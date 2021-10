Pavimentarán 13 kilómetros en el nuevo ingreso sur a La Paz

Vialidad incorporó cubiertas para fortalecer el funcionamiento de las zonales

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a cargo de Alicia Benítez, informó que avanza la obra de construcción y asfaltado del acceso sur a La Paz. Las tareas son financiadas a través de un convenio con Vialidad Nacional, que incluyó la construcción del puente sobre Arroyo Hernandarias y la rehabilitación de dos tramos de la ruta provincial Nº 6.“Se trabaja intensamente en dos frentes, uno desde la ruta 12 hasta la mitad del tramo con tareas de movimientos de suelo y construcción de alcantarillas nuevas que lleva esta traza”, declaró Alicia Benítez, y agregó “también se está completando con la parte de terraplén para luego colocar una sub base y base de suelo calcáreo. A su vez, desde la zona urbana hacia la mitad del acceso, se realizan tareas similares, con compactación de sub rasante, movimiento de suelo, entre otras”.En cuanto a los trabajos, la titular de la DPV expresó: “Cabe mencionar que la obra se mantiene correctamente señalizada, con caminos alternativos repasados para que los vecinos y usuarios diarios no tengan inconvenientes a la hora de circular”.Asimismo, el proyecto prevé la obra básica y pavimentación de 13 km desde la ruta nacional 12. Comprende 11,2 km de obra nueva, con construcción de terraplén en los sectores más bajos, sub base de suelo calcáreo de 20 cm, una base de otros 20 cm y 12 cm de pavimento, 8 a nivel de base negra y 4 de carpeta asfáltica.A su vez, entre otras mejoras, incluye la construcción de un intercambiador con isletas sobre la ruta nacional 12 y varias obras hidráulicas, entre ellas el ensanche a ambos lados de un puente existente de 12 metros de luz, más alcantarillas longitudinales de varias medidas y cerca 60 alcantarillas de ingreso a propiedad para los vecinos.El gobierno, a través de Vialidad provincial, incorporó cubiertas para diferentes maquinarias viales de la Provincia. Las mismas ayudan a reforzar el trabajo de las zonales.Con el objetivo de continuar con el funcionamiento de las zonales y el fortalecimiento en la conservación de la red vial de Entre Ríos, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a cargo de Alicia Benítez, incorporó 300 cubiertas para las motoniveladoras y cargadoras del organismo vial. Se invirtieron más de 47 millones de pesos y estarán distribuidas en las diferentes zonales de la Provincia.“La provincia lleva adelante una importante inversión en compra de repuestos e insumos para las zonales de nuestro organismo", declaró la titular DPV. A lo que añadió: “Trabajamos para mejorar el quehacer de las tareas viales que comprenden la atención de los más de 27.000 kilómetros de red vial. Por eso, seguimos apostando al crecimiento económico y social de Entre Ríos”.Benítez expresó que "pese a todas las adversidades fundamentalmente sanitarias producto de la situación epidemiológica por la que atraviesa nuestro país y nuestra provincia desde el mes de marzo del año pasado, se hizo frente a la adquisición de maquinarias, movilidades, insumos, se capacito al personal, se mantuvo la transitabilidad de la infraestructura vial existente, se continuó con el control de cargas y calidad en las obras, todo a fin de proteger la red provincial”.