Fernández a organizaciones sociales: "Quiero cambiar planes por empleo"

El Presidente encabezó el cierre del acto que organizaciones sociales y movimientos populares que integran el Frente de Todos (FdT) realizan esta tarde en la cancha de Nueva Chicago.



El presidente Alberto Fernández aseguró que "hoy empieza el tiempo" en el que la Argentina va a "recuperar la producción y el empleo" y dejó claro que cuando dice que "hay que cambiar los planes", no quiere decir "cambiar planes por trabajo, porque trabajo ya lo tienen, lo que quiero es cambiar planes por empleo, para que todos tengan los mismos derechos que un trabajador formal"



El jefe de Estado hizo estas declaraciones en el cierre del acto que organizaciones sociales y movimientos populares que integran el Frente de Todos (FdT) realizan esta tarde en la cancha de Nueva Chicago en el marco de un plenario militante de cara a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre.



El mandatario afirmó que "nunca deja de asombrarle" que "los más humildes son los que tienen el corazón más solidario en esta patria", al efectuar un agradecimiento a los sectores sociales que prestaron ayuda durante las tareas de asistencia por la pandemia de coronavirus.



Fernández sostuvo que "no es tiempo en el siglo XXI de que haya argentinos peleándola en soledad para sobrevivir", al advertir que en el país "no hay que sobrevivir sino disfrutar de la vida".



El Presidente reiteró que necesita empresarios "que no especulen e inviertan, que convoquen al trabajo, produzcan y hagan enriquecer a la patria".