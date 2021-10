Intendentes de departamento Colón valoraron obras y aportes de provincia

Los intendentes de Colón, José Luis Wasler; de San José, Gustavo Bastian; y de Villa Elisa, Susana Lambert, se mostraron satisfechos por la visita del gobernador Gustavo Bordet y funcionarios a sus localidades. Destacaron el buen diálogo con provincia y nación; y las obras y aportes entregados.El intendente de Colón, José Luis Walser, expresó su satisfacción por inaugurar la obra de Bv. Ferrari, que demandó 44 millones de pesos, acompañado por el gobernador Gustavo Bordet. Recordó que se trataba de un compromiso que el mandatario había asumido con la comunidad colonense y aseguró que "en estos tiempos tan difíciles que atravesamos, reconstruir la confianza es importante. Esta obra no solo cubre una necesidad de infraestructura, sino que también viene a reconstruir la confianza del vecino en el Estado municipal, provincial y nacional. Es la forma que concebimos hay que hacer las cosas y en la que se obtienen mejores resultados", destacó.Celebró, además, el acompañamiento de Enrique Cresto, titular del Enohsa, en cada gestión que realizan en Buenos Aires para las obras que necesita su ciudad. "Estamos en un camino de realizaciones para transformar nuestra ciudad. Es un camino que nos hemos propuesto como gobierno y también como comunidad", recalcó.Por su parte, el intendente de San José, Gustavo Bastian, dijo que este es un "momento emocionante para la localidad y en particular para el barrio El Brillante". Destacó que la inauguración de la unidad educativa de Nivel Inicial inaugurada por el mandatario en ese barrio "es sumamente importante, no sólo para la educación, sino para la contención de los chicos por todo lo que hemos pasado durante todo este tiempo de pandemia".En ese sentido, agradeció al gobernador porque "usó recursos de la provincia para poder finalizar este jardín de infantes y por escucharnos y abrirnos las puerta siempre y por permitirnos que San José empiece el camino de crecimiento".A su turno, la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, expresó que "para nosotros es sumamente importante contar con la visita del gobernador y demás funcionarios en la ciudad. Siempre para las comunidades pequeñas, que lleguen autoridades de la provincia y la Nación es un gran logro, además, teniendo en cuenta lo que hemos podido transitar en estos dos años, de un trabajo en conjunto"."Destaco en todo momento la apertura que han tenido para con nosotros todas las autoridades, y sobre todo, en términos de gestión, hemos podido presentar proyectos tanto en provincia como en Nación; y hoy vamos a ver coronados esas gestiones de esa buena relación que siempre vamos a agradecer", finalizó.En Villa Elisa, Bordet entregó el decreto que habilita el llamado a licitación de la pavimentación de la ruta provincial 23, entre las localidades de Villa Elisa, 1ro de Mayo hasta Pronunciamiento; y firmó el decreto que adjudica la obra de la ampliación de la red cloacal a la empresa Ernesto Ricardo Hornus, por 123 millones de pesos.