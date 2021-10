El Senado declaró nuevas áreas naturales protegidas y recibió a Santiago Borda

En el marco de la 14 ° sesión que celebró este miércoles el Senado entrerriano, además de la aprobación de la Ley de Enfermería y el Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género, el cuerpo aprobado por unanimidad y pasó a Diputados para su revisión, un proyecto que modifica diversos artículos de la Ley Nº 8.801 de reglamentación del Ejercicio de las Ciencias Agropecuarias y la creación del Colegio de Profesionales de la Agronomía.Se trata de una iniciativa de autoría del senador Francisco Morchio (Gualeguay- Cambiemos) y de su par Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista). Al referirse al tema, Morchio expresó: "Es un proyecto para adecuar a las nuevas normativas poniendo la ley al día de los tiempos que corren. Entre otras cosas, con la ley de paridad de género ", destacó y puso el acento en" la buena idea del Colegio de pedirnos a los dos presidentes de bloque que seamos quienes firman como autores del proyecto para dar la discusión".Por su parte, la senadora Claudia Gieco explicó que el proyecto fue tratado "con muchísima responsabilidad" y remarcó la amplia participación del Colegio y el acompañamiento de las y los senadores.En el marco del debate, también se aprobó por unanimidad y pasó para su revisión a la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de Ley de autoría del senador Adrián Fuertes (Villaguay - Frente Justicialista), por el que se declara Área Natural Protegida en la categoría Reserva de Uso Múltiples, de conformidad a lo establecido en el Capítulo VII de la Ley Nº 10.479, al Establecimiento "El Guayabo", ubicado en el paraje El Chajarí, Distrito Mojones Sud 2º, del Departamento Villaguay. Esta propuesta llegó al pleno con despacho de la Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción.Al tomar la palabra, el Legislador tras compartir un video ilustrativo con sus pares, habló del "desarrollo sustentable" como "la agenda de primer orden"."El gobierno entrerriano con el acompañamiento de esta Legislatura está tomando con enorme seriedad estos temas" dijo y mencionó la agenda 2030 de Desarrollo Sustentable y la creación del área natural protegida en el departamento Federal "Loma Limpia y el Gato", ahora en gestiones para convertirse en Parque Nacional."Están enmarcados en una política de estado del gobierno entrerriano que ha puesto en la agenda pública entre otros temas importantes, la agenda medioambiental", Dijera y en referencia a la ley 10479 "entiendo que debe ser aplicada, fomentada, difundida, incentivando a los productores a lo largo ya lo ancho de la provincia a los efectos de que podamos llevar adelante estos planos de manejo que tienen que ver con una producción sustentable; no apuntar solamente a la agricultura intensiva que depende del desmonte, del glifosato, de los fertilizantes que es un tema importante que se viene y que tenemos que tratar ". "En ese sentido, va el espíritu de esta norma", les dijo a las y los senadores en la sesión y pidió el acompañamiento a su propuesta.Tras él, y adelantando el voto positivo del bloque Cambiemos, Morchio se expresó para "llamar la atención" al cuerpo sobre "el problema de las especies ictícolas en nuestros ríos, víctimas de una depredación muy grande en el contexto de la bajante".Por otro lado, también se aprobó por unanimidad, habiendo contado previamente con despacho de la Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y drogadicción, un proyecto de Ley de autoría del senador Jorge Maradey, por el que se declara Área Natural Protegida, en la categoría "Reserva de Usos Múltiples", al Establecimiento "Don Gil", del Departamento Gualeguaychú.Sobre el proyecto, el legislador descrito "significa un avance muy importante en materia ambiental" compuesto por "1030 hectáreas, compuesto por gran variedad de ambientes" entre ellos "costas, quebrachales, algarrobales, montes naturales, selva en galería, bañados y pastizales" que "crean un refugio necesario para nuestra fauna silvestre".En la sesión de este miércoles, además se aprobó y pasó al Ejecutivo para su promulgación un proyecto de Ley de autoría del diputado Cáceres Reynaldo en revisión, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación efectuada por la Municipalidad de Diamante de una fracción de terreno de su propiedad, con destino a la construcción de una Unidad Educativa de Nivel Inicial (UENI). (Nº 21.268 ME)A instancias de un proyecto del senador Maradey y de sus pares Amavet, Berthet, Fuertes, Gay, Genre Bert, Kloss, Olano y Santa Cruz y de las senadoras Gieco, Maidana, Miranda y González, ingresó a la sesión y fue enviado a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, un proyecto de Resolución por el que se modifica el artículo 45º del Reglamento de la Cámara de Senadores -de las Comisiones Permanentes y se incorpora el artículo 52 bis -por el que se crea la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable-. (Nº 21.211 ME) Además, se aprobaron otros proyectos de declaración y de comunicación.El joven concordiense Santiago Borda fue declarado este miércoles por el Senado entrerriano "Personalidad Destacada de la Cultura", por su destacada participación en el Programa "La Voz Argentina". (Nº 21.074 ME).Fue a partir de un proyecto que había aprobado el cuerpo en la sesión anterior, por iniciativa del senador Gay y de las senadoras Gieco, Maidana, Miranda y González. Las y los legisladores recibieron a Borda en el recinto de Diputados donde se celebró la sesión."Esta Cámara te ha homenajeado entendiendo lo importante que es rescatar tu talento, tu trayecto, compromiso, esfuerzo, convicción como parte del patrimonio cultural. Es importante para las entrerrianas y los entrerrianos tener esta cultura tan vasta y variada. Por eso estamos aquí, no solamente declarando personalidad destacada sino también para decirte que estamos para acompañarte a vos ya otros jóvenes de la provincia que necesitan del apoyo del Estado para crecer y desarrollarse, y para que puedan hacer lo que les gusta ", manifestó la vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Laura Stratta.