Domínguez: "Argentina es un país agropecuario sin debate agropecuario"

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, afirmó que la “Argentina es un país agropecuario sin debate agropecuario”, y argumentó que “en la agenda de los medios económicos, el principal aporte de la economía nacional no tiene centralidad alguna”.



En esa línea, en un reportaje con el diario Perfil publicado este domingo, afirmó que la dirigencia política en general “no conoce las capacidades, la dinámica, pero sobre todo la cultura y la identidad de quienes somos del interior y provenimos de la vida vinculada al campo”, y dijo que es un error pensar el campo solo en términos económicos, dado que “el interior de la patria, las economías regionales, es mucho más que un número, es una tradición constitutiva de nuestra identidad como nación, el campo argentino es constitutivo del proyecto de nación”.



“Este unitarismo, la vida concentrada en el gran conglomerado urbano y suburbano, genera una agenda de espaldas al campo”, sostuvo el funcionario nacional, tras lo cual enfatizó que “la Argentina es un país federal, y las políticas públicas se deben planificar no desde la distancia de unas oficinas en Buenos Aires, sino en acuerdo con las provincias”.



Dijo que la convocatoria al Consejo Federal de Ministros de las provincias para abordar el tema de la carne se explica en el hecho de que este producto "forma parte de nuestra identidad nacional; el ganado forma parte constitutiva de nuestro campo, y hay provincias en las que la ganadería tiene una incidencia muy alta”, por lo que “había que encontrarle una respuesta en forma concertada y federal a los problemas planteados”.



Asimismo, el ministro de Agricultura aseguró que “el campo argentino tiene una oportunidad sin igual como productor de alimento” y que esto se debe a “la posición geográfica, la calidad ambiental, el valor a la certificación de producción de origen, por ser acreedores de los beneficios climáticos, además que hace treinta años, la Argentina, con la siembra directa, hizo una revolución a nivel global”.



“El sector hizo muchísimo, fueron los productores argentinos, los científicos, la biotecnología, y el Presidente (Alberto Fernández) me pidió expresamente, después de la pandemia, salir al encuentro del otro, promover el diálogo y construir una visión de futuro”, sostuvo Domínguez al explicar su llegada al equipo económico.



En lo que respecta a las exportaciones de carne, el ministro enfatizó que “lo primero que debemos decirle a la ciudadanía es que las exportaciones a China no estuvieron cerradas, hice un relevamiento con nuestro servicio exterior y nuestros embajadores nos dicen que están abiertos los mercados para todo lo que quiera exportar la Argentina”.



“Debemos definir qué política y modelo de desarrollo queremos, claro que queremos exportar más, pero debemos tener un horizonte, y la agricultura es diferente a la ganadería, son otros tiempos, ciclos más largos, y tenemos que definir cómo aumentamos el peso de faena, progresivamente a partir del año que viene y ver cómo estimulamos políticas de aumento de productividad”, agregó.



“El 2020 fue el año de mayor exportación de carne si se toma un ciclo de veinte años, se exportó 900 mil toneladas, y al ritmo de la demanda china, la Argentina estaría en esos niveles de exportación”, acotó.



En tanto, afirmó que el año finalizará "con 700 mil vacas más, tendremos una armonía en la capacidad exportable el próximo año, y será este el segundo año récord de exportación de carne”.



“Tenemos precios que vuelan, la Cuota Hilton aumentó en 4 mil dólares y casi se anticipó todo el saldo exportable que la Argentina tiene, además de que el mercado americano está en una dinámica extraordinaria”.



Respecto de sus expectativas de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, Domínguez expresó que si bien prefiere no hacer conjeturas, “en las PASO, que fue una selección de candidatos, la Argentina expresó el estado de angustia de la pandemia, que afectó a toda la humanidad e implicó en nuestra nación una caída el 10% del PBI”.



De cara a noviembre dijo que percibe “un escenario esperanzador” debido a que ahora “la sociedad empezó a mirar el futuro”.



"La sociedad piensa en el futuro, y está imaginando un último trimestre de recuperación de la actividad económica con expectativas mejoradas, así es que para 2022 existe expectativa de crecimiento del PBI, y en la ganadería, vamos a tener un 2022 con mayor cantidad de animales, con volumen mayor de faena”. concluyó el ministro.