La provincia presentó una cantata y un cortometraje en honor a Francisco Ramírez

Debido a la gran cantidad de público los organizadores tuvieron que agregar una tercera función a las dos ya previstas. El cortometraje escrito y dirigido por LuchiNóbile, y protagonizado por Juan Pablo Amarillo y Ekaterina Gelroth refleja en un formato dinámico y novedoso, parte de la vida del Supremo Entrerriano. Además y en los minutos previos al estreno de esta pieza de docu-ficción, se presentó la “Cantata a Ramírez” de Atahualpa Puchulu y Facundo Torresán.De esta manera, la música y el relato audiovisual se combinaron a la perfección para el deleite del público. El encuentro que se realizó en la Vieja Usina, comenzó con las palabras de la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero:“En nombre del Gobierno de la provincia quiero agradecer a la comisión que trabajó no solamente para que este cortometraje fuera posible, sino por esto tan importante que es el rescate de nuestras raíces, de nuestros hombres y mujeres valiosos en la provincial”.Romero agradeció también a quienes participaron de la realización, director, actores y actrices, y al gobernador Gustavo Bordet por ser impulsor de la comisión ramiriana, destacando a su vez, a la figura de Jorge Busti, quien siendo “tres veces gobernador de la provincia, condujo un grupo vigoroso, entusiasta, que se dedicó a mirar la historia nuestra y hacer algo tan importante como es esta síntesis”.Seguidamente hizo uso de la palabra la secretaria de Cultura de la provincia, Francisca D’Agostino: “Hemos venido trabajando en diversos homenajes, intervenciones y proyectos que tienen por protagonista a Ramírez, y lo que es verdaderamente sorprendente es que lo hacemos generalmente a partir de una línea de tiempo de tres años, los últimos tres años de su vida. Que a pesar que murió muy joven, pudo hacer todo lo que hizo en ese lapso. Un prócer de estas características ha sido, sin embargo, poco visibilizado por la historia”.D’Agostino mencionó también el trabajo conjunto con las provincias de Córdoba y Santa Fe vinculadas a Ramírez, los recursos educativos e interactivos impulsados y puestos a disposición con el Portal Aprender y otras gestiones junto al Ente Región Centro en marcha.Desde éste organismo, su presidente Claudio AvaAispuru, señaló el convenio próximo a la firma con el Gobierno de la provincia de Corrientes en pos de la digitalización de diversas cartas y material histórico del caudillo que se encuentra desde la época colonial en su Archivo General, agradeció a quienes hicieron posible la realización del cortometraje y anunció que luego de ser presentando en Piedras Blancas y Maciá –ambas localidades colaboradoras directas con la realización-,“Francisco estará disponible para las escuelas entrerrianas y además recorrerá la provincia junto al Cinemóvil del Instituto Audiovisual” en un calendario que se extenderá también a 2022. Aispuru, remarcó la importancia “del talento y creatividad que existe en la provincia, en este caso con dos jóvenes artistas que de manera diferente están reivindicando el nacimiento de nuestra identidad entrerriana”.Atahualpa Puchulu, antes de interpretar en el escenario sus canciones, ofreció algunas precisiones sobre qué es una cantata: “Una cantata repasa los puntos más importantes de un determinado suceso; en ese sentido Francisco Ramírez no sólo fue el hombre que fue, sino también fue político desde muy joven, se embebió del federalismo, enarboló esas banderas, lucho toda su vida junto a su madre Tadea Jordán y junto a La Delfina. Que fue mucho más que la compañera de Ramírez, fue una mujer coronela que peleó en el frente de batalla contra la tiranía porteña”.De esta manera, el joven oriundo de Concepción del Uruguay señaló que “esta Cantata busca hacer justicia a cierta historiografía; una nueva manera de fortalecer e impulsar esta historia que nos identifica como entrerrianos. Qué lindo sería –auguróPuchulu- que nuestros gurises se espejen en un héroe como él y no piensen en superman u otros superhéroes, sino que piensen en un super-Francisco”.El cortometraje que dura 14 minutos, contó con la participación de más de 200 personas incluyendo el elenco, los extras y el equipo técnico. “La gran mayoría menores de 40 años, lo que es muy significativo y sorprendente”, resaltó su protagonista Juan Pablo Amarillo.Por su parte, el guionista y director LuchiNóbile expresó: “Ante todo quiero darle las gracias al Consejo Federal de Inversiones, al gobierno de la provincia de Entre Ríos, a todo el equipo de trabajo que hizo realidad este increíble proyecto. También a todas las personas que colaboraron desinteresadamente y nos recibieron en las locaciones donde grabamos. En lo personal es una satisfacción haber podido reunir a gente tan talentosa, muchos y muchas a quienes no conocía”.“Debemos valorar y confiar en los paisajes que tenemos aquí -en la provincia- y la calidad humana que existe para trabajar este tipo de producciones”.Francisco se filmó en el complejo Hogar Escuela Eva Perón y en Piedras Blancas, y la producción contó con la colaboración de la Policía Montada, el vestuario municipal teatral Caranday, de Maciá, la sastrería municipal de Paraná y la organización EntreAfros.“La obra no sólo pretendió revalorizar la figura de La Delfina desde su rol como coronela sino también nuestras raíces afroamericanas, que muchas veces son olvidadas”, destacó Flavia Martínez Aquino quien también acompañó a Nóbile y a Amarillo en la conversación con el público mediada por la conductora de la velada, la reconocida y distinguida profesional de la Comunicación, Sonia Fernández.El ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, impulsor y promotor de la comisión para el Estudio de la Vida, Obra y Legado de Francisco Ramírez y autor junto a otros miembros del último libro sobre el Supremo compartió también con los presentes algunas palabras. Y recordó: “Desde la absoluta soledad, en el 2019 le empezamos a recordar a los entrerrianos que al otro año se cumplían los 200 años de Cepeda, de Tratado del Pilar, de la República de Entre Ríos y al próximo, la muerte en combate de Francisco Ramírez”.“Nos costó muchísimo pero finalmente se declaró de interés provincial y se nos habilitó la posibilidad de tramitar ante el Consejo Federal de Inversiones para hacer este producto que nos ha emocionado.Nunca nos imaginamos que en tan corto tiempo, íbamos a lograr esto. Comenzamos la pandemia presentando un nuevo libro y hoy estrenamos Francisco. Podemos sentirnos más que orgullosos y satisfechos”.El Bicentenario de Francisco Ramírez quedará en la memoria de todos los entrerrianos, y Él que desde Agosto del corriente ha sido proclamado por el Congreso Argentino, Héroe Nacional, pareciera que tras los aplausos cosechados en la noche paranaense vuelve al entrevero y tras el eco de su grito en batalla su voz montielera regresa para recordar que “si hemos de morir, que sea por nuestra bandera”.Se dieron cita para acompañar el estreno de Francisco y la presentación de la Cantata homenaje a Ramírez: el diputado Gustavo Zavallo, el intendente de Piedras Blancas, Jorge Fabricio Mesquida, el intendente de Maciá, Juan DiegoConti, el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Concordia, Daniel Cedro, la ex legisladora nacional y actual titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de Entre Ríos, Sigrid Kunath,el ex intendente de Concordia, ElvioBordet, el ex intendente de Paraná, José Carlos Halle,el director del Museo Histórico Martiniano Leguizamón, Rubén Clavenzani, el director del Instituto Audiovisual, Julio Gómez, y la directora del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, Yanina Porchetto.