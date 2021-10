Ministro bonaerense rechazó críticas a la financiación de viajes de egresados

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, salió al cruce del candidato de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, quien cuestionó el programa que permitirá que más de 220 mil alumnos bonaerenses del último año del nivel secundario accedan a un viaje de egresados.A través de su cuenta de Twitter, Costa respaldó la decisión del Gobierno bonaerense y dijo: "La oposición pretende que sólo los estudiantes que puedan pagarse un viaje de egresados tengan derecho a conocer otros lugares, paisajes, realidades y compartir experiencias únicas al finalizar el ciclo lectivo. Nada nuevo para quienes siempre defendieron los privilegios"."A la vez cuestionan iniciativas destinadas a impulsar la reactivación del turismo, uno de los sectores más castigados por la pandemia. Claramente no les importa la gente ni se preocupan por quienes la vienen pasando mal y necesitan de un Estado presente para salir adelante", añadió el funcionario.Por su parte su colega, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, también dijo por Twitter que los opositores "no quieren más Universidades, no abrieron más hospitales, dejaron ambulancias abandonadas y vencer vacunas. Podría seguir toda la tarde. Pero ahora vienen porteños a criticar políticas bonaerenses de reactivación y reconstrucción que hacen feliz al pueblo. Es insólito ¿no?".Tras el crucé que tuvo con la oposición, y especialmente con Diego Santilli, Costa destacó en otra parte del hilo de tuits, que "aunque a Diego Santilli le genere espanto, necesitamos que la temporada turística se extienda lo máximo posible para recuperar lo que se perdió por la pandemia. Por eso la Provincia financiará un paquete básico de viaje de egresados entre febrero y abril de 2022".No obstante, Costa señaló que "esto no es sinónimo de regalar plata. El dinero que se asigna va a destinarse a hoteles, empresas de transporte, gastronomía, guías estudiantiles, comercios y agencias de viajes que durante meses no trabajaron o lo hicieron en condiciones limitadas". Y agregó que: "esta medida se inscribe dentro de un programa más amplio de promoción y reactivación del sector turístico en la provincia de Buenos Aires, una industria que emplea a alrededor de 130 mil personas en nuestro territorio".Además, el ministro de producción dijo que "anunciamos el envío de un proyecto de ley para eximir del pago del impuesto inmobiliario al sector de alojamiento turístico, desde marzo del 2020 hasta septiembre de 2021".Por otro lado, manifestó: "Presentamos la app y la web #RECREO en la Provincia, para acceder en una única plataforma a todas las propuestas culturales y turísticas de los 135 municipios, además de promociones y descuentos, para que cada vez más turistas conozcan y disfruten de nuestros destinos". Fuente: (ElCronista)