivo; luego las autoridades locales leyeron un decreto por el cual Fernández fue declarado Ciudadano Ilustre, se descubrió una placa inaugural y se realizó un recorrido por la fábrica.