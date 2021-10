Bordet inauguró el nuevo edificio de la escuela secundaria de Colonia Ayuí

Foto 1/2 Foto 2/2

Bordet estuvo acompañado por el intendente Edgardo Almada; el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa, Enrique Cresto; los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard, y de Desarrollo Social, Marisa Paira; el presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Luis Benedetto; el senador nacional Edgardo Kueider; el senador provincial Armando Gay; el titular de la Cámara de Diputados, Angel Giano, y el diputado provincial Néstor Loggio; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; la rectora de la escuela Azahares del Ayui, Elena Verón; intendentes de localidades vecinas y demás autoridades, docentes personal de la institución y alumnos.



En la oportunidad, el mandatario expresó su "emoción de estar aquí hoy, porque conocí el proyecto desde los planos y vine a la apertura de sobres. Esto era todo un terreno baldío donde iba a estar la escuela y costó mucho llevar la obra adelante, porque la empresa que fue adjudicataria la abandonó, hubo que rescindir el contrato y después retomarlo para finalizarla".



"Estar aquí hoy inaugurando el edificio, recorriéndolo, yendo al playón deportivo, es gratificante. Lo digo, no como gobernador, sino como ex profesor de haber dado muchos años clases en una escuela que no tenía edificio propio, que tuvimos que pelear mucho la comunidad educativa para poder lograrlo", acotó



Por eso, agregó, "más allá de lo que significa el continente, que es el edificio, alberga un gran contenido, que es la comunidad educativa, los chicos y chicas que estudian aquí; este esfuerzo es de ustedes, nosotros lo que hacemos es llevar adelante y ejecutar las obras, pero el esfuerzo, la planificación, la tenacidad para que las obras se logren, es mérito de ustedes".



"Esto genera un fuerte sentido de identidad en la comunidad, uno aprende a querer lo que logra con esfuerzo y sacrificio", dijo e hizo notar a los alumnos que ya están en el último año del secundario y que van a finalizar sus estudios en el nuevo edificio, que "uno nunca se termina yendo de la escuela, siempre está volviendo, quedará una marca grabada de la escuela y de ese edificio que tanto soñaron y tanto les costó. Por eso, disfruten mucho de la escuela y comprométanse con ella".



Luego se refirió a que "esta es una zona de producción de citrus y de arándanos" y, en ese sentido, comentó que "estamos trabajando con un programa del Renatre y con el municipio, con aportes de la provincia, para poder construir una guardería materno infantil para todos aquellos hijos de trabajadores de este sector, para que puedan tener un lugar digno donde sus hijos puedan permanecer mientras realizan el trabajo".



"Vamos a comprometer los aportes que hagan falta para que en la próxima zafra, que comienza el año que viene, primero de citrus y después arándano, puedan tener ese jardín materno infantil", apuntó.



Por último, se comprometió con el intendente a seguir trabajando en conjunto, "haciendo obra importantes como la que hizo Enohsa aquí en materia de saneamiento, y como esta escuela, donde casi 300 chicos van a poder tener calidad educativa de excelencia y poder seguir transformando las realidades de nuestros municipios".



Agradecimiento del intendente

Por su parte, el intendente Edgardo Almada dijo que "hoy es un día emotivo, son días que tenemos que disfrutar y reconocer el esfuerzo que se tuvo para poder lograr este edificio".



Más adelante agradeció al gobernador "porque en todo momento acompañó este proyecto, junto a todo el equipo provincial. Para los chicos, que sepan de que costó mucho y es un logro muy importante para nuestra comunidad para lo que es la educación".



"Como ciudadano de la localidad de Colonia Ayui, como ex alumno de la institución y hoy como intendente, agradezco a todos los que hicieron posible esta hermosa escuela", subrayó.



Políticas para que los jóvenes

El administrador del Enohsa, Enrique Cresto, felicitó a la comunidad educativa y agregó que "he venido muchas veces a Colonia Ayuí, he sido intendente de Concordia y ahora me toca presidir un organismo a nivel nacional que se encarga de que a todos los pueblos de Argentina lleguen el agua y las cloacas".



"Con el corazón en nuestro departamento Concordia, lo primero que hicimos fue encarar en los cinco municipios del departamento, en las comunas y en la ciudad de Concordia las obras de agua y cloaca que hagan falta", indicó.



Precisó que "la provincia de Entre Ríos tiene 83 municipios y 53 comunas, Colonia Ayuí es uno de esos municipios, en el año 1990 tenía 1500 habitantes; y en el 2000 tenía 400. Es decir, venía disminuyendo su población de censo a censo; y eso pasaba en las poblaciones rurales de la provincia que es donde está la riqueza. Por eso, la apuesta de nuestro gobernador es que cada comunidad rural, que es el 70 por ciento de la provincia y es donde está la riqueza de Entre Ríos, les de la posibilidad a sus jóvenes para que puedan estudiar, desarrollarse y para eso tiene que haber establecimientos educativos, tiene que haber conexión a internet; accesos; tiene que haber agua y cloacas; y gas".



"Son los desafíos que nos encomendó nuestro gobernador cuando a mi me tocó ir en nombre de Entre Ríos al gobierno nacional; y estamos trabajando para que se puedan lograr esos objetivos", enfatizó.



Por último, instó a los vecinos de la localidad a que "se queden tranquilos porque el Estado provincial, con el gobernador Gustavo Bordet al frente, se va a encargar en todo el tiempo que viene de que Colonia Ayuí y los municipios de la provincia tengan todo para que sus jóvenes puedan desarrollar su futuro acá y formar su familia".



Un sueño cumplido

A su turno, la rectora de la escuela, Elena Verón, señaló "que la meta más importante es tener una escuela con una enseñanza de calidad, que cumpla con las expectativas de nuestros estudiantes".



Afirmó que "este hermoso edificio que hoy inauguramos enmarcará nuevas experiencias e historias" y aseguró que "esta no es una escuela más, sino que tiene su impronta, mucho trabajo que se ha desarrollado para haber construido este edificio que promete grandes cosas", pero que por otro lado "impone grandes desafíos".



"Hoy hacemos esta fiesta de inauguración y disfrutamos de esta nueva casa para seguir encontrándonos con nuestros estudiantes, con la comunidad educativa. Hoy el sueño del edificio nuevo de la escuela secundaria Nº 13, se ha hecho realidad", finalizó.



Convenio

En el acto, se firmó un convenio a través del cual se otorga la suma de 300.000 pesos a la municipalidad de Colonia Ayuí para la adquisición de elementos materiales y equipamiento de video cámaras para seguridad.



La obra

La escuela Secundaria Nº 13 Azahares de Ayuí está ubicada en la ruta 28 casi Próspero Bovino, demandó una inversión de 33.925989 pesos y beneficiará a más de 200 alumnos de la localidad y la zona.



El nuevo establecimiento cuenta con seis aulas, un Salón de Usos Múltiples acompañado de sanitarios, un centro de recursos multimediales, laboratorio de ciencias y tecnología, playón deportivo y patio de formación. También espacios de cocina, depósito, área de gobierno y paquetes sanitarios. El edificio fue equipado con mobiliario fijo necesario, como placares y mesadas.